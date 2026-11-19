Prima l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, poi il trilaterale tanto atteso alla presenza del padrone di casa Xi Jinping. È in corso di svolgimento il vertice a tre a margine del summit Apec di Shenzhen, in Cina. Con Putin erano presenti il ministro degli Esteri russo Lavrov, il vicepremier Siluanov, il consigliere del Cremlino Ushakov e l'inviato speciale Dmitriev. La delegazione statunitense comprendeva il segretario di Stato Rubio e il ministro del Tesoro Bessent. Il summit è durato circa 40 minuti, poi Trump ha avuto un bilaterale con Xi Jinping. Durante questo incontro, il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina. «Stiamo cercando di dare il nostro contributo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse - credo di poter parlare a nome di entrambi - davvero molto» ha affermato.

Immaginiamo un tavolo a forma di poligono regolare. I convitati che vi prendessero posto riuscirebbero a guardarsi in faccia. Ciascuno siederebbe alla medesima distanza dal centro. E tutti sarebbero in grado di essere ascoltati alla stessa maniera. Ora immaginiamo i lati di questo poligono come delle barrette d’acciaio e disponiamo dei magneti tutt’attorno. Il poligono si scomporrà e le barrette si disperderanno andando ad attaccarsi ai magneti secondo criteri di distanza e di differente forza di attrazione. Verrebbe così meno per ogni elemento la possibilità di interagire efficacemente con gli altri. Ebbene, in geopolitica il primo modello rappresenta il multilateralismo. Il secondo, il multipolarismo. Il primo è costruito su regole e istituzioni comuni, e su rapporti di collaborazione. Il secondo si basa sulla maggiore o minore capacità attrattiva di potenze di calibro diverso, sui loro rapporti di forza e transazionali. Un esempio del primo tavolo è quello degli Accordi di Helsinki del 1975 sulla cooperazione e la sicurezza in Europa, firmati da 35 Stati compresi Usa, Urss e Canada. Il secondo modello è quello della conferenza di Yalta del 1945, con la spartizione delle sfere di influenza. La giustapposizione è di Alexander Stubb, presidente finlandese con una lunga esperienza in diplomazia, nel libro Il Triangolo del potere. Dall’egemonia dell’Occidente al nuovo ordine mondiale (Marsilio).

Un risultato del multilateralismo, osserva Stubb, è stato l’accordo sul nucleare negoziato con l’Iran nel 2015 da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Cina, Germania e Unione europea e approvato con la risoluzione 2231 dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Come esito opposto viene da citare l’attacco israelo-americano all’Iran del 28 febbraio scorso, che ha scoperchiato il vaso di Pandora di Hormuz, dal Patto della Mecca al riaccendersi della guerra in Yemen passando per il prezzo dell’energia e le ricadute sul conflitto ucraino. Proprio l’invasione russa del 24 febbraio 2022 ha segnato, ragiona il presidente finlandese, il punto di svolta dall’ordine mondiale del secondo Novecento al disordine che stiamo vivendo. «Un’ex superpotenza non è stata in grado di accettare il suo ruolo nel nuovo ordine» e ha violato le regole. Il mondo del Secondo dopoguerra aspirava al multilateralismo e per questo si era dato norme comuni e istituzioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite. La Guerra Fredda si è fondata invece sul bipolarismo: la spartizione in due sfere d’influenza politica, economica e culturale, fra Stati Uniti e Unione Sovietica, il cui confine, la Cortina di ferro, spaccava l’Europa. Dopo il crollo del Muro di Berlino e l’implosione sovietica si è affermato l’unipolarismo della globalizzazione, con gli Stati Uniti nel ruolo di potenza regolatrice e garante.

La domanda è: stiamo andando verso un mondo multipolare? Nel quale Stati Uniti, Cina e Russia fungano da poli di attrazione dettando ciascuno regole a proprio piacimento? E se è così, quali patti di non interferenza quei “magneti” sarebbero pronti a stringere? E quali sarebbero gli spazi di interazione per l’Europa e il Sud globale? «Oggi il mondo è di fronte a una scelta. Dobbiamo scegliere Helsinki, non Yalta», suggerisce Stubb. Ridare slancio agli organismi di diritto internazionale, riformandoli per renderli funzionali alle mutate esigenze. Si tratta di «costruire un ordine mondiale cooperativo fondato sul realismo basato sui valori: lo Stato di diritto insieme al rispetto e alla comprensione delle differenze». Una dottrina, quella del realismo basato sui valori, sulla quale si fonda la strategia evocata a Davos, a gennaio, dal premier canadese Mark Carney: partendo dalla considerazione che «se non sei seduto al tavolo vuol dire che nel piatto ci sei tu», aveva proposto la creazione di coalizioni a geometria variabile fra partner internazionali che non cedano al potere attrattivo di accordi bilaterali con le grandi potenze. Barrette d’acciaio che rivendichino il loro posto a comporre il tavolo del multilateralismo, sottraendo materia al disordine di un multipolarismo oligarchico.