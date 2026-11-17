«Inside Deutsche Bank». È l’inchiesta giornalistica basata sulla più grande fuga di notizie e informazioni bancarie nella storia del sistema finanziario tedesco e non solo. L’inchiesta riguarda gli anni tra il 2010 e il 2019, quando Deutsche Bank ambiva a diventare la più influente banca d’investimenti europea nel mondo. Ma esplode proprio ora, mentre il traballante governo federale di Berlino tenta di risollevarsi da una profonda crisi economica e politica. Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a pochi giorni dalla sconfitta alle elezioni di midterm, vuole sedersi al tavolo delle trattative con Putin per tentare di fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Il “mostruoso” leak bancario è composto da oltre 15 milioni di documenti interni, più di nove milioni di e-mail, che contengono descrizioni dettagliate di operazioni bancarie, di ogni tipo e in ogni angolo del mondo. Nei documenti figurano i nomi di Trump e di Jeffrey Epstein. La banca, inoltre, avrebbe investito e gestito milioni di dollari di sedicenti imprenditori colombiani. Deutsche Bank avrebbe anche corteggiato oligarchi russi, cercando di espandere le proprie attività in Russia poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina. A tal fine, la banca avrebbe redatto, un elenco dei 200 russi più ricchi, che includeva numerosi soggetti con stretti legami con il Cremlino. I documenti contengono anche informazioni altamente sensibili su patrimoni e relazioni commerciali di miliardari, politici, membri di famiglie reali e grandi aziende. Tutti i dati provengono da informatori che avrebbero lavorato come dipendenti o broker in Deutsche Bank o per conto di Deutsche Bank, ma anche da autorevoli clienti. La maggior parte dei documenti sono già stati esaminati da pool di giornalisti d’inchiesta di Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung e della trasmissione televisiva Zdf Frontal, ma anche del New York Times e del quotidiano britannico Financial Times.

«Deutsche Bank ha continuato a intrattenere rapporti d'affari con clienti ad alto rischio, nonostante gli esperti interni avessero lanciato allarmi riguardo a riciclaggio di denaro, corruzione o violazioni delle sanzioni», hanno spiegato i giornalisti di Zdf Frontal. I documenti rivelano che clienti molto influenti e facoltosi di Deutsche Bank avrebbero aggirato controlli e leggi antiriciclaggio. Per anni la banca ha mantenuto come clienti soggetti condannati per reati gravi e truffatori. Potrebbero rivelarsi particolarmente esplosivi i dettagli emersi dai documenti riguardo a due clienti della banca: Donald Trump, ma anche Jeffrey Epstein, l’ex finanziere e criminale statunitense, noto soprattutto per essere stato al centro di un vasto scandalo internazionale legato agli abusi sessuali e al traffico internazionale di minori. Deutsche Bank ha mantenuto Epstein come cliente per oltre cinque anni, chiudendo i suoi ultimi conti solo nel luglio 2019. Secondo i leak rivelati ieri «quando, alla fine del 2016, Donald Trump viene eletto per la prima volta presidente degli Stati Uniti, per Deutsche Bank iniziano settimane frenetiche. Si susseguono riunioni che durano ore, vengono adottate misure di sicurezza straordinarie e viene avviato un progetto specifico dal nome inquietante: Novus Ordo, ovvero Nuovo Ordine. Trump e la sua cerchia vengono inseriti in una categoria di clientela a sé stante: i cosiddetti «covered clients», clienti su cui deve calare il silenzio totale». Deutsche Bank ieri si è difesa sostenendo che «da anni è in atto un cambiamento radicale sotto la guida del Ceo, Christian Sewing». Tra il 2019 e il 2025, l'istituto avrebbe investito sette miliardi di euro nei controlli interni. Ma ieri ministro federale delle Finanze e vicecancelliere, Lars Klingbeil (Spd), ha esortato Deutsche Bank a «chiarire in che modo abbia posto rimedio a lacune e carenze nei controlli interni». Spetta inoltre alle autorità di vigilanza indipendenti «esaminare la situazione e trarre le dovute conseguenze». Klingbeil non ha escluso conseguenze di natura penale.