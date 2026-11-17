La stagione dell'entusiasmo incondizionato per l'intelligenza artificiale sta lasciando il posto a una prova più impegnativa: quella del mercato e della sostenibilità economica. Per l'industria dell'IA il momento della verità arriva giovedì, quando Anthropic farà il suo ingresso al Nasdaq. La quotazione del gruppo che ha sviluppato Claude si annuncia come uno degli appuntamenti finanziari più importanti degli ultimi anni e, soprattutto, come un esame per l'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale. Il debutto arriva in una fase di crescente nervosismo sui mercati, con Nvidia sotto pressione alla vigilia dei risultati trimestrali attesi per questa sera e un nuovo braccio di ferro tra Washington e Pechino sui controlli all'esportazione dei chip. Due vicende diverse, ma indicative delle tensioni che attraversano un settore chiamato ora a fare i conti con il costo della propria espansione e con i suoi rischi geopolitici.

Fino a poche settimane fa, attorno alla quotazione di Anthropic circolavano valutazioni vicine ai 2.000 miliardi di dollari. Le indicazioni più recenti hanno ridimensionato le aspettative, collocando il valore potenziale intorno a 1.500 miliardi. Il prezzo delle azioni dovrebbe attestarsi tra 70 e 78 dollari. Una cifra comunque impressionante per un'impresa nata appena cinque anni fa, ma che racconta già il mutamento di clima a Wall Street. La corsa all'intelligenza artificiale non si è fermata. È diventata, però, molto più esigente nei confronti di chi chiede capitali.

Il primo banco di prova sarà proprio la capacità di convincere gli investitori che gli impegni finanziari assunti per costruire l'infrastruttura necessaria alla nuova generazione di modelli siano sostenibili. Nel prospetto informativo Anthropic presenta obblighi contrattuali e impegni di acquisto e locazione che sfiorano i 900 miliardi di dollari, con scadenze che in parte arrivano fino al 2045. Una montagna di risorse destinata soprattutto a potenza di calcolo, chip e data center. La società guidata da Dario Amodei ha programmato investimenti enormi con Amazon, Google e altri fornitori di infrastrutture. Tra gli accordi figurano almeno 110 miliardi di dollari di spesa con Amazon nell'arco di dieci anni e impegni per centinaia di miliardi con altri partner. È il prezzo di una competizione nella quale la disponibilità di capacità di calcolo può decidere chi resta in prima linea e chi perde terreno.

Nei primi nove mesi del 2026 Anthropic ha registrato ricavi per 33,2 miliardi di dollari, contro i 2,5 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. La perdita netta è stata di 104 miliardi, ma il dato va letto con cautela: circa 94 miliardi derivano dalla rivalutazione degli strumenti finanziari convertibili e degli accordi di finanziamento, legata all'aumento del valore attribuito alla società. La perdita operativa, nello stesso periodo, è stata di 1,26 miliardi. È una distinzione decisiva per capire la natura dei conti di Anthropic. La crescita commerciale è straordinaria, ma il modello economico deve ancora dimostrare di poter reggere gli investimenti necessari a mantenere la leadership tecnologica.

L’esposizione di Google

L'Ipo dovrebbe portare nelle casse del gruppo, tra offerta pubblica e collocamento privato, oltre 90 miliardi di dollari. A sottoscrivere una parte consistente dell'operazione saranno alcuni dei maggiori protagonisti della filiera tecnologica. Amd, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e Tsmc hanno manifestato l'intenzione di investire complessivamente 26 miliardi, acquistando azioni al prezzo dell'offerta. È un passaggio che rivela quanto gli interessi siano ormai intrecciati. I produttori di chip, i fornitori di servizi cloud e i laboratori che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale sono legati da rapporti commerciali, finanziari e industriali sempre più stretti. I primi finanziano i secondi, che a loro volta alimentano la domanda di infrastrutture e semiconduttori.

