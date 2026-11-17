Con l’ennesima sorpresa tattica, gli Houthi di Ansar Allah sono stati capaci nelle ultime 48 ore di portare l’offensiva a 100 chilometri da Aden, dove le forze del governo yemenita internazionalmente riconosciuto hanno da oltre un decennio stabilito la capitale alternativa a Sanaa, conquistata nel 2014 dal gruppo sciita filo-iraniano. Ieri fonti interne all’esercito di Aden hanno affermato che Ansar Allah si è spinta da ovest fino alla città costiera di Khor Omairh, e si troverebbe a 25 chilometri da Qawah, distante appena 60 chilometri dalla capitale provvisoria, dove vanno concentrandosi le truppe precedentemente impegnate nell’attacco ai territori controllati dagli Houthi sulla costa occidentale.

Già venerdì scorso fonti militari governative avevano comunicato l’inizio dei lavori di fortificazione intorno ad Aden, tunnel e muraglie di sacchi di sabbia come in attesa di un assedio inevitabile. Il fronte evacuato, sostiene Ansar Allah, si estende da Khor Omairh, nel governatorato di Lahj, a Dhubab, una linea che lega le coste del Mar Rosso a quelle del Golfo di Aden. La conquista dei nuovi territori, consolidatasi domenica, è stata resa possibile da un’inattesa manovra delle forze di Ansar Allah, capaci di tagliare le linee di rifornimento dell’esercito governativo, distese fra Aden e lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi hanno inoltre conquistato la regione montagnosa di al-Muqatirah, attraverso la quale corre la strada che unisce la capitale governativa all’importante nodo strategico di Taiz, alla quale da settimane è imposto un assedio che ha generato una catastrofica situazione umanitaria. Nel pomeriggio di ieri hanno cominciato a diffondersi i primi report sull’avvio di un’incursione diretta verso la città nord-occidentale di Marib, da tempo nel mirino degli Houthi a causa della consistente presenza di risorse energetiche.

La perdita delle ultime roccaforti di Aden e Marib rappresenterebbe un colpo durissimo, forse fatale per le forze governative. Poco hanno potuto i finanziamenti e l’aviazione dell’Arabia Saudita, impegnata nel supporto di Aden insieme a oltre 200 consiglieri militari americani e ai soldati di Egitto e Pakistan. Appena una settimana fa, l’ipotesi dell’invio in Yemen di 3.000 soldati siriani, negata da Damasco, aveva indirettamente offerto un segnale sulle crescenti difficoltà patite sul campo dall’eterogenea formazione militare governativa, indebolita da divergenze politiche e organizzative, esasperate dalla corruzione. La débâcle ha spinto il re Salman bin Abdulaziz al-Saud a esautorare Fahd al-Salman, generale al vertice delle operazioni saudite in Yemen e della coalizione governativa, sostituendolo con il capo di Stato maggiore Fayyad al-Ruwaili. Una decisione, quella raggiunta dai vertici della petro-monarchia, che denuncia una crescente frustrazione. Già nel 2022 i sauditi erano stati costretti a una tregua dall’inconcludenza delle operazioni militari di riconquista, cominciate nel 2015.