Un giorno luce. Non è una distanza qualsiasi: è la distanza che la luce percorre in un giorno intero, viaggiando alla massima velocità consentita nell’universo. Per arrivare fino a noi, la luce del Sole impiega circa otto minuti. La luce proveniente dalla Voyager 1, se la sonda ne emettesse abbastanza da poter essere osservata direttamente, dal prossimo 18 novembre alle ore 10.16,07 impiegherebbe invece un giorno intero. In realtà la Voyager 1 è ormai da tempo un puntino invisibile, ai confini estremi del Sistema Solare. Eppure continua il suo viaggio, portando con sé un carico di tecnologia oggi quasi obsoleta, capace al tempo stesso di farci sorridere e di suscitare meraviglia. Colpisce quanto quella strumentazione, modesta rispetto agli standard attuali, sia riuscita a raccontarci del nostro Sistema Solare e del nostro posto nell’universo. Lanciata dalla Nasa il 5 settembre 1977, la Voyager 1 pesa poco più di 700 chilogrammi ed è alimentata da un generatore termoelettrico a radioisotopi che le permette di continuare a funzionare anche a enormi distanze dal Sole. La sua struttura, dominata dall’antenna parabolica di quasi quattro metri di diametro, ospita strumenti scientifici progettati con tecnologie che oggi appaiono elementari ma che all’epoca rappresentavano il meglio disponibile per l’esplorazione spaziale. Nel corso della sua missione la sonda ha trasformato la conoscenza dei pianeti esterni. Ha restituito immagini dettagliate di Giove e Saturno, scoperto nuovi satelliti, osservato strutture complesse negli anelli di Saturno e fornito dati decisivi sulle atmosfere e sui campi magnetici dei due giganti gassosi. Nel 2012 è diventata il primo manufatto umano a raggiungere lo spazio interstellare, permettendo agli scienziati di raccogliere misure dirette dell’ambiente oltre l’eliopausa, il limite dell’influenza del Sole. Fissato sul fianco della sonda si trova il celebre Golden Record, un disco dorato concepito come una sorta di messaggio in bottiglia cosmico. L’iniziativa fu coordinata dall’astronomo Carl Sagan e da un gruppo di ricercatori, artisti e comunicatori scientifici chiamati a selezionare ciò che potesse rappresentare la Terra e l’umanità a un ipotetico destinatario extraterrestre. Il disco contiene saluti registrati in decine di lingue, suoni della natura e della vita quotidiana, musiche provenienti da diverse culture e una selezione di immagini dedicate al pianeta e ai suoi abitanti. Sulla copertina sono incise istruzioni simboliche che dovrebbero consentire a eventuali scopritori di comprenderne il funzionamento e l’origine. Più che un catalogo enciclopedico del mondo, il Golden Record è la sintesi di ciò che i suoi ideatori ritenevano significativo: una testimonianza della diversità culturale umana, delle conoscenze scientifiche raggiunte e della volontà di stabilire un contatto con l’ignoto. La sonda continua a trasportare il suo messaggio, destinato forse a essere raccolto e interpretato da qualcuno, da qualche parte, in un tempo impossibile da immaginare. Il disco che accompagna la Voyager appartiene non solo alla storia della scienza, ma anche all’immaginario umano. Forse quei simboli e quei suoni non diranno mai nulla a eventuali civiltà aliene; dicono però molto a noi, di noi stessi. Raccontano come abbiamo scelto di rappresentarci e quali caratteristiche della Terra e dell’umanità abbiamo ritenuto essenziali da condividere con un interlocutore sconosciuto. Ma raccontano anche altro. Raccontano una fiducia che, negli anni della Guerra Fredda, appariva quasi sorprendente. La fiducia che eventuali altre intelligenze presenti nell’universo sarebbero state abbastanza curiose da cercare di comprendere quei diagrammi, quei simboli e quei messaggi enigmatici. La fiducia che un incontro con un’altra forma di intelligenza non sarebbe stato necessariamente una minaccia, ma forse un’opportunità. In questo senso il disco della Voyager è molto più di un semplice messaggio. È la testimonianza di un atteggiamento mentale: la convinzione che l’universo sia comprensibile; che la curiosità possa essere condivisa; e che là fuori possano esistere interlocutori capaci di cogliere, dietro quei segni incisi nel metallo, il desiderio dell’uomo di conoscere e di essere conosciuto.