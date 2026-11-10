Monastero Wi‑Fi in San Pietro: riscoprire Maria madre e immagine della Chiesa

«È nella dottrina mariana e nel culto mariano che appare l’eresia della Chiesa cattolica romana, quella che permette di comprendere tutte le altre. La madre di Dio del dogma cattolico è semplicemente il principio, il prototipo, il condensato della creatura umana che coopera alla salvezza, servendosi della grazia che la previene. E come tale è anche il principio, il prototipo, il riassunto della Chiesa». Così scriveva Karl Barth nel 1938, nel secondo tomo della sua Dogmatica ecclesiale. A ricordare quelle parole e quella polemica oggi in gran parte dimenticata è stato, sabato mattina, davanti a circa tremila persone nella basilica di San Pietro, don Antonio Grappone, direttore spirituale del Seminario Redemptoris Mater di Roma. «Per lui era un insulto, per noi è una cosa bellissima», ha commentato il sacerdote, che ha altresì riconosciuto in quelle parole taglienti l’acume di uno dei maggiori teologi protestanti del Novecento. Nel formulare la sua accusa, Barth aveva infatti colto un punto decisivo, il nesso tra Maria e la Chiesa. A svilupparlo sarebbe stato il Concilio Vaticano II nell’ottavo capitolo della Lumen gentium, presentando la Vergine come madre dei credenti e figura della Chiesa.

Maria, madre e immagine della Chiesa, è stato il tema su cui si sono misurate le dieci catechesi dell’ottavo Capitolo generale del Monastero Wi-Fi. Si tratta dell’iniziativa ideata da Costanza Miriano, giornalista Rai e scrittrice cattolica di lungo corso. La prima edizione, o Capitolo, si tenne nel gennaio 2019 a San Giovanni in Laterano. Con il crescere delle adesioni l’appuntamento romano approdò nel 2021 a San Pietro e la formula è stata poi ripresa, in dimensioni più contenute, in diverse di città italiane. Una formula semplice e molto densa: tra la mattina e il primo pomeriggio si ascoltano numerosi predicatori, si recitano le Lodi e il Rosario, si fa adorazione eucaristica e si celebra la Messa. E si fa ritorno a casa con un bagaglio di spunti e riflessioni che richiedono tempo per essere assimilati. La registrazione dell’incontro fatta da Vatican Media, disponibile su YouTube , è in questo senso un aiuto.

Don Grappone ha richiamato un’immagine che i partecipanti avevano sotto gli occhi, la Madonna del Polittico della Misericordia di Piero della Francesca, riprodotta sul libretto della giornata. Sotto il suo manto si raccolgono i fedeli. Per il sacerdote quel gesto si comprende alla luce dei due sì di Maria, quello dell’Annunciazione, quando accoglie Cristo, e quello del Calvario, quando accoglie come figli coloro che Cristo le affida.

Quattro interventi hanno riletto attraverso Maria le quattro note della Chiesa che si professano nel Credo. Fra Nicola Gerundini, della Fraternità Francescana di Betania, ha legato l’unità alla fede di Nazaret, alla carità del Calvario e alla speranza del Sabato Santo. Il sacerdote ambrosiano don Fabio Colombo è partito dalle detenute che visita in carcere e dalla loro passione per Santa Maria del cammino. Alla fine della Messa chiedono di cantarlo e il ritornello si chiude con parole che lì acquistano un peso particolare, «verso la libertà». Da quella scena Colombo è risalito alla libertà con cui Maria accoglie la grazia. La sua santità è come la stella del mattino, che annuncia il sole e orienta lo sguardo verso Cristo.

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Padre Maurizio Botta, oratoriano della Chiesa Nuova a Roma, anima i Cinque passi al mistero, un percorso di catechesi ispirato alla predicazione di san Filippo Neri, e guida il pellegrinaggio notturno delle Sette Chiese, oltre a molto altro. In San Pietro si è soffermato sulla scena di Maria e Giuseppe che ritrovano Gesù nel Tempio dopo averlo cercato angosciati. Il Vangelo racconta che entrambi faticano a comprendere la sua risposta. «Maria tiene dentro le parole che non capisce», ha osservato Botta. È così che può accompagnare chi, come lei, ha bisogno di tempo per capire le parole del Figlio.

