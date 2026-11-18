Tra il novembre del 1814 e il giugno dell’anno successivo si tenne nel castello di Schönbrunn a Vienna quel congresso a cui parteciparono Austria, Prussia, Russia e Gran Bretagna allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'Ancien Régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Scopo delle potenze vincitrici, bilanciare le forze per evitare che una singola nazione potesse imporsi sulle altre o dominare il continente. Grande regista dell’assetto post-napoleonico, il cancelliere austricaco Klemens von Metternich, il cui disegno geopolitico durò più di trent’anni, fino al fatidico 1848.

Basterebbe ricordare questo lontano frangente per sorridere di fronte a quella Yalta 2:0 che un insistito battage (complici in ciò molti blasonatissimi organi di stampa) continua a sottoporre all’attenzione mondiale e che si ripropone domani a Shenzen in Cina a margine del summit dell’Apec, dove tre protagonisti della scena internazionale, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si troveranno faccia a faccia. I pronostici della vigilia alludono a una sorta di Nuova Yalta, dove i tre grandi riscriverebbero diritti e doveri e soprattutto confini e rispettive zone di influenza a beneficio di una pace mondiale che vedrebbe spegnersi la maggior parte dei fuochi di guerra che tuttora divampano.

Le riscritture tracciate a matita sulla carta geografica attirano da sempre le potenze vincitrici. Lo avevano fatto per conto dell’Inghilterra e della Francia Sykes e Picot all’indomani del collasso dell’Impero ottomano alla fine della Prima guerra mondiale, era accaduto con il Trattato di Brest-Litovsk del 1918, allorché la Russia bolscevica dovette rinunciare alla sovranità su vastissimi territori dell'Impero zarista, è successo a Versailles con la mutilazione inferta alla Germania guglielmina, poi ancora, appunto, a Yalta, con Roosevelt, Churchill e Stalin. Ma fin qui si trattava di conclusioni condivise di fronte a conflitti sostanzialmente conclusi. La Yalta 2.0 invece non ha niente di tutto ciò anzi, non è nemmeno una Yalta, è solo un paravento di lacca dietro al quale ciascun attore nasconde i propri appetiti e soprattutto dissimula le proprie debolezze.

Come fa Donald Trump, principale artefice di un Nuovo Disordine Mondiale (quello che Henry Kissinger temeva più di ogni altra cosa), nel quale la forza ha preso il posto del diritto; e come fa Putin, prigioniero di sé stesso e di una guerra che non sa come concludere e che teme gli sottragga il crisma di redivivo Aleksandr Nevskij; e come fa anche – con la sperimentata liturgia del Celeste Impero – lo stesso Xi Jinping, fingendo di lavorare strenuamente per «il mantenimento della stabilità strategica nelle relazioni fra le grandi potenze», ma di fatto confermando il proprio immutabile sistema tolemaico nel quale la Cina sta al centro e il resto del mondo sta ai lati. O neppure sta, come l’Europa, lasciata fuori dalla porta di servizio con le sue discordie e i suoi riti bizantini.

Qual è dunque la posta in palio di questa Yalta di cartone? Essenzialmente una questione economica. Trump gioca con dazi e chip, limitando l’accesso cinese ai semiconduttori più avanzati. Pechino risponde con una stretta sulle terre rare di cui vanta un predominio mondiale, cercando di ridurre il gap tecnologico con gli Stati Uniti. In gioco c’è il riconoscimento di lotti strategici (gli appetiti neocoloniali di Trump su Groenlandia, Messico, Venezuela, Cuba, Panama), il consolidamento di alleanze cruciali (Israele per Trump, Iran per Putin) l’abbandono di poste ormai mature non profittevoli (l’Ucraina, l’Europa, Taiwan) e quell’entente cordiale (sempre che cordiale rimanga) che consenta a Putin, vaso di coccio fra i due vasi di ferro di Pechino e Washington, di sopravvivere vendendo sottobanco il suo petrolio a dispetto delle sanzioni. Ma l’unico vero duello è quello economico tra Stati Uniti e Cina. È lì che si gioca la partita. E non c'è più un Metternich a stabilire le regole. E per favore, non chiamiamola più Yalta 2.0.