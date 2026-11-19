Là dove c’era l’erba, ma anche ospedali, scuole e case, entro il 2030 costruiranno una pista per quella che diventerà una cittadella africana “extralusso”, della Formula 1. Il Ruanda, dopo aver ospitato i Mondiali di ciclismo del 2025, peraltro in una Kigali anestetizzata dal suo classico caos, per niente calmo, ora avrà anche il suo roboante Gran Premio di automobilismo. Nella corsa delle candidate del Continente Nero infatti, il paese del presidente Paul Kagame (origini tutsi, scampato al genocidio dei “100 giorni” nel 1994) ha appena superato nientemeno che il Sudafrica, che mastica amaro e se la prende anche con l’Italia che di Gran Premi ne ha ben due, San Marino e Monza, mentre a Johannesburg restano a quota zero GP e vivono di ricordi, quello dell’ultima prova mondiale che si corse sul circuito di Kyalami, anno di grazia 1993. Poi stop, senza pit. Il presidente Kagame intanto brinda a caviale e champagne e sfoggia quest’ultimo trofeo da presentare alle prossime elezioni presidenziali del 2029 e che rafforza il progetto del Ruanda “Paese dello sport”. Dopo essere entrato nel calcio con 13,3 milioni di dollari a stagione per comparire sulla manica della maglia dell’Arsenal e elargito il doppio della sponsorizzazione, circa 26 milioni di dollari all’Aston Villa, ora il Ruanda è pronto ad accendere i motori e a sgommare nel grande Circus con il primo GP di Kigali 2030.

Dieci anni di dorato contratto Fia per il circuito ruandese che verrà costruito a carissimo prezzo ed enormi “sacrifici umani” nel distretto di Bugesera a circa 40 chilometri dalla capitale, nei pressi dell’aeroporto internazionale. Il progetto sarebbe stato affidato all’ex pilota di Formula 1 Alexander Wurz, attraverso la sua società Wurz Design, attualmente coinvolta insieme a Tilke Engineering nella realizzazione del Qiddiya Speed Park in Arabia Saudita, uno dei paesi, con la Cina (già costruttore di ogni strada e acquedotto ruandese) e il Qatar che foraggerebbero il megaprogetto intorno al GP del Ruanda che prevede oltre alla pista e annesso aeroporto, skyline, quartieri residenziali e riqualificazioni edilizie da mille e una notte.

Opere di multinazionali senza scrupoli, devote solo al dio dollaro per il quale tutto si fa, compreso cancellare quello che faticosamente è stato costruito in oltre cinquant’anni di attività solidali dalle ong e le varie associazioni umanitarie. In pole quelle italiane, che continuano ancora ad operare nella cittadina, che non c’è più, di Rilima. Un luogo, dove quando nel 1973 vi giunse il primo missionario, padre Giuseppe Minghetti, era una “jungla collinare” abitata da una moltitudine di animali selvatici (elefanti e ippopotami) e da pochissimi indigeni residenti. Ora, a Rilima vivevano 30mila persone. Vivevano, perché da questo momento, causa Formula 1, è diventato un centro di sfollati e di “senza tetto”. Un esproprio selvaggio di stato quello in atto, denunciato da Leoncia, una abitante della zona mercato di Rilima che nel suo filmato, diventato virale, tuona: «L’indennizzo che ci daranno è insufficiente per acquistare altri terreni e costruire nuove case. Il governo ci sta riducendo tutti, uomini, donne e bambini, a vivere per strada». Dunque, per realizzare la cattedrale dello showbiz motoristico ruandese verranno rase al suo interi quartieri, abitazioni civili e tutti gli edifici sorti intorno alla parrocchia di Rilima, fondata dai Padri Bianchi, con annessa casa delle suore, il centro parrocchiale e gli alloggi per i famigliari dei degenti del piccolo ma efficientissimo, fino a ieri, ospedale di “Santé”. Il Centro di Chirurgia Ortopedica Pediatrica e Riabilitazione “Santa Maria” di Rilima (noto anche come Rilima Orthopedic Specialized Hospital) da fine dicembre verrà dismesso e delocalizzato. «Costruito su una superficie di 80mila metri quadrati, al suo interno negli anni sono state realizzate due sale operatorie, una sala protesi, le stanze di degenza, la radiologia, la sala analisi, la palestra per la riabilitazione, le stanze per ospitare i parenti dei bambini operati finalizzato ad aiutare bambini orfani e con problemi di handicap agli arti, causati dalla poliomielite o perché colpiti dalle mine antiuomo», racconta la storica volontaria Lina Panigada. Il “Santè” era il fiore all’occhiello di questa regione. Agli inizi degli anni ’80, venne commissionato dalle suore spagnole all’Associazione “Amici del Ruanda” di Treviglio, poi confluita sotto l’egida degli “Amici dei popoli” che ha sede a Bologna.

