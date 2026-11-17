I cinque Stati membri (Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi) che hanno avviato ufficialmente i negoziati con il governo del Ruanda intendono aprire a metà del 2027 uno “hub” destinato ai rimpatri di migranti da espellere dai loro territori. Ma non è il primo esperimento del genere, anzi appare inevitabile il confronto con due esperienze recenti: da un lato il protocollo italo-albanese siglato nel 2023; dall’altro il fallimentare piano lanciato dal Regno Unito nel 2022, proprio con Kigali, e poi archiviato senza alcun trasferimento effettivo. Proviamo ad analizzare i tre progetti, nei loro tratti essenziali. Un progetto velleitario o un vero e proprio cambio di rotta? L’annuncio arrivato ieri da Vienna potrebbe aprire una sorta di sliding door politica nella gestione europea dei flussi migratori.. Ma non è il primo esperimento del genere, anzi appare inevitabile il confronto con due esperienze recenti: da un lato il protocollo italo-albanese siglato nel 2023; dall’altro il fallimentare piano lanciato dal Regno Unito nel 2022, proprio con Kigali, e poi archiviato senza alcun trasferimento effettivo. Proviamo ad analizzare i tre progetti, nei loro tratti essenziali.

La matrice comune: esternalizzazione e deterrenza

A ben guardare, c’è un filo rosso che collega il progetto del return hub europeo in Ruanda, il «modello albanese» dei centri italiani di Shengjin e Gjadër, ancora aperti, e il maldestro tentativo britannico-ruandese chiuso due anni fa. Potremmo chiamarla la strategia dell’esternalizzazione, dato che, in tutti e tre i casi, l’obiettivo dei Governi promotori era ed è quello di spostare fuori dai confini nazionali la gestione dei migranti irregolari, nella speranza d’alleggerire la pressione interna, scoraggiare le partenze, «smantellare il business dei trafficanti» e «l’industria dei passatori». Lo dichiara esplicitamente il cancelliere austriaco Christian Stocker: «Se il rimpatrio nel Paese d’origine non è possibile, in futuro le persone senza diritto di soggiorno saranno inviate in un Paese terzo, come il Ruanda». Dai medesimi desiderata politici sono nati i centri italiani in Albania: pensati in origine per esaminare rapidamente le domande d’asilo dei migranti soccorsi in mare, dopo gli altolà della magistratura italiana sono stati riconvertiti in strutture per il rimpatrio di persone già destinatarie di un decreto di espulsione. Una linea che la premier Giorgia Meloni da tempo rivendica come apripista in Europa, ritenendola «un modello» che ha additato ad altre nazioni la possibilità di aprire centri in Paesi terzi e «un grande successo», riconosciuto a livello europeo per «difendere i confini» e garantire «rimpatri immediati».

Le differenze: la giurisdizione e quella maxi distanza con l’Africa

Al netto degli intenti comuni, tuttavia, non si possono non notare le differenze strutturali fra il nuovo progetto euro-ruandese e il modello italiano in Albania. Intanto, in virtù del protocollo fra Roma e Tirana, a Shengjin e Gjadër vige la extraterritorialità giuridica: le strutture sono gestite da personale italiano e vi si applica integralmente il diritto italiano ed europeo, fatto che sottopone le procedure attuate al controllo permanente dei giudici nazionali e della Corte di giustizia dell’Ue. Invece, nel piano dei cinque Paesi, la gestione potrebbe ricadere sotto l’autorità di Kigali (nell’ambito della nuova cornice normativa europea sui rimpatri), con una delega di tipo diverso, che marca la distanza fra l’intesa bilaterale stipulatata da Roma con uno Stato sulle coste adriatiche e candidato a entrare nell’Ue, rispetto alle intese di un “consorzio” di Stati europei con un Governo di uno Stato nel cuore dell’Africa. C’est-à-dire che, nel nuovo progetto, ci si muoverà in terra incognita sul piano politico, giuridico e anche organizzativo.

