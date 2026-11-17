Cinquant’anni, italiano, senza casa, senza lavoro, e una vita segnata dai problemi psichici. Alessandro (nome di fantasia) dorme per strada in una città del Mezzogiorno. Non molto tempo fa è finito anche in carcere, dove è rimasto per qualche mese. Una volta uscito, non è riuscito a trovare una sistemazione. R. invece ha origini nordafricane ed è arrivata nel nostro Paese quindici anni fa. Si è sposata, ha costruito una famiglia e ha iniziato a lavorare come collaboratrice domestica. Ma pochi mesi fa ha perso la casa, dopo uno sfratto. Così è stata costretta ad andare a vivere in una struttura di accoglienza notturna insieme ai suoi due figli. D. invece è arrivato dall’Asia e si è stabilito in una città del Centro, dove ha trovato lavoro in un negozio di frutta e verdura. Occupazione che ha perso da un giorno all’altro. Oggi però può contare sull’accoglienza di una struttura notturna.

Cominciano a prendere forma le storie delle 10.037 persone senza dimora che sono state individuate lo scorso febbraio durante la rilevazione promossa e coordinata da Istat nelle 14 città metropolitane italiane, in collaborazione con la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.PSD). Una conta per adesso parziale, perché aveva compreso solo i “senza tetto”, cioè chi dorme per strada o in strutture di accoglienza notturna, la parte apicale della piramide del disagio abitativo indicata dalla classificazione Ethos. Dopo i primi dati pubblicati a marzo, ieri l’Istat ha presentato i principali risultati della seconda fase, quella dedicata ad approfondire i profili e i percorsi di vita. Dalle interviste che i volontari hanno realizzato parlando con le 5.563 persone ospitate nelle strutture di accoglienza notturna e con le altre 4.474 conteggiate in strada, è emerso che la condizione di senza dimora è «spesso il risultato di un innesco, che favorisce ulteriori eventi a cascata». Dai quali è sempre più difficile venirne fuori. Circa un quarto delle persone (24,7%), infatti, dorme in strada o in una struttura di accoglienza notturna da oltre 6 anni. Quota che sale al 27,2% tra i nati in Italia; circa la metà (47,6%) vive questa condizione da non più di due anni, senza differenze rilevanti tra i nati in Italia o all’estero.

Chi sono le persone senza dimora e qual è la causa della loro condizione

Il 31,7% delle persone indica i problemi economici (spesso legati alla mancanza di lavoro) come evento scatenante . Il 26,2% menziona, invece, la precarietà abitativa (sfratto o difficoltà a trovare un alloggio), il 23,4% la rottura dei legami familiari. Quattro persone su dieci indicano più eventi (il 31,9% ne cita due e l’8,4% tre o più), mostrando come tale condizione si leghi spesso a una serie di eventi concomitanti o sequenziali. Il 31,7 % degli ospiti delle strutture emergenziali non ha mai dormito in strada; si tratta soprattutto di madri con figli, di donne vittime di violenza, di persone uscite dal carcere o dalle strutture di accoglienza per persone migranti. Inoltre, oltre la metà degli individui senza dimora (54,2%) dichiara di avere problemi di salute e l’accesso ai servizi sanitari è molto diverso per Paese di nascita: circa l’80,0% delle persone nate in Italia possiede la tessera sanitaria, contro il 40,6% di chi è nato all’estero. Tra questi ultimi, il 31,0% non ha alcun documento utile per accedere alle prestazioni sanitarie. L’utilizzo per queste persone si limita dunque ai servizi sanitari emergenziali. Infine, per il 9,1% degli intervistati la loro condizione si associa all’isolamento sociale che comporta anche una maggiore difficoltà a consumare i pasti regolarmente (il 37,7% dichiara di non esser riuscito a mangiare almeno una volta nel corso dell’ultimo anno).

Tuttavia, il lavoro non si ferma qui. «Presto renderemo disponibili ulteriori tavole di approfondimento», annuncia Nicoletta Pannunzi, direttrice centrale statistiche sociali e Welfare dell’Istat. L’obiettivo è «costruire un osservatorio permanente sulla grave marginalità adulta, che da un lato risponda all'esigenza informativa del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e dall’altro allarghi il campo di osservazione anche alle altre forme di condizione di senza dimora indicate dalla classificazione Ethos». Includendo quindi «anche chi è già in percorso di riconquista della propria casa oppure chi vive in condizioni di inadeguatezza o insicurezza abitativa». L’osservatorio, spiega Pannunzi, «sarà il frutto di una collaborazione tra il ministero, i comuni e il Terzo settore. E consentirà di monitorare l'evoluzione del fenomeno, permettendo ai decisori pubblici di valutare in modo scientifico ed empirico l'efficacia e l'impatto delle politiche di inclusione e degli interventi di welfare». La direzione, dunque, è quella di un censimento completo. La direzione è quella di un censimento completo. Un’intenzione che «guardiamo con molto favore e fiducia - commenta Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma -. Quello che più conta è fare un’operazione verità, senza sottostimare o sottovalutare il fenomeno». Secondo Alessandro Carta, presidente di Fio.PSD, «servono politiche pubbliche strutturali, non orientate solo al governo dell’emergenza». L’accoglienza deve «essere propedeutica a una via d’uscita». Non un destino.