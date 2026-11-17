«Riuscite a immaginarvi un'ambulanza che va in giro armata? E dei medici con la pistola in pugno? Il 15 Novembre, in un solo giorno, il nostro aereo Seabird 3 ha avvistato ben 8 imbarcazioni libiche in mare a caccia di migranti. Almeno due di queste erano armate» racconta la ong Sea Watch. Tra queste c'è anche la TS-LCG-300. Uguale alle motovedette della guardia costiera italiana, è stata donata dal nostro governo nel 2023. «Aveva appena intercettato illegalmente delle persone, e in pochi anni si è resa responsabile di numerosi episodi di violenza in mare. Italia e UE finanziano, equipaggiano e addestrano milizie che considerano "autorità competenti". Il vero soccorso non usa armi né riporta le persone in un luogo pericoloso come la Libia, mentre i nostri governi lo fanno attraverso le milizie. Basta cooperazione con la Libia» chiede infine l'Organizzazione impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso .