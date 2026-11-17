La continuità assistenziale e il supporto psicologico. Sono le due esigenze emerse dall'ascolto delle pazienti con un tumore al seno realizzato da Data Hubs in occasione della Race for the cure. Dalla ricerca che ne è scaturita, “La voce delle donne. Dai dati ai bisogni, dai bisogni alle priorità”, presentata oggi a Roma alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, emerge in particolare che le donne chiedono informazioni più mirate: 4 su 10 vogliono saper riconoscere i segnali da non trascurare. Fra le pazienti, il supporto psicologico è il bisogno più sentito: il 45,5% avrebbe voluto iniziare un percorso personalizzato, ma non è stato possibile, e il 21,1% anche per i propri familiari. In particolare, nel caso di diagnosi ricevuta, un punto di riferimento ha fatto la differenza nel percorso di cura: il 49% ha avuto un professionista di riferimento che ha seguito la paziente nella sua interezza. Occorre quindi, suggerisce la ricerca, superare la frammentazione del percorso e garantire la continuità nell’assistenza anche fuori dall’ospedale. Il lavoro evidenzia infine alcune priorità per mettere la persona al centro: servono soprattutto informazioni mirate su segnali, screening e rischio genetico, e un supporto psicologico per la donna e per la sua famiglia. È proprio in quest’ottica che è stata lanciata una proposta di presa in carico integrata delle iscritte al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (Fasi), con diagnosi di tumore della mammella, orientata a superare la frammentazione delle prestazioni attraverso un percorso continuativo, personalizzato e coordinato. Il modello prevede un referente unico di percorso e l'integrazione dei servizi clinici e di supporto, dalla diagnosi al trattamento, fino al follow-up e al recupero.

Per Daniele Damele, presidente del Fasi, «la sfida non riguarda soltanto l'efficacia delle cure, ma anche la capacità del sistema di accompagnare le pazienti con percorsi coordinati e personalizzati». In questo senso, Giuseppe Torre, direttore generale Data Hubs, che ha presentato la ricerca, ha esortato a mettere al centro «il tema della dignità della persona», sulla scia di papa Leone XIV. Un orizzonte indicato anche da Gianluca Franceschini, direttore del Centro integrato di senologia, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss, secondo cui «la prevenzione rimane lo strumento più importante per sconfiggere questa malattia. Ma non è sufficiente solamente fare diagnosi precoci, aumentare la sopravvivenza. Dobbiamo garantire a quelle donne che hanno il tumore al seno anche un percorso facile di cura e un recupero del benessere psicofisico durante trattamenti integrati il più rapido possibile». E ha aggiunto: «Komen e Centro Integrato di Senologia possono offrire le risposte alle esigenze delle donne Fasi che sono emerse dalla ricerca». Sulla stessa linea Alba Di Leone, presidente Komen Italia, che ha invitato a «mettere insieme le energie e i bisogni delle persone».