I “se” e i “ma”: il fallimentare esperimento britannico del 2022

Per soppesare le incognite future, può servire come pietra di paragone l’esperimento tentato dal Governo conservatore britannico tra il 2022 e il 2024, che ipotizzava la deportazione in Ruanda di richiedenti asilo arrivati irregolarmente nel Regno Unito, affidando alle autorità di Kigali l’esame delle loro domande e l’eventuale integrazione locale. Il progetto si chiuse con un naufragio politico, giuridico ed economico: costato centinaia di milioni di sterline, fu bloccato nel novembre 2023 dalla Corte Suprema britannico (che ritenne il Ruanda un Paese non sicuro per il rischio di respingimenti a catena) e infine cancellato dal governo laburista di Keir Starmer nel luglio 2024,, senza che un solo charter coi migranti fosse mai decollato. Forse, per provare ad aggirare lo scoglio dei tribunali, che fece affondare Londra e che ha spuntato le ali al «modello Albania», nel nuovo hub ruandese potrebbe non finire richiedenti asilo in attesa di giudizio, ma solo cittadini stranieri già presenti sul territorio europeo e la cui domanda di protezione è stata respinta in via definitiva. Un escamotage pensato per evitare la mole di ricorsi sull’accesso al diritto d’asilo che sono il principale timore dei fautori dell’esternalizzazione. Restano comunque aperte molte incognite: dalla tenuta giuridica delle procedure davanti alle corti europee, ai costi reali dei trasferimenti, fino all’effettiva capacità di eseguire i rimpatri nei Paesi d’origine dei migranti “parcheggiati” a Kigali. I se e i ma, insomma, restano molti.

Ed ecco il progetto per punti

IL «RETURN HUB» EUROPEO PROGETTATO IN RUANDA

* Gli Stati europei coinvolti sono per ora cinque (Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi) insieme al Ruanda.

* L'annuncio del progetto è stato dato il 16 novembre 2026. L'avvio delle strutture è previsto nel 2027, con una fase pilota in primavera.

* Riguardo alla capienza, il progetto pilota è inizialmente dimensionato per circa 100 posti, destinato esclusivamente a uomini adulti con domanda d'asilo respinta in via definitiva.

* Infine, riguardo ai costi, l'ammontare finanziario definitivo non è stato per ora reso pubblico. Ciò che si sa è che i cinque Paesi promotori divideranno le spese di allestimento, gestione temporanea e trasporto, puntando su costi inferiori al piano realizzato in precedenza dal Governo britannico, grazie alla scala ridotta e alla condivisione degli oneri.

IL PROTOCOLLO ITALIA–ALBANIA

* Gli Stati coinvolti sono Italia e Albania, con un accordo bilaterale firmato il 6 novembre 2023.

* Le strutture sono due centri: primo screening a Shengjin; hotspot, CPR e penitenziario a Gjadër. La capienza effettiva attivata si è attestata finora intorno ai 100-150 posti, ben lontana dall'obiettivo iniziale di 3.000 ingressi al mese.

* Per lo stanziamento complessivo, le stime prudenziali si attestano sui 670 milioni di euro in cinque anni (2024–2028) a carico del bilancio italiano.

* Infine, rispetto ai costi reali e ai risultati finora ottenuti, solo la costruzione delle strutture è costata oltre 73 milioni di euro. E secondo i primi report sul funzionamento nelle annate 2025–2026, a fronte di 307 ingressi nel centro di Gjadër sono stati eseguiti 59 rimpatri (pari al 19,2%), con un'incidenza stimabile sui 68mila euro per singolo rimpatrio (senza contare i costi accessori di missioni, trasporti navali e personale).

L'ESPERIMENTO FALLITO DEL REGNO UNITO

* In anni recenti, c'è già stato un esperimento condotto dal Regno Unito e dal Ruanda, con un accordo avviato nell'aprile 2022, ma cancellato nel luglio 2024.

* I costi sostenuti sono stati elevati: oltre 700 milioni di sterline (circa 830 milioni di euro) tra fondi versati a Kigali (con 220 milioni di sterline già trasferiti prima della cancellazione), spese legali, apparato amministrativo e preparazione dei voli.

* I risultati operativi di quel piano sono pari a zero trasferimenti di migranti effettuati, poiché il piano è stato bloccato dalla Corte Suprema britannica nel novembre 2023 e l'anno dopo definitivamente archiviato dal nuovo Governo laburista.