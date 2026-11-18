L’Europa è sempre più egoista sul fronte dei migranti, quello che serve è una ricostruzione morale. La vede così Mariano Crociata, presidente della Comece (la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Ue) che ha sede a Bruxelles. Chiediamo al vescovo un commento sull’annuncio, lunedì, di un’intesa di cinque Stati Ue (Austria, Germania, Olanda, Danimarca e Grecia) con il Ruanda per creare lì centri di rimpatrio. «È un modo evidente di aggirare il problema – dice Crociata – o meglio di sbarazzarsi del problema della presenza degli immigrati scaricandolo su Paesi terzi».

Nella dichiarazione pubblicata a luglio la Comece esorta a rispettare «la dignità umana, i diritti fondamentali, il diritto a cercare asilo». Quanto stanno attuando i cinque Stati va in direzione contraria?

La dignità e i diritti umani sono inalienabili e non possono essere subordinati alle circostanze specifiche di ciascun caso. Le autorità sono pertanto tenute a garantirne il rispetto in ogni fase della procedura di asilo, compresa quella del rimpatrio, nei confronti di chiunque. È certo però che il trasferimento dei migranti in Paesi terzi, come il Ruanda, è l’ammissione implicita della impossibilità di rimandarli nel Paese di origine, con ciò riconoscendo il loro diritto di asilo ma senza adempierlo.

I cinque Stati e il Ruanda assicurano che saranno rispettati il diritto umanitario, europeo e internazionale. Come commenta?

Qui non si tratta di dubitare delle intenzioni e delle dichiarazioni che le esprimono. È facile però considerare che, a ricevere i migranti, saranno Paesi disposti ad accollarsi un peso sociale ulteriore in cambio di un vantaggio economico. Quanto al diritto umanitario, non si può ignorare che gli immigrati oggetto di queste misure verranno a trovarsi in Paesi non scelti, tra estranei che spesso hanno le loro stesse condizioni di disagio, non si sa con quale prospettiva, magari isolati in ghetti senza rapporti con la vita e la società reali.

Secondo Lei stiamo andando sempre più verso una “fortezza Europa”?

Difficile parlare di fortezza, dal momento che la mobilità e gli scambi sono così intensi che diventa complicato chiudersi anche a volerlo. Si direbbe più un’Europa egoista, che accoglie alcuni e rifiuta altri, spesso i più poveri e disperati. Ma così facendo non mostra forza, bensì debolezza, almeno sul piano morale e culturale.

Quanto pesa a Suo avviso la pressione dell’estrema destra che in Europa avanza sempre di più?

Ha un peso determinante. Viene da chiedersi se però la politica, in senso alto, deve inseguire gli umori della piazza o guidare e plasmare una cittadinanza consapevole e responsabile di fronte alla complessità dei problemi e della realtà presente. Bisognerebbe anche chiedersi se i migranti continuerebbero a essere il capro espiatorio di tutti i problemi sociali qualora si affrontassero diversamente le questioni legate alle disuguaglianze sociali e alle difficoltà economiche delle fasce più povere della popolazione e della stessa classe media.

Il Papa ha ricordato che i migranti «non sono categorie o una statistica» ma persone che «potrebbero esser parte della nostra famiglia». L’Europa ha perso la sua “anima”?

Anche questa è una questione molto seria, che tocca un punto nevralgico dello stato delle cose. Sembra infatti delinearsi una distanza sempre più ampia tra i principi e i valori consegnati alle carte e ai trattati dell’Ue e delle istituzioni internazionali, da un lato, e il livello morale e la sensibilità umana e sociale di porzioni crescenti delle nostre società, dall’altro. Abbiamo dinanzi a noi una grande sfida, morale e culturale, prima ancora che politica.

Nella dichiarazione di luglio la Comece afferma che a questo punto si pone «una più ampia questione sul tipo d’Europa che vogliamo costruire». Ci dica di più.

Sì, credo che si debba ormai parlare di una ricostruzione. Le vicende di questi anni, in Europa e nel mondo intero, hanno visto sempre più diluirsi il patrimonio politico e istituzionale disegnato all’indomani delle due grandi guerre del secolo scorso. L’appannarsi della memoria delle tragedie di quel secolo ha fatto perdere il senso della necessità e dell’urgenza da cui sono nate le istituzioni europee e internazionali che ci hanno assicurato lunghi decenni di pace e di benessere. Adesso siamo in una condizione in cui bisogna ricominciare. L’ideale sarebbe non disperdere del tutto quanto abbiamo ereditato e che tuttora conserva significato e validità. Ma ci vuole una ricostruzione morale, che deve partire dal rimettere in valore, come ci insegna papa Leone XIV, il senso elementare dell’umano di fronte alle sfide della guerra e di una tecnologia priva di guida. Dobbiamo tutti adoperarci in questa direzione.