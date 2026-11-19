«Quando anche i padri usufruiscono del congedo parentale ne trae vantaggio tutta la famiglia». Ma in Europa ci sono ancora molte disparità da un Paese all’altro e l’accesso all’indennità economica non è garantito a tutti. Presentata a Bruxelles, l’edizione 2026 dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Eige, l’agenzia dell’Unione europea che si occupa di parità di genere, dedica un approfondimento al tema del congedo parentale, considerato «uno strumento fondamentale per promuovere la parità di genere, sostenere le famiglie e favorire il benessere dei bambini».

Per l’Italia, dalla ricognizione dell’Eige emerge un quadro in chiaroscuro. Da un lato, il nostro Paese è tra i sei più virtuosi (insieme a Danimarca, Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia) che assicurano una copertura pressoché universale del congedo parentale tra gli occupati, con garanzia del posto di lavoro: a determinate condizioni, quasi tutti hanno diritto ad assentarsi, a fronte di una media europea che vede esclusi, invece, l’8% delle donne e l’11% degli uomini. Ma questo dato positivo rischia di limitarsi alla forma senza garantire, nella sostanza, che durante il periodo di astensione dal lavoro ci sia un adeguato sostegno economico. In Italia, infatti, stima il rapporto dell’Eige, il 39% delle donne e il 22% degli uomini non hanno diritto alle prestazioni economiche legate al congedo: ben oltre il valore aggregato Ue, rispettivamente del 18% e del 13%. Questa situazione «priva molti genitori del sostegno finanziario» necessario per prendere una pausa dal lavoro e dedicarsi alla cura dei figli, evidenzia l’agenzia Ue, che indica come il divario si spieghi soprattutto con la condizione occupazionale: tra le donne che non hanno diritto alle indennità, infatti, l’83% è disoccupato o si trova fuori dal mercato del lavoro.

Le alternative politiche, tuttavia, esistono, rileva l’Indice. Tra i Paesi Ue, otto non subordinano il pagamento dei sostegni al lavoro o al versamento dei contributi previdenziali: Svezia, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Portogallo, Estonia, Croazia e Lettonia «assicurano una copertura finanziaria pressoché universale». Al contrario, Grecia, Belgio e Lussemburgo registrano i tassi più elevati di esclusione tra i potenziali genitori, con una donna greca su due, in particolare, che non riceve sussidi. La disparità si riflette anche nei servizi per l’infanzia e nei loro costi. «Nell’Ue, solo sei Stati (Danimarca, Germania, Estonia, Slovenia, Finlandia e Svezia) prevedono continuità tra la fine del congedo parentale adeguatamente retribuito e l’accesso ai servizi per l’infanzia sovvenzionati con fondi pubblici», prosegue lo studio dell’agenzia con sede a Vilnius. Nel resto dell’Unione, invece, le famiglie si trovano ad affrontare un periodo in cui non dispongono né di un congedo ben retribuito né di un posto al nido economicamente accessibile, il che finisce per vanificare l’avanzamento della parità di genere, con le madri che ricorrono ad aspettative non retribuite o escono dal mercato. «Irlanda e Italia presentano alcuni degli intervalli scoperti più lunghi dell’Ue, che spesso arrivano a circa sei anni. Seguono Croazia e Malta, con cinque, e poi Grecia, Cipro, Paesi Bassi e Austria, con quattro». Più in generale, l’uguaglianza di genere avanza, ma lentamente: l’Indice dell’Eige assegna all’Ue un punteggio medio di 64,5 su 100 verso la piena parità (+0,9 sul 2025), trainato dall’aumento delle donne nei consigli di amministrazione e nella dirigenza sportiva. L’Italia si ferma a 62,7 punti (+0,5), 12esima su 27, mentre la Francia balza al primo posto con 74,8 punti, davanti alla Svezia (73,6). Il divario più ampio, in Italia, riguarda il lavoro: il tasso occupazione equivalente a tempo pieno (che pondera anche il part-time) è del 34% tra le donne e del 54% tra gli uomini (i valori più bassi della lista), rispetto al 44%-59% nell’Ue. Anche sulle faccende domestiche la distanza, da noi, è marcata: appena il 28% degli uomini le svolge ogni giorno, contro il 65% tra le donne, a fronte di una media Ue rispettivamente del 33% e 59%.