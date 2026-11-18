Ci sono domande che il cinema non pretende di risolvere, ma che sa tenere aperte. Domande sul senso della vita, sulla fede, sul rapporto con l’altro e sul mistero dell’esistenza. È in questo spazio di ricerca che si muove da trent’anni il Tertio Millennio Film Fest, che da oggi 18 novembre al 21 novembre torna al Cinema Teatro Don Bosco di Roma per la sua XXX edizione.

Promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, presieduta da monsignor Davide Milani, il festival nacque nel 1997 su impulso di san Giovanni Paolo II, con l’intuizione di riconoscere nel linguaggio cinematografico uno strumento privilegiato di dialogo tra culture e tradizioni religiose. Il tema scelto per questa edizione, «Le vie del sacro», invita a esplorare le molteplici forme attraverso cui la spiritualità si manifesta nell’esperienza umana, anche al di fuori dei confini strettamente confessionali.

«Non abbiamo mai cercato film “religiosi”, ma opere capaci di aprire uno spazio di mistero, di ascolto, di trasformazione», spiegano i direttori artistici Gianluca Arnone e Marina Sanna. «A trent’anni dalla nascita del festival, questa edizione speciale è insieme un ritorno alle origini e una ripartenza. Un invito a guardare ancora, e meglio». Il sacro, dunque, non come genere cinematografico, ma come possibilità dello sguardo: capacità di riconoscere nelle storie e nei volti una profondità che supera l’immediato.

Ad aprire la manifestazione, stasera alle 21, sarà Fjord di Cristian Mungiu, vincitore della Palma d’Oro al 79° Festival di Cannes, una storia che mette al centro il rapporto tra tradizione, fede e convivenza. Sempre oggi, alle 17, sarà proposto 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, nella versione restaurata in 4K, introdotto dallo sceneggiatore e fumettista Roberto Recchioni.

Tra gli appuntamenti centrali, tre serate dedicate al Premio Robert Bresson, riconoscimento promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Rivista del Cinematografo, assegnato dal 2000 alla Mostra del Cinema di Venezia. Protagonisti saranno Mario Martone, Carlo Verdone e Giuseppe Tornatore, tutti insigniti del premio in diverse edizioni. Ciascuno presenterà un proprio film: Il giovane favoloso domani, Al lupo al lupo il 20 e Una pura formalità il 21, che chiuderà il festival. Il Premio Bresson e il Tertio Millennio, entrambi patrocinati dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, condividono una lunga attenzione al rapporto tra cinema e spiritualità.

La sezione «Le vie del sacro» propone tre opere che interrogano il rapporto tra corpo, fragilità e ricerca di senso: I figli degli uomini di Alfonso Cuarón, presentato da Beatrice Bruschi; Titane di Julia Ducournau, introdotto da Salvatore De Chirico e Sergio Sozzo; e Saint Maud di Rose Glass, presentato dalla regista Rossella Inglese. Di particolare rilievo anche Green Lava di Lia Beltrami e Ali Aksu, documentario dedicato a Giacomo Mattivi, giovane che convive con la distrofia muscolare e affronta la quotidianità tra studio, lavoro e passioni. Realizzato in collaborazione con Vatican News, Radio Vaticana e Vatican Media, è il primo titolo prodotto dal Vaticano a partecipare alla corsa agli Oscar. In programma anche La vita è meravigliosa di Frank Capra, a ottant’anni dall’uscita, nella versione restaurata in 4K.

Attenzione anche alle nuove generazioni con un concorso di cortometraggi realizzati nelle scuole di cinema italiane, tra cui il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola Gian Maria Volonté e NABA. La giuria sarà presieduta dal regista Paolo Strippoli, in corsa per gli Oscar con L’estranea. Fuori concorso L’ora libera di Alessandro Celli, con Gabriel Montesi, Samuele Carrino e Arianna Mattioli e la partecipazione di Lidia Vitale, dedicato al libero arbitrio e al valore delle scelte nella costruzione dell’identità.

Il dialogo tra fedi e culture sarà al centro del convegno interreligioso «Le vie del sacro», domani alla Pontificia Università Salesiana, con studiosi e rappresentanti delle comunità religiose presenti in Italia. Un altro percorso di approfondimento sarà dedicato a Krzysztof Kieślowski, a trent’anni dalla scomparsa, con il progetto KK30, realizzato insieme alle università di Siena e Sapienza, alla Fondazione Ente dello Spettacolo e all’Istituto Polacco di Roma. A completare il programma, la mostra fotografica «Le vie del sacro. Tertio Millennio. 30 anni di immagini», curata da Gianluca Arnone e allestita sino al 21 novembre nel foyer del Cinema Teatro Don Bosco. Sabato 21 novembre una passeggiata nel quartiere Don Bosco ripercorrerà alcuni luoghi romani diventati set cinematografici, da Mamma Roma ad Accattone, fino alle immagini di Fellini.