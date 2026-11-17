Moderno. Modernissimo Donizetti. Nel denunciare le storture del potere. Un potere che osserva nell’ombra. E che nell’ombra agisce. Inquietante. Tesse le trame della storia. Strisciante decide i destini degli uomini. Il potere di Murena. Il potere di Muley-Hassem. Ma anche il potere, evanescente, delle luci della ribalta… Moderno. Modernissimo Donizetti. Nel denunciare, attraverso storie di ieri, le storture del potere di oggi. L’esule di Roma, Alahor in Granata, il Donizetti più raro, rarissimo Alahor in prima mondiale nell’edizione critica sull’autografo ritrovato tre anni fa nella biblioteca del Conservatorio Scarlatti di Palermo. Anno 1826. Un Donizetti giovane, come quello dell’Esule, 1828. Pilastro intorno al quale il direttore artistico Riccardo Frizza ha costruito l’edizione 2026 del Donizetti Opera – due drammi e una commedia, Le convenienze e inconvenienze teatrali.Riflessione in musica sul potere, dunque, che il DO di Bergamo propone al pubblico – sempre più internazionale, si confondono le lingue tra città alta e città bassa, tra il Teatro Donizetti e il Sociale, patrimonio artistico che si nasconde e si svela. Patrimonio prezioso, come la musica di Gaetano – qui lo chiamano così, confidenzialmente. Attuale. Dirompente. Basta ascoltarla. Farsi interrogare. Come ha fatto Katharina Thoma per l’Esule. Titolo inaugurale. Il più riuscito. Perché quello più sulla musica. Sul testo. Nonostante il ribaltamento finale. Che spiazza e che conquista.Vertigine nella scena di pazzia che la regista costruisce sul lieto fine donizettiano – improbabile, Settimio, condannato a morte, viene risparmiato nell’arena da un leone che lo riconosce come l’uomo che lo salvò quando era cucciolo… Zampata drammaturgica, quella che la Thoma affida alla follia di Argelia – la scena, musicalmente, è costruita come le tante pazzie donizettiane – che arriva alla fine di uno spettacolo nitido, concentratissimo. Narrativo. Colonne di tulle, salgono e scendono, si fanno materia e trasparenza. Luci e video raccontano le ombre del potere. Raccontano la pazzia di Argelia. Voci le dicono che padre e amante sono salvi, ma dietro di lei si compie un rito funebre.Pugno nello stomaco che, invece, non arriva nell’Alahor che Benedetto Sicca immagina come un cartoon alla Disney. Leggero e danzante – ma le coreografie intralciano e disturbano specie le arie, bellissime, di Zobeida. Vestita di bianco. La purezza. Corpo estraneo di un potere che ragiona su logiche diverse da quelle del cuore. Bella l’immagine finale… ma non riscatta uno spettacolo che sa di polvere.Polvere… di stelle, vorrebbe essere quella che Silvia Paoli sparge sulle Convenienze, ambientando l’opera nel 1955 in un circolo del Pci, La rinascita. Idea che, però, fa a pugni con il libretto, già dalle battute iniziali. E costringe la regista a riscrivere completamente dialoghi e versi per far tornare la sua idea… fioccano i riferimenti, la Callas e Lascia o raddoppia. Tradimento donizettiano che stride in un festival dove il rigore scientifico è il faro.Nell’Esule lo garantisce l’edizione critica di Roger Parker affidata alla bacchetta di solido mestiere di Fabrizio Maria Carminati. E soprattutto lo straordinario talento di Lidia Fridman, vertiginosa Argelia accanto al Settimio di un generoso Sergey Romanovksy e al Murena di un tormentato Luca Pisaroni. Scientificità anche nell’edizione critica di Alahor, realizzata da Edoardo Cavalli, sua la scoperta del manoscritto. La dirige Chiara Cattani. La restituiscono Mira Alkhovic, malinconica, affascinante Zobeida, Roberto De Candia, riflessivo e musicalissimo Alahor, Laura Verrecchia e Dave Monaco.Più musical, più rivista, nelle Convenienze pasticciate dalla Paoli, dove, però, la bacchetta di Alberto Zanardi passa con disinvoltura e gusto dai numeri donizettiani a inserti pop… un Grazie dei fior che Elene Gvitishvili, la Prima donna, restituisce grondante poesia. Uno dei momenti musicalmente più riusciti dello spettacolo (insieme all’aria del Devereux dipinta da Filip Filipović), dominato dal carisma scenico debordante di Paolo Bordogna, nei panni caricaturali di Mamma Agata. Il pubblico applaude. Ride. Potere – anche questo – della musica di Donizetti.