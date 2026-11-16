Il termine per presentare gli emendamenti alla manovra scade domani alle 18, ma la maggioranza non è ancora riuscita a limare gli spigoli di un testo che continua ad alimentare tensioni in coalizione. L’ultima tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, riguarda ancora le banche. L’atteso vertice dei leader di partito con il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e la premier – previsto già da oggi ma poi slittato – dovrebbe sciogliere le ultime riserve. La direzione però è abbastanza chiara: in ballo c’è qualche soldo in più per la sanità (annunciato dal ministro competente Orazio Schillaci, pur con tutte le cautele del caso), una modifica sull’exit tax e un possibile intervento sul contestatissimo spalmacrediti del Superbonus. In più, novità di oggi, c’è il passo indietro della Lega su quota 64, alla quale dovrebbe essere destinato un provvedimento a parte, almeno secondo il senatore Claudio Borghi. Intanto Giorgia Meloni prosegue la sua opera didascalica sulla legge di Bilancio, l’ultimo video è sulla tassazione al 5% degli aumenti contrattuali, mantenuta anche per il 2027. Ma tra le preoccupazioni del capo dell’esecutivo non sembra esserci quella relativa all’allarme del Tavolo asilo e immigrazione (Tai) per il «taglio senza precedenti» al Fondo nazionale per le politiche dedicate.

Partiamo proprio da qui. Secondo i conti del Tai, con questa manovra le risorse stanziate per le politiche e i servizi dell’asilo passeranno dai 689 milioni circa del 2026 a poco più di 504. In pratica «185 milioni in meno, pari al 26,84%», come denuncia la rete di associazioni in una nota. «Una scelta scellerata che, come al solito, scarica sui territori e sui comuni l’onere di gestire situazioni di disagio che si produrranno a seguito di questi tagli» e che «si inserisce in un quadro già drammatico per i diritti dei richiedenti asilo». Per il Tai la sforbiciata si tradurrà in 17 mila posti in accoglienza in meno, tra i quali anche 2 mila posti per minori non accompagnati.

La scelta della Lega di spostare la partita sulle pensioni dalla manovra a un intervento ad hoc sembra cosa fatta. Borghi è stato chiaro: «Dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte». Il senatore del Carroccio si è detto convinto che gli 850 milioni previsti saranno di più e che serviranno «per fare un anticipo per le casse dello Stato». L’obiettivo resta quello di «consentire a chi vuole di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo». La battaglia del Carroccio continua però ad attirare le critiche dell’opposizione. Per il dem Arturo Scotto, le promesse della Lega «assomigliano a un assegno postdatato, oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente». Ed Elena Bonetti di Azione rincara la dose, parlando di sciacallaggio sulla pelle dei giovani.

Anche sulla sanità è probabile che arrivi un intervento. Schillaci sta lavorando con Giorgetti, ha assicurato, «per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari» che lavorano nel Ssn. Il governatore calabrese e vicesegretario di Forza Italia Roberto Occhiuto ha azzardato anche una cifra di massima, dicendosi fiducioso sul fatto che il governo «si farà carico della necessità di incrementare le risorse per la sanità di più di 500 milioni». Il segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, ha accolto la notizia positivamente, ma ha anche confermato la manifestazione degli operatori sanitari del 5 dicembre a Roma.

Tra gli oltre 5mila emendamenti attesi oggi ce ne saranno anche sulla dilazione in dieci anni dei crediti per il Superbonus. E certamente se ne parlerà nel vertice di centrodestra, che in serata è stato confermato per domani mattina. Tajani sarebbe entusiasta di un intervento in favore di banche e imprese, come pure di una modifica al ribasso dell’exit tax, e si mostra ottimista: «È una buona manovra. Ma si può fare ancora di più». Salvini torna invece a seminare zizzania proprio sulle banche paventando un ulteriore “prelievo”: «Se il Parlamento chiederà un contributo aggiuntivo, visto il tema di scuola e sanità, la Lega sarà ovviamente in prima fila». «Non credo che si debbano chiedere altri contributi. Basta chiedere aiuti a questo settore che ha già dato molto anche negli scorsi anni», la replica in serata del leader di FI.