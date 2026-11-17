Sono 377mila gli alunni con disabilità nelle scuole italiane: in dieci anni la loro quota sul totale degli iscritti è quasi raddoppiata, arrivando al 4,8%. Una crescita che non interroga solo la scuola, ma anche il sistema sanitario e le politiche sociali, chiamati a rispondere a bisogni sempre più complessi. A fotografare le criticità è l’indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con particolare attenzione alle lesioni cerebrali e all’autismo, approvata il 3 novembre dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla. Il dato, osserva la presidente della Commissione, riflette anche una maggiore capacità di individuare i bisogni dei minori. «Oggi siamo molto più capaci di identificare i problemi e le reali esigenze dei minori disabili e delle loro famiglie. Abbiamo fatto dei progressi anche nella presa in carico, ma manca ancora una risposta sistemica e integrata, che traduca in politiche concrete ed efficaci i principi di inclusione, pari opportunità e tutela dei diritti». Tra le priorità indicate da Brambilla c’è il rafforzamento strutturale dei servizi pubblici, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno più fragili, perché «il diritto alla diagnosi precoce, alla riabilitazione e all'inclusione non può dipendere dal luogo di residenza o dalle condizioni economiche».

Il primo nodo è quello della tempestività delle cure. Per i disturbi del neurosviluppo le liste d’attesa nelle strutture pubbliche di neuropsichiatria infantile possono superare i 12 mesi. «Chiediamo tempi massimi certi per le valutazioni diagnostiche e l’avvio delle terapie, in particolare per l’autismo» rimarca la stessa Brambilla. Anche la distribuzione dei servizi è disomogenea: dei 1.228 centri censiti per autismo e disabilità intellettiva, 663 si trovano al Nord, 263 al Centro e 302 nel Sud e nelle Isole. La copertura dei servizi per l’età evolutiva è stimata tra il 50% e il 70% della popolazione interessata. Per la presidente della Commissione occorre inoltre proseguire sulla strada già intrapresa dal ministero della Salute, rafforzando la diagnosi tempestiva e la sorveglianza precoce, anche attraverso reti specializzate come il Network italiano disturbi autismo (Nida), insieme all’istituzione di un sistema informativo nazionale dedicato all’età evolutiva e a progetti regionali in grado di garantire la continuità assistenziale.

Il secondo fronte è la scuola. Il 59,7% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025, quasi sei studenti su dieci. Restano circa 57mila docenti senza formazione specifica e, all’avvio delle lezioni, il 22% degli insegnanti di sostegno non era ancora stato nominato. Anche l’accessibilità degli edifici è insufficiente: soltanto il 41% delle scuole è pienamente accessibile e il 26% non dispone di bagni a norma. Oltre 4.500 studenti, inoltre, sono privi di assistenza igienico-personale. La Commissione riconosce che alcuni progressi sono stati compiuti: nell’ultimo anno scolastico gli insegnanti di sostegno sono aumentati del 6%, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione del 7% e la quota di docenti specializzati ha raggiunto il 78%. «Resta però carente la copertura e ancora frequente il fenomeno della discontinuità didattica anche durante l’anno - aggiunge ancora Brambilla -. Nella scuola superiore, per esempio, si ricorre troppo presto e troppo spesso al cosiddetto Piano educativo individualizzato (Pei) differenziato: è solo la soluzione più comoda, non quella giusta». Anche perché il percorso differenziato conduce al rilascio di un attestato e non di un diploma spendibile nel mondo del lavoro.

La richiesta che attraversa tutto il documento è costruire attorno a ogni bambino un percorso continuativo, evitando che siano i genitori a dover coordinare da soli servizi sanitari, riabilitazione e scuola. In particolare, la Commissione chiede un sistema informativo nazionale per l’età evolutiva e una relazione annuale che evidenzi le risorse effettivamente stanziate, i servizi attivati, la riduzione dei tempi di attesa e i risultati raggiunti in termini di inclusione e qualità della vita. Proprio per evitare che le indicazioni contenute nell’indagine restino sulla carta, la Commissione propone un monitoraggio periodico dell’attuazione delle raccomandazioni formulate. L’obiettivo è verificare concretamente l’efficacia degli interventi adottati, misurando anno dopo anno risorse investite, servizi attivati e risultati ottenuti per i minori con disabilità e le loro famiglie. (V. D.)