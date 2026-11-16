Donne, maggioranza “sperimentale”

Anticipiamo in queste colonne ampi stralci dell’introduzione di Laura Silvia Battaglia al volume Anatomie del potere. Le inchieste finaliste del Premio Inge Feltrinelli (Feltrinelli, pagine 128, euro 18,00) che raccoglie i lavori di cinque giornaliste che scandagliano corpi e territori per mettere a nudo l’anatomia del potere. Il “Premio Inge Feltrinelli: raccontare il mondo, difendere i diritti” è un premio rivolto a persone di genere femminile e alle nuove generazioni che si propone di premiare tre linguaggi – quello dell’inchiesta giornalistica, quello del libro (tra fiction, non fiction e letteratura per l’infanzia) e quello dei podcast – scommettendo sulla parola come veicolo di partecipazione civile.

C’è fame di buon giornalismo. Non si fa altro che sentirlo dire, in un mondo che brucia e che chiede di essere informato con costanza, circostanza, contesto, profondità, indipendenza e zero supponenza. Ma tutti si chiedono se il buon giornalismo ancora esista. La risposta è sì, solo che lo cerchiamo dove non c’è più: perché, nello stesso mondo che brucia, l’informazione breve, immediata, gridata e assertiva – che opera senza il beneficio del dubbio e che non si dà il tempo lento della ricerca – non ci soddisfa più. Abbiamo le piattaforme, gli ex tweet, i reel, le facce, i caroselli che in breve sintetizzano ogni cosa. Ma le verità si annidano nei dettagli ed esiste ancora chi di questi dettagli non può fare a meno, sia tra il pubblico che tra i professionisti. Certo, bisogna ingegnarsi, sperimentare, provare delle forme ibride che catturino un pubblico trasversale e curioso, e alquanto stanco di scrollare brevi video dal proprio telefono.

Tra il pubblico, le donne sono le più curiose; sono anche quelle molto più attente ai dettagli. Vale anche per le professioniste: curiose, puntigliose e determinate perché, per farsi strada, devono per forza ingegnarsi. In questo lavoro le donne non sono più una minoranza silenziosa: al contrario, sono una maggioranza “sperimentale”. Non fosse altro perché anche sui loro corpi e sulle loro menti hanno provato – e provano ancora – cosa voglia dire essere state cavie di laboratorio, oggetti di curiosità morbosa o di stranezza. Questa “diversità” le ha rese più coraggiose o, come amiamo dire più recentemente, le ha trasformate in umani “resilienti”. Per questo, le donne riescono a immergersi di più e meglio in mondi poco raccontati, difficili da penetrare, specie se, per poterli comprendere e poi restituirli al pubblico, bisogna scegliere il tempo lento dell’inchiesta e dell’approfondimento, in parole e immagini, che restano il linguaggio più classico della testimonianza e dello scavo. Le donne riescono meglio, ma sono meno visibili: per trovarle il lettore deve avere tempo e voglia di cercare questi contenuti e queste professioniste. Una volta trovate, non saprà più farne a meno e si chiederà come sia riuscito per tutto questo tempo a vivere, nella sua dieta informativa, senza il loro lavoro. E si renderà subito conto della differenza tra il prima e il dopo e, soprattutto, tra quello che sapeva prima e ciò che ha compreso e imparato dopo.

Il Premio Inge Feltrinelli, dedicato e intitolato a una donna, Inge, che ha saputo fare della fotografia uno strumento di storia e di testimonianza, si pone questo obiettivo: scovare delle professioniste eccellenti che lavorano in tutti i continenti e in tutte le lingue per mantenere un presidio di merito nel buon giornalismo internazionale. Il 2026 è stato un anno molto ricco, soprattutto di reportage e inchieste che mettono al centro dell’indagine i corpi delle donne, degli uomini, dei bambini, delle persone razzializzate e delle persone non binarie e fanno luce sulle violazioni dei loro diritti fondamentali: l’esistenza, la salute, la riproduzione, il benessere fisico e psichico, la libertà.

Così, La comunità trans in Europa fa i conti con decenni di obblighi di sterilizzazione di Ella Joyner ha saputo raccontare, per “New Lines” e Investigate Europe, come almeno 11.000 persone in sei paesi dell’Unione Europea, tra cui la Repubblica Ceca, siano state sottoposte a sterilizzazione obbligatoria o a procedure simili come prerequisito per il riconoscimento legale del genere tra il 1972 e il 2025; La dolorosa eredità delle contraccezioni forzate in Groenlandia di Linda Koponen e Juliette Pavy, pubblicata sulla “Neue Zürcher Zeitung”, racconta la storia di Hedvig Frederiksen, una delle 143 donne groenlandesi che hanno intentato causa contro i medici danesi per aver applicato dispositivi intrauterini alle bambine appena mestruate nel tentativo di ridurre la popolazione dell’ex colonia, ora territorio danese autonomo; Feza Lugoma ci spiega Perché il conflitto in Congo è una lotta del femminismo africano per il quotidiano digitale nigeriano “The Republic”, in un paese dove, secondo un rapporto delle Nazioni unite sui diritti umani del 2011, “ogni ora, 48 donne vengono stuprate” in forme di nuove schiavitù e sottomissioni all’ombra delle miniere di coltan; Joselin Alfaro Carhuamaca in Morococha, il paese che si rifiuta di morire per il rame pubblicato da “Servindi”, rivela l’espropriazione di una intera comunità indigena per fare spazio a una società mineraria, di proprietà dell’Aluminium Corporation of China, che lì non estrae solo rame, ma anche molibdeno e altri minerali. Infine, “Nessuna regola”: i medici di Gaza riferiscono di essere stati torturati, picchiati e umiliati nelle prigioni israeliane , di Annie Kelly, Hoda Osman e Farah Jallad, inchiesta di Arij, il Consorzio dei giornalisti investigativi arabi, ha dato voce, uno per uno, a 384 tra dottori e paramedici arrestati dall’esercito israeliano a Gaza, avvicinandoli a noi e impedendoci di continuare a disumanizzarli.

In sostanza, le verità si annidano nei dettagli. Queste inchieste sono la prova che c’è ancora chi ha la passione di guardare dove nessun altro guardava, e il coraggio di raccontarcelo. Storie come queste ci ricordano che la nostra fame di buon giornalismo può ancora essere saziata: a farlo, anche stavolta, è un pugno di donne straordinarie.