Diocesi, ordini religiosi e fondazioni scelgono di uscire dagli investimenti in petrolio, carbone e gas. Il Movimento Laudato Si’: una transizione giusta è possibile e conveniente.

Abbandonare i combustibili fossili per avviare una vera ed efficace transizione energetica. Una parte importante del mondo ci crede. E si tratta di una parte del mondo sempre più grande. È di oggi, infatti, l’annuncio che 33 istituzioni religiose in Europa, Nord America e Africa hanno scelto questa strada. In questo modo, a livello globale, sono oltre 1.750 le istituzioni, con un patrimonio complessivo di oltre 40 mila miliardi di dollari, che hanno assunto una qualche forma di impegno al disinvestimento dalle aziende di combustibili fossili. I gruppi religiosi sono circa 700 e oltre 400 le istituzioni cattoliche. Un segnale forte rivolto ai negoziatori riuniti in Turchia per il vertice Onu sul clima (Cop 31).

L’annuncio in Italia è stato diffuso dal Movimento Laudato Si’, che si ispira agli insegnamenti dell’enciclica di papa Francesco. Obiettivo dei disinvestimenti è avviare una transizione energetica rapida ed equa, indispensabile per affrontare la crisi climatica, i conflitti e il caro vita. Le ultime istituzioni ad entrare nel gruppo sono cinque diocesi cattoliche (due in Italia, una in Germania, una in Francia e una in Irlanda), una diocesi anglicana in Canada, 16 ordini religiosi cattolici, la Fondazione “Lumen Gentium” del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, Oikocredit (una cooperativa globale che opera negli investimenti a impatto sociale), una università cattolica in Congo e la Fondazione Scalabriniana, un ente di beneficenza internazionale che sostiene rifugiati, migranti e sfollati. In Italia, a partecipare sono sette istituzioni cattoliche: l’arcidiocesi di Bari-Bitonto, la diocesi di Belluno-Feltre, la Federazione Acli Internazionali, la Fondazione Scalabriniana, la Comunità Missionaria di Villaregia, le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, le Suore di San Giuseppe di Chambéry.

Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, a questo proposito parla di una «scelta di responsabilità nei confronti del creato e delle future generazioni», ma anche di «un impegno che nasce dalla consapevolezza che la crisi ambientale interpella tutti e richiede scelte concrete e coerenti, anche sul piano economico e finanziario». Cecilia Dall’Oglio, responsabile dei programmi in Italia del Movimento Laudato Si’, aggiunge: «Lanciammo quattro anni fa con Azione cattolica italiana ed altre realtà l’Appello della Campagna italiana di disinvestimento cattolico dalle fonti fossili per un’economia di pace. Oggi, con sempre più conflitti nel mondo, sentiamo ancora maggiormente di rilanciare l’urgenza di uscire dai combustibili fossili per un’energia di pace».

La decisione arriva in un momento delicato per l’ambiente, per l’energia e più in generale per gli equilibri mondiali. Per capire meglio, al di là della crescita esponenziale dei costi dell’energia, che si ripercuotono sui trasporti e sugli approvvigionamenti, basta pensare agli effetti del cambiamento climatico sia a livello locale che mondiale. Il Movimento Laudato Si’ ricorda, per esempio, il crollo di un ghiacciaio in Nepal che ha causato oltre 1.300 vittime; mentre le ondate di calore hanno provocato almeno 35.000 morti in Europa e vasti incendi hanno devastato intere aree del continente, oltre a Canada, Nord Africa e Indonesia.

Nello scorso marzo, i vescovi cattolici dell’America Latina, dei Caraibi, dell’Africa e dell’Asia avevano pubblicato un «manifesto congiunto» a sostegno di una transizione energetica giusta. Più in generale, i gruppi religiosi da tempo contestano l’operato delle principali compagnie petrolifere e del gas, che, spiega una nota, «esercitano forti pressioni contro le normative ambientali»; i gruppi religiosi, inoltre, chiedono che le aziende di combustibili fossili paghino per i danni climatici.

E che la scelta di abbandonare le fonti tradizionali di energia sia pure economicamente vantaggiosa lo si deduce da una serie di indagini. SolarPower Europe, che raccoglie oltre 300 organizzazioni del fotovoltaico, ha stimato dall’inizio della guerra in Iran un risparmio di 40 miliardi di euro sulle importazioni di combustibili fossili grazie all’energia solare. Mentre un’analisi dell’Öko-Institut per il Wwf tedesco ha rilevato che una combinazione di elettrificazione, energie rinnovabili e misure di efficienza energetica potrebbe sostituire circa l’85% delle importazioni di combustibili fossili nell’Ue, con un risparmio di oltre 250 miliardi di euro.