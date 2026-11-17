Anche quest'anno (19 - 26 novembre) torna l'iniziativa “In farmacia per i bambini”, l'iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Francesca Rava con Kpmg, per la sensibilizzazione sui diritti dei minori e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Sarà possibile donare in oltre 3mila farmacie della Penisola, e quanto raccolto verrà destinato ai minori fragili in Italia, ad Haiti, in Ucraina e a Gaza. L'iniziativa - giunta alla 14esima edizione e presentata a Palazzo Lombardia di Milano - è realizzata con il sostegno di Federfarma, Fofi e Cosmofarma Exhibition, e ha ricevuto per 9 anni consecutivi la Medaglia del presidente della Repubblica per il suo valore sociale e istituzionale.

In 13 edizioni dell'iniziativa sono stati raccolti oltre 2 milioni di prodotti destinati a ospedali, case famiglia e comunità in Italia e nei Paesi in cui opera la Fondazione Rava. "La comunità lombarda può fare affidamento su una straordinaria rete di associazioni e realtà sociali che si dedicano ogni giorno a sostenere e aiutare le persone più fragili. L'iniziativa della Fondazione Rava ne è una conferma. Donare farmaci a chi ha bisogno è un gesto civico di profondo valore", ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

«“In farmacia per i bambini” - ha affermato Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Rava - dimostra quanto la sinergia tra farmacisti, istituzioni, volontari, aziende e cittadini possa tradursi in un aiuto concreto per migliaia di bambini in condizione di povertà sanitaria. Per continuare a crescere abbiamo bisogno del contributo di tutti. Rivolgo quindi un invito alle farmacie di tutta Italia ad aderire all'iniziativa e a tutti coloro che desiderano dedicare tempo ed energie a partecipare come volontari. Ogni nuova adesione rafforza una rete di solidarietà che, anno dopo anno, porta cure, vicinanza e speranza ai bambini più fragili, in Italia e nei Paesi in cui la Fondazione opera».

Un legame particolare con la storia dell’iniziativa è quello con Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e madrina di “In Farmacia per i Bambini”. È stata proprio una sua intuizione a dare origine all’iniziativa, portando le farmacie a diventare protagoniste di un percorso nazionale di responsabilità sociale a favore dei minori in povertà sanitaria. Per informazioni, per conoscere le farmacie aderenti e le modalità di partecipazione, è attivo il sito www.infarmaciaperibambini.org.