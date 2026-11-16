In 14 milioni per il Papa nelle strade del Sud America. «Ma la missione continua: annunciamo il Vangelo a tutti»

Leone XIV chiude il viaggio di dodici giorni con la Messa a Lima. «Grazie per la vostra accoglienza». Numeri record fra Argentina, Perù e Uruguay: «Ciò testimonia che il Signore vive nella sua Chiesa e la raduna». Il congedo dal Paese dove è stato missionario: «Sì, il popolo peruviano è anche il mio popolo»

«Grazie per la vostra accoglienza». Leone XIV si rivolge a Lima. Ma, nella Messa che presiede prima di ripartire alla volta di Roma, è come se salutasse tutto il Sud America a conclusione del più lungo e impegnativo viaggio apostolico del pontificato: quello fra Uruguay, Argentina e Perù. Dodici giorni che ha voluto affrontare a meno di un mese dall’operazione al polmone e in cui più di 14 milioni di persone sono scese in strada per il Papa. Un abbraccio impressionante. Con cifre da primato: i tre milioni a Lima lungo i viali della metropoli al suo arrivo nel Paese dove per oltre vent’anni era stato, prima, missionario agostiniano e, poi, vescovo; il milione e mezzo di fedeli a Chiclayo, la diocesi che ha guidato dal 2015 al 2023; i due milioni e mezzo a Buenos Aires per la Messa nel cuore della capitale argentina e un altro milione per la veglia dei giovani; i due milioni a Luján per la celebrazione in onore della “piccola patrona bruna” dell’Argentina. «Stringendovi così numerosi e gioiosi attorno al Papa – spiega durante l’Eucaristia ospitata ieri nella base aerea “Las Palmas” alla periferia di Lima –, voi avete testimoniato che ancora il Signore vive nella sua Chiesa e la raduna. Possa questa testimonianza continuare a risuonare e a dare buoni frutti».

La gioia dei fedeli per la Messa presieduta dal Papa nella spianata della base militare di Lima in Perù, ultimo appuntamento del viaggio in Sud America / REUTERS

Una “maratona” che ha commosso Leone XIV. E tiene a far sapere: «Cari fratelli e sorelle, al termine di questa mia visita apostolica desidero anch’io confermarvi nella fede e nella carità e assicurarvi che vi porterò sempre con me». Poi si congeda da Lima ricordando il suo legame con il Paese che ha inciso in maniera profonda nel suo ministero e di cui continua ad avere la cittadinanza (insieme con quella degli Stati Uniti dov’è nato 71 anni fa): «Sì, il popolo peruviano è anche il mio popolo». Di fronte a sé ha un milione e mezzo di fedeli che si allungano nella spianata sterrata dello scalo militare dove anche papa Francesco aveva chiuso la sua visita in Perù nel 2018.

Papa Leone XIV fra i fedeli per la Messa nella spianata della base militare di Lima in Perù dove conclude il suo viaggio in Sud America / ANSA

Ai bordi delle strade altre decine di migliaia di persone accompagnano Leone XIV nella sua ultima giornata qui. Il primo appuntamento è una carezza ai più fragili: gli anziani accolti nella casa-famiglia delle “Hermanitas de los Ancianos Desamparados” a Callao, la città-porto nell’hinterland della capitale. Il Pontefice denuncia «situazioni in cui non si offre cura o assistenza ai corpi, né si pensa alle anime; non ci si occupa delle persone, ma le si abbandona; non si protegge il più debole e indifeso, ma si abusa di lui; non si ama la vita, ma si cerca di distruggerla». Da qui il monito: «Non possiamo restare indifferenti sapendo che i corpi e le anime di numerosi nostri fratelli e sorelle sono trascurati e che, molte volte, vengono manipolati». A chi crede ricorda che «non possiamo separare la fede che professiamo dalle opere che compiamo; è necessario essere coerenti e responsabili, serve fare un esame di coscienza e vedere qual è il nostro vero tesoro, chiederci perché continuano a esserci tanti problemi e disuguaglianze».

Il Papa fra gli anziani della casa-famiglia delle “Hermanitas de los Ancianos Desamparados” a Callao, la città-porto nell’hinterland di Lima / VATICAN MEDIA

Nella grande celebrazione che precede il decollo dell’aereo papale (che a Roma atterrerà domani mattina), Leone XIV dedica l’omelia a Toribio de Mogrovejo, il santo vescovo missionario, originario della Spagna, che nel Cinquecento, in Perù, «si mise in cammino, come gli apostoli dietro al Signore, e attraversò il Paese a piedi, percorrendo centinaia e centinaia di chilometri, consapevole di seguire Gesù stesso quando andava incontro ai popoli indigeni», spiega il Pontefice. Figura a lui cara e, per certi versi simile, a Prevost. Nell’omelia il Papa pone l’accento sulla sua «ferma convinzione che la dolcezza fosse il solo modo di annunciare la “vera religione”». E sottolinea: «Gli unici che non possono attendere sono i poveri. Per questo, senza escludere nessuno, ma accogliendo tutti, san Toribio si occupò degli ultimi in modo preferenziale». Poi evidenzia che «visse la Chiesa come comunione missionaria». E oggi, chiarisce, «la comunione si esprime nella sinodalità trasformandosi così, a tutti i livelli, in uno stile di vita ecclesiale» e «includendo anche i più poveri nella ricerca della verità». Le parole finali sono un mandato: «Il mio viaggio volge al termine, ma il tempo della missione continua. Ricordiamo che alla fine di ogni Messa siamo inviati a evangelizzare».