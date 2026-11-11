«Vangelo, fraternità, giustizia sociale». La via della Gioventù Operaia Cristiana

«Noi non facciamo la rivoluzione, noi siamo la rivoluzione», scriveva cent’anni fa il cardinale Joseph-Léon Cardijn, il fondatore del movimento. Il mondo del lavoro è cambiato: ma non l’esigenza di tutelare la dignità dei lavoratori. Parla Elena Adamo, 26 anni, presidente nazionale della Gioc

Anche Elena crede che la classe operaia vada in Paradiso. Eppure è nata trent’anni dopo il “sogno” di Gian Maria Volontè e quando Mirafiori era già il fantasma di se stessa. Lei però assicura: «Ho conosciuto un operaio». Ricorda nome e cognome e ne parla con dolce curiosità, come se raccontasse di una specie estinta. «Scherzi a parte – aggiunge –, gli operai sono diminuiti, ma esistono ancora; semmai è sparita la coscienza di classe». Del resto, anche nella culla dell’industria e dei santi sociali le tute blu sono state rimpiazzate da rider e baristi, manovali e operatori di call center. Tanti contratti (quando ci sono) per lo stesso lavoro povero, a bassa qualifica, spesso sottopagato.

Diversamente dal mondo che ci raccontava il film di Elio Petri nel 1971, sono sparite le ideologie e anche le idee sulla giustizia sociale appaiono vaghe e contraddittorie, figuriamoci quelle sulla religione. Questo è lo scenario in cui si muove la Gioventù Operaia Cristiana. La sua presidente nazionale è una educatrice con specializzazione nella giustizia ripartiva. Elena Adamo ha 26 anni. Nella Gioc, i “vecchi” possono restare, ma solo come “accompagnatori adulti”, perché tutta l’attività dell’organizzazione di volontariato è gestita dagli under 35. Sede nazionale a Torino, una presenza nel Riminese. Anche questa associazione ha subito una grave emorragia nei primi anni Duemila: nel libro soci si conta ormai un centinaio di iscritti. «Siamo presenti nei centri di formazione professionale della fondazione Engim, a Torino e Pinerolo e ci impegniamo anche in altri progetti sui territori; tra l’altro, abbiamo la missione tra i giovani popolari, che vivono nei quartieri marginali».

Di Lulù (Volonté) e della sua classe operaia in questi giovani sono rimasti i sogni e la propensione a sporcarsi le mani, per cambiare questa società dei social che non socializzano. «Il social network non va demonizzato – spiega però Elena – perché i contenuti che mostra l’algoritmo sono quelli che ciascuno ricerca: c’è molto trash, è vero, ma a me appaiono post giornalistici e sociali, dal momento che l’algoritmo conosce i miei interessi». Nel mondo offline , quest’associazione agisce creando reti di amicizia negli ambienti in cui è presente, oratori in testa; propone una “revisione di vita”, ad esempio attraverso il percorso post-Cresima, in cui si fa gruppo e si offrono ai ragazzi spazi e momenti di riflessione e di esperienze condivise, con una forte impronta educativa.

«Offriamo loro un luogo in cui possano esprimersi, scoprire cose nuove, legare rapporti significativi. La revisione di vita è lo strumento che, appunto, usava il cardinale Joseph Leon Cardijn, il nostro fondatore, per parlare “coi giovani operai dei giovani operai”. Si parte da un fatto che può accaderci e lo si affronta in tre fasi (Vedere, Valutare, Agire); si cerca di capire che cos’è stato quel fatto, cause e conseguenze, chiedendosi se qualcuno ha vissuto le stesse cose; di valutare alla luce del Vangelo il suo significato e arrivare per questa strada a una testimonianza di fede nella vita di tutti giorni». Esiste una forte domanda cui rispondere: «i giovani non hanno più un luogo in cui fare qualcosa a partire da loro stessi ed aprirsi al territorio e portare un cambiamento; e la revisione di vita ha proprio l’obiettivo finale dell’Agire, ossia cambiare qualcosa a livello personale, a livello di gruppo e di comunità».

Del movimento cattolico di inizio Novecento da cui proviene, la Gioc conserva la terminologia, a partire da quel “militanti” che potrebbe essere scambiato per l’eredità di un collettivo, mentre discende dalla situazione sociopolitica dell’industria di inizio Novecento. «Il metodo Gioc è un metodo organico (…) La Gioc organizza tutti i giovani lavoratori in un grande movimento d’insieme (…) Noi non facciamo la rivoluzione, noi siamo la rivoluzione!» Cardjin scriveva queste cose un secolo fa per i seicentomila giovani operai e disoccupati del Belgio, ma leggere che «i giovani operai non sono macchine, non sono animali, non sono schiavi» ci proietta immediatamente nel presente.

