Da una parte boss nervosi, dall’altra loro, che sanno come il rischio sia dietro ogni angolo, ma non hanno paura, c’è da curare il cancro delle mafie. Nelle ultime settimane, Il capo della Procura e della Dda barese, Roberto Rossi, ha ricevuto minacce sui social, una giudice della Corte d’Appello civile, Concetta Potito, ha ricevuto due buste con proiettili e un'altra magistrata del capoluogo pugliese (il cui nome non è stato diffuso) ha ricevuto altre minacce. Assai probabile che sia conseguenza dell’«intervento attivo della magistratura barese, soprattutto nel recupero dei patrimoni illeciti», intervento che «ovviamente innervosisce molto la criminalità organizzata», dice proprio Roberto Rossi.

Passi indietro? «Non c’è timore – risponde il capo della Dda di Bari -, noi andiamo avanti facendo il nostro dovere, consapevoli che ci sono dei rischi, che però fanno affrontati, ci sono fatiche, sofferenze, ma pur facendo mille errori come fa chi lavora, ma sapendo di voler tutelare i cittadini anche dal cancro della mafia». Possibilmente, da una parte disinnescando «la campagna contro i magistrati – va avanti -, che è antistituzionale, non serve a nessuno, perché una cosa è la critica, un’altra è l’insulto». E dall’altra «vigilare perché i magistrati e le forze dell’ordine possano serenamente fare il loro lavoro».

Giovanni Falcone fu chiaro: «Seguite i soldi, troverete le mafie», spiegò. Poi, «andare a colpire i clan e i loro patrimoni – dice Rossi – ha un valore prima di tutto per spezzare il rapporto fra criminalità organizzata, clan e tessuto imprenditoriale e politico, ma anche per non far arrivare i soldi alle famiglie dei detenuti e questi sappiano che quella strada è per persa, per loro stessi e le loro famiglie e quindi possono solo smettere di delinquere e iniziare a collaborare con la giustizia».

Quel rapporto di cui parla Rossi (che coordina le indagini antimafia nelle province di Bari, Bat e Foggia) è diventato capillare: «La mafia è pericolosa non solo perché commette reati, ma perché pericolosamente s’infiltra nelle strutture sociali, burocratiche, istituzionali economiche e le va a infettare, provocando effetti terrificanti». Perciò «è essenziale rompere questo rapporto». Morale? «Si sta facendo un grande lavoro, anche con le Prefetture e con le interdittive antimafia e bisogna continuare - conclude il Procuratore di Bari -, per evitare che la società si abiti all’idea che la criminalità organizzata possa governare il territorio».