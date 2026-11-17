«No». Leone XIV incrocia le mani per confermare ciò che ha appena detto. Ha il sorriso sul volto quando rivela di non aver firmato alcuna lettera di rinuncia al ministero petrino in caso di grave impedimento. Messaggio secco. Però non considera una mancanza di rispetto quanto gli è stato chiesto. Anzi spiega: «Il diritto canonico ha già diversi punti che coprono il tema». Poi aggiunge: «Tutto è nelle mani di Dio. Eventualmente lo farò. Ma per adesso non ne vedo la necessità». Nel volo di ritorno verso Roma, dopo undici giorni di viaggio in Sud America, il Papa si presenta davanti ai giornalisti in ottima forma. Scherza, ride, pungola. E risponde per quarantacinque minuti a tredici domande dei vaticanisti di tutto il mondo nel seguito papale. Parla della sua salute, o meglio della sua ripresa rapidissima che gli ha permesso di compiere una visita in tre Paesi e 31mila chilometri. Racconta della gioia della fede che ha incontrato, dei colloqui con le vittime di abusi, del rapporto con i leader politici e con gli Stati Uniti, della classe media da tutelare. E soprattutto ribadisce che nel pontificato «una delle mie priorità è promuovere l'unità»: nella società e dentro la Chiesa.

No alle polarizzazioni nella società

C’è una preoccupazione che il Papa avverte in maniera urgente: il clima divisivo che rischia di contagiare tutti. «Ci siamo lasciati condizionare dagli algoritmi e da una polarizzazione che non è casuale. Anzi, in molte situazioni è stata intenzionalmente provocata», denuncia guardando al mondo. E indica l’alternativa: «Vorrei vedere più capacità di dialogo, più ponti, più riconciliazione. E meno polemiche, meno guerre, meno divisioni. So che è un sogno; però so che è possibile». Lui spiega di spendersi per questo. E la tappa in Argentina, nazione lacerata dalle tensioni politiche e dalle disuguaglianze, lo ha dimostrato. «Tutti erano per strada, destra e sinistra. Credo che il messaggio di Cristo costruisca ponti e che la visita sia servita a risvegliare nel cuore di molti la capacità di dire: possiamo cambiare quel chip, possiamo pensare in un altro modo. Ci saranno sempre differenze di opinione». Ma, si domanda il Papa, perché «odiarci» o «usare un linguaggio così violento anche nelle famiglie»? Serve gettare «semi di speranza» e «cercare soluzioni pensando sempre al bene comune», afferma rivolgendosi a chi ha responsabilità di governo.

Lo stop del Papa su temi che dividono la Chiesa

Il ragionamento vale anche per la Chiesa. «Ciò che credo importante nel mio ministero è la comunione» ecclesiale. E avverte: «Il Papa non cambia la dottrina». Ecco perché non intende scatenare terremoti su temi che creano fratture. Come «l’intera questione dei chierici sposati», i viri probati, che «è complessa» e che, benché presentata come «una soluzione» alla carenza di sacerdoti «in certe aree» del pianeta come l’Amazzonia, «può provocare divisione nella Chiesa perché non c’è un’accettazione universale». O come la Messa in rito antico. Il Papa fa sapere di «non sentire il bisogno di modificare» “Traditionis custodes”, il motu proprio di papa Francesco che aveva ristretto la possibilità di celebrare con i testi liturgici preconciliari. «Continueremo a seguire la decisione» del predecessore che «permette la Messa in rito antico», annuncia Leone XIV, anche perché che «la stragrande maggioranza dei cattolici nel mondo segue le indicazioni del Vaticano II».

La scoperta del tumore, la malattia e la ripresa: nessun altro trattamento

È la sua condizione fisica che ancora interroga, dopo l’operazione di un mese fa e dopo il tour de force in Sud America. Lui ripercorre ciò che è successo. La scoperta della malattia è stata «una sorpresa. Non c’era alcun sintomo. Mi sentivo bene». Ma «in uno dei checkup di routine, che faccio già da molti anni, è apparsa un’ombra». Gli «accertamenti successivi» e la «biopsia» hanno confermato che «era un tumore». La mente del Papa è andata al viaggio appena terminato. «Volevo farlo. E ho detto: “Facciamo subito l’intervento”. Grazie a Dio, tutto è andato bene. Nella parte del polmone che è stata rimossa si trovava il tumore. Era totalmente contenuto». Ecco perché «non c'è bisogno di alcun altro trattamento», anche se «farò controlli» periodici. Leone XIV cita il fratello Louis Prevost, anche lui paziente oncologico, che «in questo momento vive una situazione molto più complicata», per evidenziare di aver affrontato la prova «con molta fiducia nel Signore», «con la forza della preghiera di tantissime persone» ma anche «con una certa determinazione che pure ho» e «con l’aiuto dei medici». E averla letta come «un segnale» da mandare «alle persone che stanno soffrendo». Di fatto una “chiamata” a «dire a tutti: occorre fare i controlli. La prevenzione è importante. E, quando serve un trattamento, non bisogna aver paura». Poi dichiara: «Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene». E ironizza pensando alla visita in Uruguay, Argentina e Perù: «La resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha dato».

