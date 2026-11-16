In 14 milioni per il Papa nelle strade del Sud America. «Ma la missione continua: annunciamo il Vangelo a tutti»
di Giacomo Gambassi, inviato a Lima
Leone XIV chiude il viaggio di dodici giorni con la Messa a Lima. «Grazie per la vostra accoglienza». Numeri record fra Argentina, Perù e Uruguay: «Ciò testimonia che il Signore vive nella sua Chiesa e la raduna». Il congedo dal Paese dove è stato missionario: «Sì, il popolo peruviano è anche il mio popolo»
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November 16, 2026
«Grazie per la vostra accoglienza». Leone XIV si rivolge a Lima. Ma, nella Messa che presiede prima di ripartire alla volta di Roma, è come se salutasse tutto il Sud America a conclusione del più lungo e impegnativo viaggio apostolico del pontificato: quello fra Uruguay, Argentina e Perù. Dodici giorni che ha voluto affrontare a meno di un mese dall’operazione al polmone e in cui più di 14 milioni di persone sono scese in strada per il Papa. Un abbraccio impressionante. Con cifre da primato: i tre milioni a Lima lungo i viali della metropoli al suo arrivo nel Paese dove per oltre vent’anni era stato, prima, missionario agostiniano e, poi, vescovo; il milione e mezzo di fedeli a Chiclayo, la diocesi che ha guidato dal 2015 al 2023; i due milioni e mezzo a Buenos Aires per la Messa nel cuore della capitale argentina e un altro milione per la veglia dei giovani; i due milioni a Luján per la celebrazione in onore della “piccola patrona bruna” dell’Argentina. «Stringendovi così numerosi e gioiosi attorno al Papa – spiega durante l’Eucaristia ospitata ieri nella base aerea “Las Palmas” alla periferia di Lima –, voi avete testimoniato che ancora il Signore vive nella sua Chiesa e la raduna. Possa questa testimonianza continuare a risuonare e a dare buoni frutti».
Una “maratona” che ha commosso Leone XIV. E tiene a far sapere: «Cari fratelli e sorelle, al termine di questa mia visita apostolica desidero anch’io confermarvi nella fede e nella carità e assicurarvi che vi porterò sempre con me». Poi si congeda da Lima ricordando il suo legame con il Paese che ha inciso in maniera profonda nel suo ministero e di cui continua ad avere la cittadinanza (insieme con quella degli Stati Uniti dov’è nato 71 anni fa): «Sì, il popolo peruviano è anche il mio popolo». Di fronte a sé ha un milione e mezzo di fedeli che si allungano nella spianata sterrata dello scalo militare dove anche papa Francesco aveva chiuso la sua visita in Perù nel 2018.
Ai bordi delle strade altre decine di migliaia di persone accompagnano Leone XIV nella sua ultima giornata qui. Il primo appuntamento è una carezza ai più fragili: gli anziani accolti nella casa-famiglia delle “Hermanitas de los Ancianos Desamparados” a Callao, la città-porto nell’hinterland della capitale. Il Pontefice denuncia «situazioni in cui non si offre cura o assistenza ai corpi, né si pensa alle anime; non ci si occupa delle persone, ma le si abbandona; non si protegge il più debole e indifeso, ma si abusa di lui; non si ama la vita, ma si cerca di distruggerla». Da qui il monito: «Non possiamo restare indifferenti sapendo che i corpi e le anime di numerosi nostri fratelli e sorelle sono trascurati e che, molte volte, vengono manipolati». A chi crede ricorda che «non possiamo separare la fede che professiamo dalle opere che compiamo; è necessario essere coerenti e responsabili, serve fare un esame di coscienza e vedere qual è il nostro vero tesoro, chiederci perché continuano a esserci tanti problemi e disuguaglianze».
Nella grande celebrazione che precede il decollo dell’aereo papale (che a Roma atterrerà domani mattina), Leone XIV dedica l’omelia a Toribio de Mogrovejo, il santo vescovo missionario, originario della Spagna, che nel Cinquecento, in Perù, «si mise in cammino, come gli apostoli dietro al Signore, e attraversò il Paese a piedi, percorrendo centinaia e centinaia di chilometri, consapevole di seguire Gesù stesso quando andava incontro ai popoli indigeni», spiega il Pontefice. Figura a lui cara e, per certi versi simile, a Prevost. Nell’omelia il Papa pone l’accento sulla sua «ferma convinzione che la dolcezza fosse il solo modo di annunciare la “vera religione”». E sottolinea: «Gli unici che non possono attendere sono i poveri. Per questo, senza escludere nessuno, ma accogliendo tutti, san Toribio si occupò degli ultimi in modo preferenziale». Poi evidenzia che «visse la Chiesa come comunione missionaria». E oggi, chiarisce, «la comunione si esprime nella sinodalità trasformandosi così, a tutti i livelli, in uno stile di vita ecclesiale» e «includendo anche i più poveri nella ricerca della verità». Le parole finali sono un mandato: «Il mio viaggio volge al termine, ma il tempo della missione continua. Ricordiamo che alla fine di ogni Messa siamo inviati a evangelizzare».
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