Un miraggio per molti giovani italiani che ricevono un aiuto costante dalla famiglia d’origine. Senza farebbero fatica ad arrivare a fine mese, a comprare un’auto nuova o a sostenere una spesa improvvisa. Il problema è che il sostegno dei genitori non si limita più all’acquisto della prima casa o alle emergenze, ma riguarda le spese quotidiane, l’affitto, il mutuo e anche il risparmio. La fotografia di un’Italia rallentata dalla perdita di potere d’acquisto delle nuove generazioni emerge da una ricerca di bunq, la seconda neobank per dimensioni in Europa, condotta su un campione di oltre seimila genitori con almeno un figlio maggiorenne, di cui settecento italiani.

La quasi la totalità degli intervistati italiani, il 94%, dichiara di fornire almeno una forma di sostegno economico ai figli adulti, per quasi un terzo il contributo annuo è compreso tra i 500 e i 1500 euro, ma nel 18% dei casi supera i tremila euro, una vera e propria “rata” da pagare. Il sostegno familiare è particolarmente rilevante quando si parla di casa, visti i costi dell’abitare nelle grandi città. Il 66% dei genitori contribuisce all’affitto o al mutuo. La famiglia è indispensabile nell’accesso alla proprietà: quasi una su quattro ha finanziato per intero l’acquisto dell’immobile, un altro 64% ha contribuito almeno in parte all’anticipo. Il dato italiano è tra i più elevati in Europa. In Germania contribuisce all’affitto o al mutuo il 66% dei genitori, mentre la percentuale scende al 42% nei Paesi Bassi e al 30% nel Regno Unito.

Anche sul fronte dell’anticipo per l’acquisto della casa, l’Italia si colloca tra i Paesi in cui il sostegno familiare è più diffuso.

Aiutare i figli ha degli effetti collaterali non irrilevanti. Il 73% degli intervistati dichiara di aver fatto almeno una rinuncia: che si tratti dei contributi per la pensione, delle vacanze, dell’acquisto di una seconda casa, le necessità personali vengono messe in fondo alla lista.

Ma c’è di più: il 20% dei genitori italiani dichiara di aver utilizzato parte dei propri risparmi di emergenza e quasi uno su dieci ha fatto ricorso a debiti o prestiti. Anche in questo caso la quota di genitori che si sacrifica è tra le più elevate in Europa, se si eccettua la Spagna. La pressione non è soltanto economica ma anche psicologica: il 35% dei genitori italiani afferma di provare molto o moltissimo stress a causa del sostegno finanziario fornito ai figli adulti. E mentre molti continuano ad aiutare volentieri, quattro su dieci preferirebbero non doverlo fare, ma sentono di non avere altra scelta. Aiutare i figli a costruirsi un futuro e proteggere le proprie finanze non dovrebbero essere obiettivi incompatibili ma in Italia lo sono diventati.