«Quando siamo arrivati a Rilima ci siamo trovati dinanzi a una palude da bonificare, niente energia elettrica, né acqua potabile e una serie di colline da spianare in cui abbiamo lavorato sodo, nei periodi di ferie o nei congedi accordati dalle nostre aziende, con squadre specializzate di 20-25 volontari italiani», racconta Gianfranco Lanzani, uno dei primi tecnici volontari volati a Rilima su chiamata dei “pionieri”, Rino Berlendis e Lina Panigada, i quali provenivano dalla precedente esperienza missionaria nel Burundi con padre Minghetti. «Mio padre, Rino Berlendis, ha dedicato la sua vita al progetto dell’Ospedale di Rilima – racconta sua figlia Barbara Berlendis -. Una scelta di vita pienamente condivisa con mia mamma. Del Ruanda papà, fino alla fine, ha conservato colori, emozioni, profumi, sorrisi e la volontà di non fermare mai quelle “grandi mani” che hanno riempito la nostra casa di bene, un bene capace di prenderci per mano e accompagnarci, insieme a lui, durante qualche viaggio in Ruanda dove è voluto tornare, poco prima di morire, nel 2024». Se il volontariato italiano, mattone dopo mattone ha tirato su l’ospedale di Rilima, i primi dottori in corsia sono stati i camici bianchi di “Medecins sans Vacans”, organizzazione belga che inviava missioni di ortopedici, fisioterapisti e anestesisti, che a turno, per periodi di due settimane operavano e istruivano personale locale.

«»,La formazione di infermieri e di medici locali come il “dottor Emmanuel”, così come la fornitura di strumenti e macchinari sanitari è stata portata avanti anche dalla Fondazione Don Gnocchi di Milano», sottolinea Mauro Ferrari, presidente dal 2017 della Fondazione Augere che ha sede a Zogno, il paese nella bergamasca di Rino Berlendis, che è ancora presente nell’ormai abbandonata Rilima. «E’ triste dover mettere la parola fine a un’esperienza forte e umanamente bellissima in una realtà che abbiamo visto nascere e crescere, portandola, con il lavoro generoso e la passione dei nostri volontari, da 0 a 100. Ora tutto verrà abbattuto: la chiesa, le case, l’ospedale. E tutto è stato fatto nel più completo silenzio, direi quasi con omertà. Noi di Augere, dopo un anno che chiedevamo informazioni sul destino di Rilima e della sua gente ci siamo ritrovati dinanzi all’ultimo cda dell’Ospedale di Santé in cui abbiamo appreso che la convenzione scadrà il prossimo 30 dicembre. Pertanto i suoi 70 dipendenti ora sono alla mercè del governo ruandese che, da vincolo internazionale, si impegna a delocalizzare e a ricostruire l’ospedale a 50 km da Rilima». Il nuovo ospedale rimarrà sempre di proprietà della Caritas locale e quindi della Diocesi di Kigali ma la cooperazione italiana è arrivata ai saluti. «Abbiamo fatto tanto per mettere in piedi, case, ambulatori e quelle scuole di Rilima, dove ricordo ancora quando al mattino alle 10, dopo 4 ore di cammino, vedevamo arrivare felici e sorridenti quei bambini dei villaggi di Juru, Ghaco e Mujubura. Quegli stessi bambini che al pomeriggio, dopo aver studiato e caricatasi le brocche d’acqua in testa, affrontavano altre 4 ore di viaggio a piedi per rincasare al buio. Ora tutto questo rimarrà solo un bel ricordo», dice sconsolato Lanzani. E’ un congedo tristissimo quello di Augere che lascia il Ruanda per la Repubblica Democratica del Congo. «»Guido Aquaroli, un operatore di lungo corso nelle missioni africane da anni per conto della Vis di Roma sta seguendo un progetto umanitario con un padre saveriano che strappa decine di ragazzi dalle strade di Mbuji-Mayi, il capoluogo della provincia del Kasai Orientale. Quella – conclude Ferrari -, sarà la nostra nuova Rilima».