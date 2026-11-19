Fuori controllo, veloce, devastante quanto una guerra, difficile da arginare per scarsità di mezzi, inefficacia della risposta, sfiducia nel sistema sanitario. Il focolaio di febbre emorragica Ebola, nell’est della Repubblica democratica del Congo, corre alla velocità della luce. Tocca i Paesi limitrofi e copre una superficie territoriale che «non è mai stata tanto estesa». A confermarlo sono i dati ufficiali. L’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito ieri che l’epidemia esplosa a metà maggio «rimane un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale». A mettere l’accento sulla gerarchia delle paure è l’infettivologa di Medici senza frontiere (Msf) Chiara Montaldo, da Kayna, zona sanitaria di Lubero, nella provincia del Nord Kivu. Da due anni qui la milizia M23, oggi Front pour la Refondation de la Nation, è potenza occupante. «Non abbiamo mai visto nella storia recente una epidemia così veloce e in uno spazio territoriale tanto esteso», spiega Montaldo. Eppure, paradossalmente, «Ebola non è al primo posto nella lista delle paure della gente», dice. «Le persone non hanno fiducia nelle istituzioni sanitarie e come dare loro torto?». Spaventano di più l’incertezza e il caos della cura, l’isolamento dalla comunità, un sistema sanitario fragile. «Pensiamo solo che il morbillo, la malaria, una gravidanza e soprattutto la guerra uccidono quotidianamente», osserva. Ebola non è che un’ulteriore piaga tra le tante per un popolo che non ha mai smesso di soffrire.

Ebola Bundibugyo, però, è molto letale: il tasso di mortalità è arrivato al 49%, quasi un paziente su due. Sono 11.500 ad oggi i casi di Ebola registrati nelle otto province dell’est della Repubblica democratica del Congo sotto scacco: quelle minerarie e ricchissime di oro, a partire da Bunia, il capoluogo dell’Ituri, fino a Lubero nel sud del Nord Kivu. Il numero dei morti supera 5.600. Essere presenti a Kayna ha uno scopo ben preciso, ci spiega il medico di Msf: «Arginare il contagio verso sud. Abbiamo la responsabilità di frenare il virus per non farlo arrivare più in basso». È necessario che Ebola non si estenda ulteriormente entrando nel Tanganika (per ora al riparo) o oltrepassando addirittura il confine col Burundi, dove finora non si sono registrati casi. Nel caos dei contagi, qualche raggio di luce. Ogni volta che arriva un successo, anche piccolo, la comunità esulta. «Esiste una forza che nessun grafico riesce a descrivere», spiega la dottoressa. Chiunque di fronte a questa ennesima piaga avrebbe gettato la spugna. Ma non i congolesi. «L’ho visto con i miei occhi quando abbiamo dimesso due pazienti dal centro di Kayna e il team ha cominciato a cantare e ballare». Era il 24 ottobre. La prevenzione funziona. «In alcune province poco monitorate come l’Alto Uelè, invece, manca tutto, i medici e gli infermieri sono pochi e chi c’è non viene pagato, spesso per questo è in sciopero».

Nella RdC orientale dove si alternano i gruppi armati, ora filo-ruandesi ora governativi, i checkpoint rallentano la circolazione e la corruzione è la norma. Che fine fanno i soldi? I fondi per l’emergenza sanitaria non arrivano a destinazione, o arrivano col contagocce. Spesso si fermano ancora prima di essere distribuiti: «Un ostacolo rilevante è il tappo economico: i fondi che affluiscono a Kinshasa non sempre raggiungono i villaggi», conferma il medico. A Kayna anche Medici senza frontiere deve interfacciarsi con un doppio interlocutore: la forza occupante dell’M23 che è ormai entrato nelle strutture amministrative, e il governo centrale di Kinshasa. A questo si aggiunge la pericolosità di un ceppo Bundibugyo poco noto. «Avevamo qualche arma in più nei confronti di Ebola Zaire, in questo caso invece c’è tanta incertezza, oltre al fatto che non esistono vaccini approvati ufficialmente». Medici senza frontiere fa la differenza anche riguardo alla erogazione di fondi: «Noi non dipendiamo dai tagli ai contributi internazionali – specifica Montaldo –. I soldi messi a disposizione dalla comunità internazionale sono calati ma Msf costruisce progetti propri lavorando anche sulla prevenzione. Prendiamo contatto ogni giorno con i gruppi locali più disparati che aiutano a sensibilizzare la gente. Proprio stamani ne abbiamo incontrato uno», informa. A Kayna, l'ultimo paziente ricoverato nel centro Ebola è guarito il 2 novembre: la radiotelevisione comunitaria ha raccontato la festa per la consegna del certificato di guarigione, tra canti e momenti di gioia. Ma la fine di un focolaio locale non significa la cessazione dell’epidemia: altrove il virus divampa a ritmo serrato. E la rapidità della risposta è tutto.