In questa rete di partecipazioni e contratti, Google occupa una posizione particolarmente delicata. Dopo la quotazione la società dovrebbe detenere circa il 13% di Anthropic. Per il gruppo di Mountain View la posta in gioco va ben oltre il rendimento di una partecipazione azionaria. Claude è uno dei concorrenti più credibili nell'arena dei modelli avanzati, ma Anthropic è anche un cliente di grande rilievo per la sua infrastruttura cloud e per i suoi chip sviluppati internamente. Google si trova così in una condizione singolare: sostiene finanziariamente un'impresa che compete in alcuni segmenti con i propri prodotti e, contemporaneamente, ha interesse a garantirne la crescita perché da quella crescita dipende una parte della domanda di capacità di calcolo. La stessa logica attraversa i rapporti con Amazon, che ha investito in Anthropic e si è impegnata a fornirle infrastrutture per un valore enorme. È il fenomeno del finanziamento circolare, uno dei punti più discussi dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale.

La quotazione arriva inoltre in un momento meno favorevole sul fronte monetario. La Federal Reserve ha portato i tassi in una fascia compresa tra il 3,75% e il 4% a settembre, per poi mantenerli invariati nella riunione di ottobre. Per imprese che devono impegnare capitali enormi con orizzonti di ritorno molto lunghi, il contesto è diventato più complicato. I data center richiedono anni per essere progettati e costruiti, i chip diventano rapidamente obsoleti e la redditività dei modelli dipende da una domanda che deve ancora consolidarsi su scala globale.

C'è poi un secondo fattore, destinato a pesare sempre di più nelle decisioni degli investitori: la resistenza politica e sociale alla proliferazione dei data center. Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno portato alla ribalta un malcontento che attraversa comunità e schieramenti politici. A preoccupare sono soprattutto il consumo di elettricità e acqua, l'impatto sulle reti locali e il rischio che i costi delle nuove infrastrutture ricadano sulle famiglie. In numerose consultazioni locali gli elettori hanno sostenuto proposte per limitare o bloccare nuovi insediamenti. Per l'industria, che considera la disponibilità di energia e di spazi di calcolo una condizione essenziale per crescere, è un segnale tutt'altro che marginale.

Il braccio di ferro Usa-Cina sui chip

A questa pressione si aggiunge la dimensione geopolitica. Washington ha appena rafforzato i controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati verso Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia e Brasile, introducendo l'obbligo di licenze per le forniture. L'obiettivo è impedire che chip destinati formalmente a Paesi terzi finiscano nelle mani di operatori cinesi, direttamente o attraverso l'affitto di capacità di calcolo nei data center. Pechino ha reagito accusando gli Stati Uniti di coercizione economica e promettendo «le misure necessarie» per difendere i propri interessi. Sullo sfondo c'è anche la vicenda Nvidia, finita sotto i riflettori dopo le indiscrezioni sui sospetti di smistamento verso la Cina di chip americani attraverso società asiatiche e il caso che ha coinvolto il suo amministratore delegato Jensen Huang. La tecnologia è diventata una variabile strategica della competizione tra Washington e Pechino, e le imprese devono fare i conti con regole sempre più stringenti.

Ma il test più ravvicinato per il settore arriverà già questa sera, con la pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia. Il gruppo che domina il mercato dei processori grafici è diventato il termometro dell'intera rivoluzione dell'IA. Gli investitori cercheranno indicazioni sulla tenuta degli ordini, sulla redditività e sulla capacità dei grandi clienti di continuare a sostenere una spesa infrastrutturale in costante aumento. La vicenda che ha coinvolto Jensen Huang, con le indiscrezioni sulla sua vita privata e i sospetti legati ai rapporti con ambienti imprenditoriali cinesi, ha aggiunto un elemento di instabilità a un titolo già sotto pressione per le preoccupazioni sulla sostenibilità del boom. Le aspettative restano elevate, ma il mercato non sembra più disposto a premiare qualsiasi previsione di crescita.