Il fondamento cristiano della Gioc è stato presidiato a lungo dai preti operai e dalle suore operaie: uno di loro, don Giacomo Garbero è tuttora uno degli accompagnatori dell’organizzazione, la quale collabora con l’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro. Ma la presidente ammette che comunicare la fede con giovani spesso lontani o di religioni differenti è complesso: «Noi partiamo da una motivazione religiosa, che è l’evangelizzazione; i militanti godono di un accompagnamento spirituale, attraverso gli incontri che facciamo; ma nel dialogo con i musulmani, ad esempio, prevale la testimonianza della fraternità e della giustizia sociale». Tutti insieme al corteo del Primo Maggio, insomma, ma si deve lavorare molto sulle differenze culturali. «Facciamo militanza d’ambiente, la testimonianza cristiana è nelle nostre scelte e nello stile con cui ci proponiamo», spiega Adamo.

La militanza nella Gioc si nutre soprattutto di un’azione coerente con i valori che questi giovani professano: «valore e agito devono essere coerenti. Io ho dovuto fare un sacrificio personale, lasciando un posto di lavoro, per far sì che l’ideale di un contratto e di una retribuzione equa venisse concretizzato nella mia vita e che non rimanesse solo un principio astratto. Vale anche nel mondo dell’università e dei tirocini: il tirocinio deve essere un’esperienza in cui impari e non lo sfruttamento di un galoppino che fa le fotocopie».

Elena non arriva qui per caso. La Gioc nasce nel 1925 in Belgio e in Italia si diffonde intorno agli anni ’70-’80: tra i primi ad aderirvi ci sono i nonni materni di Elena, seguiti dai genitori: «Mi portavano alle assemblee che ero bambina e fino alle superiori ho rifiutato questa esperienza per pura contestazione adolescenziale. Poi, partecipando ai campi e agli incontri che organizziamo nell’arco dell’anno, l’ho riscoperta e mi sono creata un percorso personale».

Il “percorso personale” è quello di una cattolica ventenne che è molto motivata ma, come gran parte dei coetanei, mal sopporta le astrazioni: «Per noi Cristo è il modello di una coerenza tra valori e agito. Come dicevo, i volontari seguono un percorso di formazione con preti e suore – insieme a loro gestiamo la Scuola Militanti Religiosa e lo scorso anno abbiamo approfondito la concezione della donna nella Bibbia – ma nell’attività esterna se vado da un giovane e di primo acchito gli dico “Ciao, piacere, sono cristiana cattolica”, questo mi guarda stranito. Non è un problema di fede ma di linguaggio, di comportamenti, di testimonianza e di scoperta. Del resto non è che vado in giro a dire “viva la solidarietà!”. Magari offro il pranzo a un ragazzo dei corsi che non può permetterselo».

L’agire solidale è sicuramente il terreno elettivo per questi giovani cattolici sociali, che prediligono l’esempio, rispetto alla predica. Elena lo ammette apertamente: «Noi portiamo avanti una Chiesa che non sia solo quella che i giovani oggi credono che sia, ossia una entità lontana che predica e non agisce. Non è così, ma lo pensano; il modo in cui alcuni precetti religiosi sono comunicati all’esterno acuisce questa sensazione». Come il sesso fuori dal matrimonio? «Non posso approcciarmi a un coetaneo con un semplice divieto: devo riuscire a spiegare che “c’è qualcosa di più”, che rende il rapporto affettivo realmente cristiano. Questo perché i miei coetanei vedono con fastidio ciò che è calato dall’alto: è la sensibilità diffusa e bisogna lavorare perché possano comprendere il senso dei valori e dei modelli proposti dalla Chiesa».

A questi interrogativi non sfuggono neanche i sacramenti: «Cresima da adulti perché in tal modo puoi “sceglierla”? E matrimonio cattolico solo se fai un autentico percorso di fede? Su questi temi discutiamo a lungo con i giovani che approcciamo». Cent’anni dopo, la “rivoluzione” si fa nella società e non più in fabbrica. E i sogni di Lulù? I giovani della Gioc coltivano soprattutto quelli della coerenza e della giustizia. Ma vorrebbero anche riuscire, conclude Elena, a «incasellare un po’ meno la stessa fede».