Nuovi cardinali? Sono ancora abbastanza. Gli incontri con le vittime di abusi

A chi gli chiede se convocherà un Concistoro per creare nuovi cardinali, Leone XIV svicola: «Ce ne sono ancora abbastanza». Però precisa: «Eventualmente ci arriveremo». Racconta gli incontri con le vittime di abusi: anche in America Latina. «È un gesto per stare loro vicini, aiutarle in un cammino di autentica guarigione. Al tempo stesso, c’è l’impegno a continuare a lavorare per la prevenzione». E i colloqui vogliono essere anche «un richiamo ai vescovi e agli operatori pastorali: “Siate più vicini a questi casi, assumetevi la responsabilità di accompagnare e aiutare affinché ci sia giustizia». Poi la piaga degli abusi spirituali. «Un tema molto serio», lo definisce il Pontefice, che «viene studiato in Vaticano». Ma «non c'è un documento in immediata fase di pubblicazione», anche perché «per rendere giustizia occorre una configurazione giuridica di un concetto ancora molto vago».

Il dialogo con il presidente Milei e le radici americane di Leone XIV

«Non porto messaggi politici». Il Papa sa bene che le sue parole scuotono. «In alcuni Paesi c’è chi mi colloca a destra, chi a sinistra; chi dice che critico, chi sostiene che non critico. Invece io parlo della magnifica umanità». E lo ha fatto anche con il presidente argentino (e ultraliberista) Javier Milei, dice. Distanze evidenti fra i due. E anche «con Francesco rappresentavano politicamente linee molto diverse». Con Milei, prosegue Leone XIV, «ho parlato del rispetto per l’uomo, incoraggiando a prendere maggiormente in considerazione i più bisognosi». Ma riconosce con il leader di destra una «reciproca comprensione sul valore della vita in tutte le sue fasi». Comunque, «c’è stata in lui un’apertura all’ascolto». E sintetizza: «Io propongo la Dottrina sociale della Chiesa, sperando che qualcuno ascolti». Il Pontefice rivendica le sue radici statunitensi, nonostante «un giornale prima del Conclave mi abbia chiamato il “meno americano fra i cardinali americani”». Spiega che «in molte cose sono un gringo» e che «è parte dell’essere nordamericano la mia profonda fiducia nella democrazia e nella partecipazione democratica», ma anche il fatto di essere «diretto: dico le cose come stanno». La trasparenza sulla malattia lo ha testimoniato. Poi ricorda di essersi «formato in una famiglia degli Stati Uniti multiculturale».

La difesa della classe media

Il Papa sollecita che «non si verifichi la riduzione o l’estinzione della classe media». Perché «molti aspetti, anche a livello internazionale» le «hanno causato problemi, per non parlare dei più poveri». Il pensiero va alla congiuntura economica negativa alimentata anche dalle guerre. Leone XIV «incoraggia la classe politica a lavorare insieme per migliorare le condizioni di vita di tutto il popolo». Propone di sostenere le «piccole imprese» per creare «occupazione» e invoca «il contributo dei grandi a cercare valore per tutti». Perché non è il fine «l’accumulo di ricchezza» che, invece, occorre «redistribuire in modo più equo».

Il viaggio in Sud America e quel Rosario nell’occhio

Dice che avrebbe voluto «intitolare» il viaggio in America Latina «magnifica humanitas». E Leone XIV ne traccia un bilancio. Racconta di aver sperimentato la pagina del Vangelo in cui «la donna voleva toccare un lembo della veste di Cristo. Anche io passavo fra la folla nei veicoli ed era uno sfiorare costante. Ho trovato una grande fede». Ma è stato anche colpito sul volto da una corona del Rosario lanciata prima della Messa finale mentre passava in papamobile. «Ci sono cose che uno porta nel cuore, forse nell’occhio… Ma dicono l’entusiasmo e il desiderio di ricevere la benedizione del Signore», scherza il Papa. Dopo quasi quarant’anni è stato lui ad aver riportato un Pontefice a Buenos Aires: non papa Bergoglio. Perché? «Non posso pensare di leggere la mente di Francesco, per quanto sia stato un suo collaboratore», è la risposta altrettanto netta.