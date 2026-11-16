Consulta, Viganò parte in punta di piedi. E assicura una risposta «rapida» sulla legge elettorale

«I presidenti migliori sono quelli che esercitano il loro ruolo in punta di piedi...». Si presenta così alla stampa il neopresidente della Corte costituzionale Francesco Viganò, con un’affermazione che suona, insieme, come una clausola di stile e un’indicazione di metodo per i quattro mesi residui di mandato in cui la responsabilità di presiedere i lavori della Consulta poggerà sulle sue spalle. Classe 1966, ordinario di Diritto penale alla Bocconi di Milano, Viganò è giudice costituzionale dal 2018, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo nominò, e i suoi nove anni di mandato volgeranno al termine a febbraio. Un compito che, par di capire, interpreterà senza protagonismi, convinto che la Corte sia «un organo che deve unire e non dividere» e che le sue sentenze si possano attuare solo in un quadro di «leale collaborazione tra le istituzioni». Così, alla sfilza di domande dei cronisti, risponde con toni pacati, a volte ricorrendo a un garbato “no comment”, nella consapevolezza che l’agone mediatico resti scivoloso e che le materie attualmente all’esame della Consulta siano delicate e meritevoli di continenza verbale, a cominciare da quella al momento più divisiva politicamente, ossia la riforma elettorale.

«Se interpellati, agiremo per una soluzione rapida»

Com’è noto, sullo Stabilicum - approvato a suon di voti dalla maggioranza in Parlamento a inizio ottobre - incombono i ricorsi per incostituzionalità depositati in 25 tribunali ordinari da giuristi, associazioni e forze di opposizione. Lava che arroventa il confronto politico, ma rispetto alla quale Viganò prende tempo: «Rispetto alla nuova legge elettore, la Corte per attivarsi deve attendere che un giudice sollevi la questione di costituzionalità - ricorda -. Quando avverrà, procederemo prontamente e senza ritardi, nel rispetto dei tempi procedurali che consentano a tutte le parti la possibilità di predisporre le loro difese». E se si dovesse votare per le politiche in primavera, ci sarebbe il tempo per esaminare la questione? «Faremo di tutto per una soluzione rapida - ribadisce -, ma il discorso è legato a quando arriveranno le questioni ». Sul piano procedurale, ricorda, la calendarizzazione dei lavori della Corte spetta al presidente: è previsto «un termine di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di remissione», decorso il quale «il presidente può nominare il giudice relatore, normalmente lasciando un ulteriore termine di 30 giorni». Tuttavia, «il termine può essere dimezzato: teoricamente, l’udienza potrebbe essere fissata dopo 35 giorni dalla Gazzetta Ufficiale, a meno che non si ritenga di riunire diverse ordinanze, se ce ne sono».

«Sul fine vita, comprendo che sia difficile l’accordo politico»

Altra materia complessa è quella del fine vita, mancante di una legislazione nazionale organica e ancora regolata dalla legge 219 del 2017 (su Dat e rifiuto dei trattamenti) e da alcuni cardini fissati dalla Consulta. Un vuoto in cui si sono mosse Regioni come Toscana, Sardegna, Veneto e Umbria, varando norme locali sulle procedure sanitarie del suicidio assistito, che a sua volta il Governo ha impugnato. Un clima conflittuale che complica il compito del legislatore, che «non è riuscito a trovare il consenso necessario per approvare una legge sul fine vita», prende atto Viganò, comprendendo «la difficoltà della politica di trovare un accordo», ma precisando che la Consulta «non può riscrivere la legge, ha già fatto tanto con la sentenza del 2019, e ha individuato un'area di liceità nella assistenza al suicidio, con quattro condizioni sostanziali e due procedurali». In quel frangente, ricorda, «tutti convergemmo, sia laici che cattolici e non senza grande sofferenza, ricordo le notti in bianco».

«Sovraffollamento carceri problema da affrontare»

Prendendo spunto da una recente sentenza sul carcere di Solicciano, il presidente non elude le domande sul grave sovraffollamento nei penitenziari. Viganò ne ha visitati diversi di persona e le sue parole non suonano retoriche: «La popolazione carceraria sta risalendo, problema serio che bisogna affrontare», ammonisce, verificando se esistano «soluzioni alternative».

«Manca una legge organica sui migranti nei Cpr»

Infine, un altro nodo è la carenza di una legislazione organica sul trattenimento dei migranti nei Centri per il rimpatrio. La Corte riconosce «la legittimità del fine perseguito dal legislatore di controllare le frontiere e l'immigrazione irregolare», premette Viganò, ma, a dispetto dell’invito contenuto nella sentenza 96 del 2025, resta «la mancanza di una disciplina legislativa che regoli i diritti del migrante detenuto legittimamente sulla base di una convalida da parte dei giudici all'interno dei centri» e ciò pone «un problema di rispetto della riserva di legge» sulla libertà personale prevista «dall’articolo 13 della Costituzione». Con tatto istituzionale, il presidente lo rileva. Ma, come detto, senza protagonismi perché «la Consulta non deve sostituirsi al legislatore, ma ha il dovere di indicargli la soluzione costituzionale», in un dialogo non «competitivo né oppositivo, ma collaborativo» in cerca del bene comune.