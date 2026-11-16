Addio al nunzio apostolico Antonio Franco, una vita spesa nella diplomazia per la pace

Il nunzio apostolico Antonio Franco, arcivescovo titolare di Gallese, è morto domenica 15 novembre, presso l’Ospedale Rummo di Benevento, dove era ricoverato da qualche giorno. Il presule era nato in Puglianello, diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti, il 24 marzo 1937, ed era divenuto sacerdote il 10 luglio 1960. Laureato in Teologia e in Diritto canonico, era entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 1972, prestando la propria opera successivamente nelle rappresentanze pontificie in Bolivia, Iran, Francia e la Missione Permanente presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. Dal 1988 al 1992 aveva prestato servizio nell’allora Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa. Nominato nunzio apostolico in Ucraina e al contempo eletto arcivescovo titolare di Gallese il 28 marzo 1992, aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 26 aprile del 1992 da Giovanni Paolo II. Il 6 aprile 1999 era divenuto rappresentante pontificio nelle Filippine e il 21 gennaio 2006 nunzio apostolico in Israele e Cipro e delegato apostolico in Gerusalemme e Palestina, ricoprendo l’incarico fino al 17 agosto 2012, quando aveva cessato il servizio. Le esequie saranno celebrate alle 10 di martedì 17 novembre presso la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Telese Terme. L'annuncio ufficiale della sua morte è stata data dal vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, Giuseppe Mazzafaro. «Nel suo lungo servizio diplomatico ed ecclesiale, monsignor Franco - ha spiegato il vescovo Mazzafaro - ha testimoniato la sollecitudine della Chiesa universale, facendosi strumento di comunione, di dialogo e di pace, particolarmente in una terra tanto cara alla fede cristiana e segnata da profonde tensioni e sofferenze come quella di Gerusalemme e della Terra Santa. La sua morte è per noi occasione di gratitudine al Signore per il bene seminato nel corso della sua esistenza e per la testimonianza di dedizione alla missione della Chiesa»