San Francesco, il Giullare di Dio a teatro tra sorrisi e spiritualità nel cuore di Bari

«Francesco – Un piede nel passato e lo sguardo nel futuro» è il titolo dello spettacolo che dal 20 al 22 novembre Tiziana Schiavarelli porta in scena a Bari. Il ricavato dell'evento sarà a sostegno della Terra Santa e delle opere di carità francescane. L’appuntamento è previsto alle 20.30, presso il Teatro AncheCinema del capoluogo pugliese. L’iniziativa è promossa dai Frati Minori di Puglia e Molise, in collaborazione con la Sezione di Bari-Bitonto dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e gode del patrocinio dell’Ordine Francescano Secolare di Puglia. Lo spettacolo ( che prevede la partecipazione di Dante Marmone e la collaborazione di Vito Signorile) nasce dal desiderio di raccontare, con un linguaggio originale e accessibile a tutti, la straordinaria attualità del messaggio francescano. Lo spettacolo in questione è un racconto che intreccia comicità e spiritualità, leggerezza e profondità, restituendo al pubblico il volto umano di un Santo che, a distanza di otto secoli, continua a parlare alle coscienze e ai cuori. Non è casuale il richiamo alla figura di Francesco come “Giullare di Dio”: proprio attraverso la gioia, la semplicità e la capacità di comunicare con tutti, il Santo di Assisi seppe trasmettere un messaggio rivoluzionario di pace, fraternità e amore. E sarà proprio Tiziana Schiavarelli, nelle vesti di una moderna “giullare di Dio”, ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio tra passato e futuro. Particolare attenzione sarà riservata anche al legame storico e spirituale tra San Francesco e la Puglia, terra attraversata dal Santo nel suo cammino verso la Terra Santa e alla quale la tradizione francescana riconduce significativi episodi della sua presenza, anche nella città di Bari.