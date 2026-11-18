Colpo di scena alla sentenza per la morte di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo dai genitori, poiché seguivano il “metodo Hamer”. La Corte d’Assise di Vicenza ha riqualificato il reato in omicidio colposo, e ha condannato a due anni di reclusione ciascuno, con pena sospesa, i genitori Luigi Gianello e Martina Binotto. Viene così accolta la richiesta delle difese, che avevano sostenuto questo reato, e non quello di omicidio volontario con dolo eventuale formulato dalla Procura. Nella sua requisitoria il pm Paolo Fietta aveva avanzato una richiesta di condanna della coppia a 14 anni di reclusione a testa.

Nel calcolo della pena, il collegio ha così applicato anche lo sconto previsto dal rito alternativo, chiesto ma non ottenuto dagli avvocati nella prima udienza del processo. Nella replica di ieri prima della camera di consiglio, il pm aveva comunque prospettato la possibilità di valutare il capo d’accusa come morte come conseguenza di altro reato, o abbandono di minore. Certamente - ha sottolineato il rappresentante dell’accusa - genitori non desideravano la morte del figlio ed avrebbero fatto qualsiasi cosa per salvarlo, ma la loro speranza nelle cure «alternative» era «priva di base obiettiva» e fu mantenuta davanti a «evidenze crescenti».

Si conclude così, per il primo grado, la triste vicenda processuale avviata dopo la morte di Francesco , nel gennaio 2024. Il procedimento si è basato sugli atti d’indagine e dei documenti della Procura dei Minori di Venezia, che aveva aperto un fascicolo per la sospensione della potestà genitoriale della coppia. Resta il fatto che il 14enne si sarebbe potuto salvare, rispettando i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica e clinica per la sua malattia, un osteosarcoma.

A confermare la tesi erano stati anche i periti Antonello Cirnelli e Franca Fagioli, incaricati dalla Corte: nella loro consulenza, depositata a settembre, gli esperti incaricati dal collegio, che hanno esaminato tutta la documentazione clinica del giovane, hanno ribadito che non solo sarebbe restato in vita, ma che i seguaci del metodo Hamer avrebbero peggiorato il quadro, utilizzato anche farmaci neurotossici, confutando le conclusioni della difesa che sosteneva la mancanza di nesso di causa tra le scelte dei genitori e il decesso del figlio. La diagnosi di osteosarcoma al femore di Francesco era stata fatta nel 2022 all’istituto Rizzoli di Bologna. Un medico padovano seguace di Hamer avrebbe invece dissuaso i genitori dall’effettuare una biopsia, suggerendo invece un trattamento con argilla e antinfiammatori e poi una sorta di “rinforzo fisico” in un centro in Toscana. Ma la situazione precipitò, e dopo una tardiva chemioterapia per Francesco Gianello arrivò la morte, nel 2024.