«Alzare muri e armarci fino ai denti non garantisce in alcun modo la pace di oggi e di domani e riporta, invece, la guerra al centro delle dinamiche sociali e internazionali. La torsione bellica e quella identitaria-securitaria sono parte dello stesso processo. Sui campi di battaglia e sulle frontiere si combatte la medesima guerra contro la disperazione dell’altro. Colui con cui non puoi negoziare come colui che non puoi accogliere». Marco Tarquinio parte da un dato di fatto. L’attuale record di investimenti in armamenti – 2.887 miliardi di dollari spesi nel 2025 – coincide con un analogo picco di scontri bellici. I numeri di questi ultimi variano in base ai criteri di classificazione. I principali centri di ricerca mondiali, però, concordano sul loro incremento esponenziale. Mai, negli ultimi ottant’anni, il livello di conflittualità armata aveva raggiunto una simile intensità. «La presunta sicurezza data dall'accettazione del copione della guerra e del riarmo, dunque, è inesistente. Ma fingiamo di non vederlo», sottolinea l’eurodeputato eletto come indipendente nelle fila del Partito democratico, giornalista e direttore di Avvenire tra il 2009 al 2023. Questa contraddizione smaschera il cosiddetto buonsenso di quanti, in politica come nel dibattito pubblico, sostengono la necessità – o, sempre più spesso, l’inevitabilità – della «guerra per fare la pace». Al loro realismo che ignora la realtà, Marco Tarquinio contrappone la concretezza razionale della nonviolenza. "Disarmiamo! Il realismo della pace" è il titolo del suo saggio pubblicato da Castelvecchi che giovedì alle 18 sarà presentato al Teatro de’ Servi di Roma in collaborazione con la libreria Mondadori Galleria Alberto Sordi.

In un mondo in cui dilaga la guerra, che cosa significa affermare il realismo della pace?

La nuova corsa agli armamenti non ha portato a una maggiore stabilità internazionale bensì all’esatto contrario. La rilegittimazione della guerra non è dettata solo da esigenze di sicurezza per così dire agli estrogeni. Dietro si nasconde anche un calcolo legato alle difficoltà delle nostre economie in un tempo di transizione. L’industria pesante della produzione di armi garantisce reddito e commesse. L’ho toccato con mano da poco nello Spezzino come a Pomigliano d’Arco: un impianto che prima fabbricava componenti per l’aviazione civile, ora assembla missili. I lavoratori guadagnano più di quelli delle altre fabbriche in crisi. Questo crea una base di consenso intorno all’industria della guerra, remunerativa e promettente. Anche così le società vengono progressivamente militarizzate.

Qual è l’alternativa?

La politica. Richiamarla alle sue responsabilità e esaltarne il primato nella gestione delle controversie. Restituire centralità al diritto internazionale, utilizzare con coerenza la leva della cooperazione, organizzare la difesa comune europea anteponendo la partecipazione e la sicurezza delle persone e delle comunità all’accumulo e al dispiegamento degli armamenti.

Che ruolo ha l’Europa nel panorama attuale?

L’obiettivo strategico dell’Europa dovrebbe essere quello di riunire il Continente non consolidarne la spaccatura ed evitare la disunione della stessa Ue. Purtroppo al tavolo della trattativa per la guerra russo-ucraina che si sta finalmente allestendo, dopo centinaia di migliaia di morti, gli europei arriveranno con il formato E5, cinque paesi Nato – Italia compresa – più pezzi delle istituzioni Ue. Niente negoziatore unico, insomma. Troppe sedie e poco peso. L’Europa, insomma c’è a pezzi, ovvero non c’è.

Nel conflitto russo-ucraino, però, l’Ue ha ancora margini per mediare?

L’Ue deve mettersi nelle condizioni di mediare se davvero vuole contribuire al bene degli ucraini e non solo al profitto delle industrie nazionali delle armi. La guerra, come diceva Francesco e come Leone ribadisce con forza, è una follia. E si sta davvero con le vittime solo se e quando si ottiene un vero cessate il fuoco. Sul tavolo, nelle relazioni con la controparte, dobbiamo portare quanto più possibile di ideale e di concreto. Per questo ho sostenuto la proposta di utilizzare i 210 miliardi di asset russi confiscati come cauzione di pace.

Quasi cinque anni dopo, che lezione si può trarre dalla scelta Ue di armare l’Ucraina invasa?

Che le armi non sono la soluzione. Posso capire che, in una primissima fase, ci sia stato l’impulso di inviare armi a Kiev per resistere all’aggressione. Il perpetuare a oltranza questa strategia, però, ha finito – come prevedevo anch’io – per precipitare l’Ucraina nell’inferno di una guerra atroce, radicare le condizioni per un’amputazione violenta di quello stesso Paese e riportare l’Europa indietro di più di un secolo, creando le premesse di instabilità, insicurezza e impoverimento. L’ultimo sintomo è la crescente minaccia di cyber-attacchi, che imporrebbe una risposta comunitaria coesa e la costruzione di una difesa comune, strutturalmente nonviolenta.

Il libro sottolinea la «militarizzazione del linguaggio» come parte della macchina bellica.

Assistiamo a un paradosso. C’è un’invadenza e, al contempo, un’assenza. Da una parte, siamo invasi da parole al limite dell’insulto e da aperte minacce, scagliate da una capitale all’altra. Parole-pietre per demolire pensieri e azioni alternativi al paradigma della guerra. Dall’altra, mancano parole capaci di lanciare ponti. A lungo, le uniche aperture hanno finito per essere quelle interessate pronunciate da Trump, che rivendica la primazia e gli affari degli Usa, o dagli esponenti “dell’internazionale nera”, in cui confluiscono autocrati e aspiranti tali di ogni continente. Manca, soprattutto, nel dibattito politico, la parola pace, intesa non come posizione morale ma come opzione politica, madre di una nuova strategia del disarmo. Continuo a spendermi perché si cambi marcia e direzione, liberando risorse per fronteggiare i grandi problemi sociali e ambientali della nostra epoca.