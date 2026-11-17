Da bambino, nell’officina di suo padre, trascorreva le giornate tra ingranaggi e mattoncini Lego, immaginando per sé un futuro da ingegnere. Oggi don Paolo Dall’Olio, cinquant’anni il prossimo marzo, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Bologna e parroco di Santa Maria di Calderara di Reno e di Sant’Elena di Sacerno, porta nel suo ministero quella stessa attenzione «all’arte del fare, del costruire, del produrre». E non a caso utilizza il termine “arte”. «Non si tratta solo di artigianato – specifica – ma è una manualità che racchiude in sé una sua saggezza e una sua sapienza. Il saper fare è un valore».

Stando a recenti dati Istat, Bologna è la città italiana con il tasso di occupazione più alto, capitale del packaging e sede di aziende metalmeccaniche di eccellenza mondiale. Una sorta di isola felice, ma se si scava sotto la superficie si scoprono realtà molto difficili. Il sacerdote pensa «a tutto il mondo della logistica, dei trasporti e dei corrieri dove spesso sono impiegate persone straniere in condizioni di precarietà, con diritti meno riconosciuti e una sicurezza sul lavoro meno garantita. È un universo complesso da raggiungere e da cui ci si sente distanti, fatto di cooperative dove le tutele sono ancora tutte da conquistare».

Di fronte a questa realtà, don Dall’Olio ammette con franchezza che il ruolo e la voce della Chiesa sono insufficienti rispetto alle necessità. «Siamo pochi» ammette tranchant. Per dirla con il Vangelo: «la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!». Sono lontani i tempi del seminario “Santa Cristina” dell’Onarmo, dove studiò anche don Tonino Bello, in cui venivano formati i cappellani del lavoro. Per questo don Paolo ritiene necessario «un cambio di paradigma». In tal senso si stanno promuovendo «corsi base di dottrina sociale della Chiesa nelle parrocchie, nelle zone pastorali, nei movimenti e nelle associazioni – spiega –. L’obiettivo è raggiungere i luoghi di lavoro non più dall’alto di un ufficio diocesano, ma dal basso, attraverso la voce e la vita dei cristiani che li frequentano ogni giorno».

Tra le risposte introdotte dall’arcidiocesi di Bologna c’è il progetto “Insieme per il lavoro”, promosso con Comune, Città metropolitana e Regione Emilia-Romagna. Avvicina chi offre e chi cerca lavoro. «Un progetto di straordinario interesse e la pluralità di attori è un elemento fondamentale che incide direttamente sul valore e sul metodo – sottolinea don Paolo –. Si rivolge in particolare ai cosiddetti “penultimi”, ovvero a quelle persone che non hanno titolo per accedere a forme di lavoro protette, che per età, per difficoltà personali, familiari e relazionali non riescono a reinserirsi autonomamente nel mercato del lavoro». Ogni promotore interviene con la propria specifica vocazione. L’arcidiocesi si occupa dell’accoglienza e dei colloqui; la Città Metropolitana si interessa di fare rete con il tessuto produttivo e imprenditoriale del territorio; le aziende, fidandosi del progetto, offrono opportunità occupazionali. «I risultati ottenuti sono ottimi – dichiara dall’Olio – ma la strada è complessa e impegnativa. Non si tratta di una “favola bella”. L’arcidiocesi di Bologna può sostenere un simile impegno economico, coprendo i costi di figure professionali dedicate e percorsi formativi, grazie alle risorse derivanti dall’eredità del 5x1000 ricevuta anni fa. Quando ho presentato l’esperienza alla Settimana Sociale di Taranto nel 2021, mi è stato fatto notare che non è semplice replicarla».

In un mondo che corre veloce e insegue il profitto, la comunità cristiana è chiamata anche a educare i giovani al pensiero critico e alla responsabilità. In questi anni trascorsi nell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro don Paolo ha incontrato «tanti cristiani in gamba che vivono la propria professione con grande responsabilità, mettendo a frutto i principi della dottrina sociale della Chiesa interiorizzati in famiglia, ma anche grazie alla frequentazione dei movimenti, delle parrocchie e della vita ecclesiale. Il modo per educare i giovani a uno stile diverso è questo. Ma è anche necessario educare alla complessità, cioè affrontare i problemi prendendosene carico fino in fondo con un pensiero maturo che accoglie la realtà nella sua interezza».

Sostenere la campagna nazionale della Cei “Uniti nel dono” con un’offerta deducibile all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero consente a sacerdoti come don Paolo di continuare a tradurre quell’“arte del fare” in impegno quotidiano.