«Quando tutto il resto fallisce, colpiscili con la verità». La presidenza della 31esima Conferenza Onu sul cambiamento climatico (Cop31) – condivisa tra Australia e Turchia – sembra avere adottato la massima del grottesco petroliere Digger Rockwell, protagonista dell’ultimo film di Alejandro González Iñarritu e dedicato appunto alla catastrofe ambientale in atto. All’inizio della settimana conclusiva del vertice di Antalya, il capo-negoziatore Chris Bowen ha presentato una bozza di documento finale estremamente lunga. Che parte da un drammatico dato di fatto: lo sforamento della soglia di 1,5 gradi di aumento delle temperature globali, come certificato dall’ultimo rapporto del Programma ambientale dell’Onu (Unep). La questione del “livello di equilibrio” – oltre il quale le conseguenze del surriscaldamento si fanno incontrollabili – ritorna ben venti volte. Nell’anno segnato dal continuo ripetersi di cataclismi – dal Nepal alla Spagna –, il testo afferma la necessità di rientrare «al più presto» al di sotto del valore di rischio. Il testo riporta con precisione le conclusioni a cui è pervenuta la scienza sul riscaldamento planetario. Ma va oltre: include anche le proposte più ambiziose per arginarlo, a partire dall’addio ai combustibili fossili. Proprio la ricchezza, tuttavia, è la sua debolezza. Il “troppo” contenuto nelle diciotto pagine non fa che confermare le spaccature esistenti fra i 196 Paesi-parte più l’Unione Europea. Non c’è sintesi, almeno per ora, bensì un elenco di tutto il ventaglio di posizioni esistenti. Se effettivamente la Cop31 si chiuderà con un accordo di massima – e non è detto data l’opposizione di Riad e Mosca, con il sostegno del cosiddetto “blocco arabo” –, gli attuali 144 paragrafi verranno drasticamente ridotti. E annacquati. A quattro giorni dal finale – a meno di probabile ricorso ai tempi supplementari –, i giochi sono, dunque, quantomai aperti. Lo ha ammesso lo stesso Bowen: «La bozza è un’ottima base per i colloqui. Francamente, se ci limitassimo a discutere solo ciò su cui siamo tutti d’accordo, ne uscirebbe un documento piuttosto breve».

L'immagine inquietante della Cop31 senza leader di Paolo Borrometi

I punti più interessanti – e controversi – sono contenuti agli articoli 65 e 66 sulle fonti fossili. Il primo riprende quanto concordato a Dubai nel 2023 e rimasto da allora sulla carta ovvero la «transizione verso l’uscita» da carbone, petrolio e gas. Il secondo addirittura chiede di accelerare sulla loro «immediata eliminazione». Termine, quest’ultimo – “phase out”, in inglese – su cui il muro dei petro-Stati è riuscito finora a “tenere fuori” dal linguaggio della diplomazia climatica. Stavolta viene addirittura rafforzato dall’aggettivo «immediata». La nettezza inedita dell’affermazione contrasta con l’intransigenza del blocco delle nazioni produttrici di idrocarburi. E dalla saldatura “dell’alleanza fossile” tra una Russia in cerca di protagonismo internazionale e un’Arabia Saudita non più contenuta dai mediatori Usa. In simile scenario, aAppare improbabile, dunque, che la formulazione venga mantenuta nel testo finale. «Non sopravviverà più di due minuti», è il commento amaro di Tzeporah Berman, tra i promotori del trattato per la non proliferazioni dei fossili. «Su queste premesse, chi guida i negoziati ricomincerà le consultazioni. Ci aspettiamo almeno un’altra bozza prima del termine», sottolinea Valeria Zanini, analista del think tank Ecco. Il nodo centrale ora – come mette in luce Alden Mayer, ricercatore di E3G – è capire quale sia il punto di equilibrio a cui aspira la presidenza. Non solo sugli idrocarburi.

Anche sulla finanza, la bozza si “sbilancia”, in senso positivo. È scritta a chiare lettere la responsabilità dei Paesi ricchi di fornire assistenza economica – non in forma di prestiti onerosi – al Sud geopolitico al fine di ridurre le emissioni e far fronte alle conseguenze del riscaldamento. Sull’ultima questione viene ripreso lo spunto emerso l’anno scorso a Belém di triplicare i fondi dove, però, la formulazione era rimasta vaga. Ora, invece, si specifica l’urgenza di un obiettivo quantitavo. E si ipotizza un percorso di implementazione in vista della Cop 2027 di Addis Abeba. Al punto 50, viene codificata l’idea dell’elettrificazione 35x35, cavallo di battaglia della Turchia alla Conferenza. Il testo non si limita ad affermare l’impegno ad «per aumentare la quota di elettricità nel consumo finale totale di energia al 35% entro il 2035». Il passaggio all’elettrico – tema su cui Ankara non si era, invece, espressa – è associato «a iniziative volte a triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale». Non mancano ovviamente le ambiguità. Soprattutto sulla “rimozione high tech” del carbonio dell’atmosfera per attenuare l’emergenza. Il documento dà, per la prima volta, il «benvenuto» ufficiale alle tecnologie per la cosiddetta «cattura e eliminazione del carbonio». L’anidride carbonica viene, cioè, prelevata dall’aria e, poi, immagazzinata in profondità nel sottosuolo, negli oceani o in prodotti come le bevande gassate. Procedimenti su cui, ancora, la scienza è divisa. E lo scetticismo da parte di attivisti e esperti è forte a causa i costi, risultati altalenanti e rischio che diventi un espediente per prolungare la dipendenza dai combustibili fossili. Solo per fare un esempio, finora le tonnellate di CO2 “aspirate” dagli impianti sfiorano i due milioni di tonnellate. Un millesimo della quantità aspirata dalle foreste. Molte aziende, però, si stanno specializzando nel settore e puntano alla sua espansione, come dimostra il numero record di lobbsti inviati ad Antalya: 700, più dei delegati totali delle 50 rappresentanze più piccole.