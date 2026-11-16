Domenica nel paese di Santo Stefano d’Aveto il passaggio di consegne tra i due vescovi Giampio Devasini e Adriano Cevolotto. Sono 14 le parrocchie del territorio interessate nei 160 chilometri quadrati della montagna ligure

Un cambiamento di confini che ha scritto una vera e propria pagina di storia nella vita di due diocesi. L'intera Val d'Aveto, al confine tra Liguria ed Emilia Romagna, domenica scorsa è diventata parte della diocesi di Chiavari, scorporandosi da quella di Piacenza-Bobbio. Si tratta di un'area interna, un territorio di montagna di 160 chilometri quadrati compreso nei comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto nel quale sono presenti quattordici comunità parrocchiali. Nel Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, a Santo Stefano d'Aveto, domenica pomeriggio si è celebrato il formale passaggio di consegne tra il vescovo di Piacenza-Bobbio, Adriano Cevolotto, e quello di Chiavari, Giampio Devasini. Un momento preparato da tempo, compimento di un processo di confronto e discernimento che ha visto coinvolte in modo più intenso entrambe le Chiese particolari negli ultimi tre anni.

«Le ragioni di questa modifica sono di carattere geografico, culturale ed ecclesiale – spiega Cevolotto –. La maggior parte dei residenti di questa Valle è legata più al Tigullio che non al piacentino anche per fruire di una molteplicità di servizi come la scuola, il lavoro o la sanità. E la vicinanza fisica alla città di Chiavari potrà certamente permettere al vescovo di provvedere in modo migliore alla cura pastorale di questo territorio. È un'attenzione che abbiamo voluto rivolgere a quest'area, peraltro una tra le più belle della mia diocesi».

Il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, nell'accogliere i presuli sul sagrato insieme al sindaco di Rezzoaglio, Massimo Fontana, non nasconde l'emozione e rilancia il desiderio di un'alleanza propositiva tra le istituzioni che restituisca «vitalità nuova». «Le nostre comunità sono su un territorio di montagna fragile e difficile – dice – abitato d'inverno da neanche duemila persone». In primavera e d'estate le cose cambiano: si aprono le seconde case, il numero degli abitanti diventa più del doppio e chi arriva a Santo Stefano d'Aveto, uno tra i comuni più alti della Liguria con i suoi 1012 metri di altitudine, può godere di tempi distesi nella natura al riparo dalla calura.

In una Chiesa gremita all'inverosimile, i fedeli partecipano al rito con la consapevolezza di essere dentro a una pagina di storia. La lettura del decreto del Dicastero per i vescovi che sancisce la modifica dei confini elenca una a una le quattordici parrocchie interessate. È più che un passaggio formale: ogni comunità porta con sé una storia fatta di volti, di cammini e tradizioni che costituiscono l'identità più genuina e forte di un territorio come questo.

«Ogni cambiamento porta con sé un misto di sentimenti – evidenzia Devasini –. Per chi entra a far parte della nostra famiglia diocesana c'è forse il timore di lasciare tradizioni consolidate, legami affettivi e punti di riferimento storici. Allo stesso tempo, per chi accoglie, si apre la sfida di fare spazio, di allargare la tenda del proprio cuore e delle proprie strutture pastorali. Non perdiamo nulla della nostra storia, perché nella comunione della Chiesa tutto ciò che è buono viene custodito, valorizzato e messo a frutto per il bene comune».

Don Ferdinando Cherubin è parroco in Val d'Aveto dal 1996 e in questi anni ha assistito al profondo cambiamento del territorio: «Sono zone che si stanno gradualmente spopolando – racconta – e la missione di un prete in questo contesto è soprattutto quella della vicinanza. Le persone sono contente quando mi vedono arrivare per la celebrazione della Messa e sentono il suono delle campane perché si sentono parte di una comunità più grande». Dai dodici preti in servizio in Val d'Aveto negli anni Novanta, i parroci oggi sono due «e speriamo che possa continuare ad esserci un parroco da queste parti», si augurano i fedeli di Santo Stefano. «Il discernimento pastorale su queste comunità potrà aiutare il discernimento pastorale rispetto all'intera diocesi – sottolinea Devasini – a condizione di lasciarci plasmare dalle ispirazioni dello Spirito Santo che passano attraverso una lettura della realtà alla luce della Parola di Dio e del dialogo fraterno».

«Vengo in mezzo a voi non per cancellare, ma per unire, non per imporre uniformità, ma per armonizzare le differenze nella sinfonia dello Spirito Santo – aggiunge il vescovo di Chiavari –. La nostra missione resta identica: annunciare con gioia il Vangelo della speranza, essere vicini ai poveri e ai sofferenti, accompagnare le famiglie e i giovani nella ricerca del senso della vita».