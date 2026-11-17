«I giovani non sono un contenitori da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’Università, per le scuole». È l’invito che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto alla comunità accademica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenendo alla cerimonia di apertura del nuovo anno accademico nella sede di Milano. «Sono otri nuovi, come li ha definiti poco fa il cardinale Matteo Zuppi – ha proseguito il presidente –. Sono chiamati non a vivere nel mondo così come è oggi, perché il mondo può essere cambiato: e possono cambiarlo e migliorarlo i giovani. È loro questo compito. Questa “generazione che sale”, per usare un’espressione di un titolo di un libro del cardinale Lercaro, arcivescovo di Bologna, è protagonista con evidenza e merita fiducia, e merita questa trasmissione che viene fatta in questo ateneo».

Le parole di Mattarella, che è stato accolto al suo ingresso nell’Aula magna da un prolungato e intenso applauso, di fatto hanno rappresentato una indicazione d’azione di quando poco prima il rettore della Cattolica, la professoressa Elena Beccalli, aveva indicato nel suo discorso d’apertura. «La missione dell’università si compie quando la trasmissione del sapere e la preparazione al lavoro si inscrivono in una missione più alta – aveva detto il rettore –, quella di favorire la qualità della vita democratica, la coesione sociale, lo sviluppo dei territori, la ricerca di risposte alle questioni del tempo presente», sottolineando anche che «per noi, educare le nuove generazioni corrisponde a un impegno concreto, la cui responsabilità sentiamo viva da oltre un secolo».

E proprio ai 105 anni di vita dell’ateneo, ha fatto riferimento anche il presidente Mattarella evidenziando che , pur essendo passati tanti anni «permane forte il sentimento di riconoscenza nei confronti dei fondatori: padre Agostino Gemelli, Armida Barelli, Ludovico Necchi, Ernesto Lombardo e Francesco Olgiati. Tutte figure che ispirandosi al Toniolo, con cui hanno avuto anche relazioni, hanno costruito a questo straordinario percorso», ma soprattutto riscontrando che «nel Dna del vostro ateneo è pervaso dal senso del bene comune, dall’idea del bene comune, dall‘obiettivo del bene comune». “Bene comune”, che l’Università Cattolica ha scelto come filo conduttore dell’inaugurazione ufficiale nella sede storica di Milano e che sarà riposto anche nelle successive inaugurazioni nelle sedi di Brescia, Roma, Piacenza e Cremona, dove l’ateneo dei cattolici è presente. Una presenza e una offerta formativa che trova riscontro nei numeri delle immatricolazioni, che solo quest’anno sono state 13.625, portando il numero complessivo degli iscritti a oltre 43mila studenti e studentesse. Una crescita accompagnata anche da un aumento del 13% rispetto allo scorso anno per quanto riguarda gli iscritti internazionali, come ha ricordato la professoressa Beccalli nel suo intervento d’apertura, occasione anche per ribadire le novità formative offerte ai propri studenti e studentesse, come i 15 master digitali in collaborazione con la piattaforma internazionale FutureLearn, a cui si aggiungono anche i 250 master in presenza nell’ambito della “formazione continua”, perché l’Università Cattolica pensa a percorsi che non si esauriscano nel periodo della triennale e della laurea specialistica, ma prosegue anche nel corso dalla propria attività lavorativa. Novità e attenzioni che hanno portato l’ateneo dei cattolici a migliorare anche le proprie posizioni nell’ambito delle classifiche internazionali delle università, facendo ingresso tra le migliori 400 nel mondo e nella top 10 italiana.

Dunque risultati che hanno un cammino di 105 anni alle spalle e uno stile educativo che vede nell’università una comunità educante, non un luogo dove prendere la merce offerta senza una vera relazione tra generazioni. Anche su questo aspetto il presidente della Repubblica nel suo intervento di saluto ha voluto ricordare questi stile riportando le parole del terzo rettore dell’Università Cattolica, Ezio Fanceschini. «Ricordo le sue parole che negli ultimi anni ha lasciato scritto: “Ho avversato le iniquità e l’ingiustizia, ho avversato la menzogna e l’insincerità; ho amato tutti, non ho alcun nemico”. Questo messaggio di cultura è anche una chiave educativa, che esprime quel Dna impresso nell’ateneo, quello del bene comune. Tema riecheggiato anche nel discorso del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, che ha portato il saluto e il ringraziamento della Chiesa italiana, declinando il concetto di bene comune nel compito di «educare alla resistenza contro la normalizzazione delle guerra che trova leader mondiali, personalità pubbliche, cosiddetti esperti, operatori dell’informazione, pronti a giustificare o addirittura esaltare la guerra, o, semplicemente, ne parlano come ineludibile, senza scandalo», ma «la pace è una cultura da costruire attraverso le relazioni, il confronto delle idee, il riconoscimento dell’altro, la capacità di affrontare conflitti senza ricorrere alla violenza». E non solo. «Un’altra sfida – aggiunge il cardinale Zuppi – mi sembra quella di aiutare i giovani a passare dalla passività o dalla rabbia, che sono unite, in costruzione di un futuro migliore».

Già nell’omelia della Messa presieduta nella Basilica di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che è anche presidente dell’Istituto Toniolo, aveva invitato gli studenti e l’intera comunità accademica ad essere «visionari, cioè uomini e donne di cultura appassionati del confronto, sapiente di quella esperienza del sapere che condivide un percorso, che assume con naturalezza e generosità gli impegni per dare esisto al piano strategico» dell’ateneo. Ecco allora l’incoraggiamento finale del presidente Mattarella: «Le università sono chiamate a un compito importante, particolarmente prezioso in questa stagione colma di novità di grande fascino, ma anche di grande incertezza. È il compito di ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare perché sia realizzata ai giovani con il compito di costruire la società del domani. Tutte le università sono chiamate ad assolvere un compito prezioso. Ringrazio questo ateneo di cercare di essere sempre, come dice il vostro motto, “dentro la realtà”. Questo lo trasmettete ai giovani perché loro sono i protagonisti del cambiamento».