«Inviato da qualcuno». Da questo significato di apostolico è partito don Matteo Nistri, viceparroco a Ostia e docente di teologia alla Gregoriana. La garanzia dell’inviato sta nel legame con chi lo manda. A ricordarlo, sotto la basilica, c’è la tomba di Pietro. Nistri ha poi evocato la venerazione in Spagna per la Madonna del Pilar, apparsa all’apostolo Giacomo, scoraggiato dai pochi frutti della sua predicazione, e che ritrovò grazie a Maria lo slancio della missione. Quella «grazia delle origini», ha spiegato, è ciò che la Chiesa torna a offrire nei sacramenti a chi pensava di non poter più ricominciare.

Don Roberto De Meo, parroco della Beata Maria Vergine del Rosario ad Apricena, in provincia di Foggia e nella diocesi di San Severo, si è addentrato nel mistero del Rosario come preghiera donata alla Chiesa. È partito dal ricordo della nonna che, negli ultimi giorni di vita, mentre soffriva, aveva preso in mano la corona e nessuno era più riuscito a togliergliela. «Ciò che non regge davanti alla morte non è vero», ha detto De Meo. In quella mano stretta al Rosario aveva riconosciuto la speranza di una donna che aveva una roccia su cui poggiare nel momento più duro. Ha ricordato anche san Bartolo Longo, l’avvocato pugliese che nel momento più buio della sua vita aveva udito l’invito a diffondere il Rosario. Dono del cielo, arma spirituale e via al cielo sono le tre immagini con cui De Meo ha descritto questa preghiera. Padre Serafino Tognetti, da poco rieletto alla guida del ramo monastico della Comunità dei Figli di Dio, fondata da don Divo Barsotti, ha parlato della lotta contro il male a partire dalla preghiera e dai sacrifici dei tre pastorelli di Fatima.

Conosciutissimo a Roma e ben oltre la capitale, don Fabio Rosini ha ideato le Dieci parole, un itinerario di catechesi diffuso anche all’estero. Per parlare della bellezza di Maria ha ricordato la donna più bella che dice di aver incontrato, «una vecchietta rugosa» di nome Teresa di Calcutta. Don Gianluca Attanasio, della Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo, ha raccontato l’umiltà di Maria rimasta sulla soglia mentre Gesù chiamava sua famiglia chi fa la volontà di Dio. Don Gabriele Vecchione, cappellano universitario della Sapienza, a Roma, ha dedicato il suo intervento a Maria e san Giuseppe, protettore della Chiesa, soffermandosi sulla paternità di Giuseppe. Nella decisione di accogliere Maria e nella fuga in Egitto ha mostrato che cosa significhi custodire qualcuno, anche quando per farlo occorre cambiare i propri piani. Da qui il richiamo ai padri e agli educatori di oggi, chiamati a riconoscere la bellezza di un ragazzo proprio quando lui ha smesso di vederla e a dimostrarglielo con il tempo e le energie che gli dedicano.

La giornata si è conclusa con la Messa all’altare maggiore di San Pietro, celebrata dal vescovo Emilio Nappa, segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Ha sostituito l’arcivescovo Giacomo Morandi, pastore di Reggio Emilia-Guastalla, trattenuto a casa da un’influenza.

Sui tremila libretti distribuiti ai presenti, l’ultima parola era affidata a Fulton J. Sheen, beatificato il 24 settembre scorso: «Mi chiedo se non sia vero che, quando il mondo perde la venerazione per la Madre di Cristo, perde anche l’adorazione di Cristo. Quando il mondo comincerà a bussare alla porta di Maria, scoprirà che nostro Signore stesso risponderà. Se non avete mai pregato Maria prima d’ora, fatelo adesso. Non vedete che se Cristo stesso ha voluto essere fisicamente formato in Lei per nove mesi e poi essere da Lei spiritualmente formato per trent’anni, è a Lei che dobbiamo andare per imparare a formare Cristo in noi? Solo colei che ha cresciuto Cristo, può far crescere un cristiano». Una chiusa che ha espresso perfettamente il sentimento della giornata: de Maria numquam satis.