Le testimonianze. «Qui nessuno si fida. E non ci si cura»

«Ho perso una collega, un’amica, tre giorni fa a Beni: era una mamma. È andata a trovare sua sorella, si è ammalata e non è stata salvata. Vi assicuro che questa epidemia non è come le altre, è la più grave, è la più estesa, adesso siamo già arrivati a quasi il triplo degli infetti rispetto all’Ebola del 2018. I numeri cambiano di giorno in giorno e dietro i numeri ci sono le persone». A parlare da Kinshasa è Kavira Musivirwa Rameau, presidente dell’associazione Femmes Engagées pour le Développement che ripete al telefono: «È una catastrofe». Siamo a sei mesi dall’inizio del primo focolaio di Ebola registrato nell’Ituri. «Il popolo sta soffrendo molto nell’est – dice Rameau –, le prime vittime sono i bambini e le persone anziane. Non sappiamo come proteggerli. Nelle case quando qualcuno ha la febbre o la diarrea si dice: “Prendi le erbe, fa’ un decotto e mettici dentro il miele». Questo è quanto in un primo momento cercano di fare le persone, perché è il rimedio usato normalmente e ognuno spera che non sia Ebola. Nei centri di salute non vuole andarci nessuno».

La vera fragilità nella risposta al Bundibugyo è la comprensibile reazione popolare alla febbre emorragica: le mamme non vogliono separarsi dai loro bambini, per esempio. «Nessuna porterebbe mai spontaneamente un figlio in un centro anti-Ebola, alla prima febbre», raccontano dal campo. Fuori dal villaggio e lontano dalla famiglia resta la grande incognita su quello che succede una volta eclissati nei centri. Le madri dell’Ituri e quelle del Nord Kivu somigliano alle mamme di manzoniana memoria. «Vedrebbero sparire il loro bambino, non saprebbero più che fine ha fatto», ci spiega don Giovanni Piumatti che vive in Italia ma ogni giorno è al telefono con Butembo-Beni. Secondo l’Unicef sono già 2.960 i bambini contagiati e oltre 1.730 quelli morti: il 35% di tutti i decessi registrati in 186 giorni di epidemia dall’inizio del contagio ufficiale nella regione aurifera di Mongbwalu. La disidratazione, l’arrivo tardivo in ospedale, la malnutrizione pregressa rendono i piccoli estremamente vulnerabili. L’unico tramite accettato tra i sanitari e la gente comune restano i “relais communautaire”, volontari che «entrano nelle case, parlano con gli ammalati, indossano le protezioni, e la gente inizia a fidarsi» racconta Emmanuel Wabike, seminarista comboniano di Goma. Persino per loro però guadagnare la fiducia delle famiglie non è una cosa immediata. «Alcuni pensano che mentiamo. Siamo di fronte ad una negazione di massa della malattia», ha raccontato il volontario Claude Bahti Kali, 31 anni, a Le Monde. «Abbiamo bisogno di una cosa sola adesso: il vaccino» ci dice ancora mama Rameau. Insiste: «Cosa lo blocca?». Questa è la domanda che in molti si pongono e le risposte spesso sono cospiratorie. «Ho la certezza che i soldi stanziati si fermino nell’ovest, si arenano nella capitale e non arrivano perché abbiamo un governo di criminali e soprattutto perché l’est della Repubblica democratica del Congo non interessa a quelli della parte occidentale. La parte orientale serve solo a fare guadagni con le miniere», ci dice al telefono da Kinshasa Elia Mate che collabora con mama Rameau e la sua associazione. Anche se il vaccino arrivasse «il terrore generalizzato di tutto ciò che viene iniettato in vena» renderebbe più lenta la somministrazione, argomenta Piumatti.

La sperimentazione prosegue ma il vaccino Ervebo, autorizzato contro il ceppo Zaire non funziona contro Bundibugyo. L’Oms sta valutando tre candidati nello studio Tumaini: il 23 ottobre a Bunia è stata vaccinata la prima persona nell'ambito dei test clinici coordinati dal centro congolese Inrs e dall'Università di Anversa. Ma i risultati non sono ancora ottimali. E nel frattempo sul campo ognuno fa la sua parte, dentro un caos che è sia logistico e geografico, sia politico e legato alla guerra in corso. «Nella risposta a un’emergenza come questa ogni ruolo è importante– ragiona Lucille Kavira, che lavora come segretaria amministrativa dell’Oms a Bunia –. Non esistono ruoli marginali: che si operi sul campo, a diretto contatto con le persone e le comunità, oppure in un ufficio, nell’amministrazione o nella logistica, tutti stiamo contribuendo alla stessa missione».