Rappresentano il 20% degli elettori ma appena il 4,5% degli eletti. I giovani che riempiono le piazze sono ancora poco presenti in Parlamento. Parte da questa istantanea della classe politica italiana, la campagna “Giovani dentro”, per chiedere a tutti i partiti di candidare almeno il 20% di under 35 alla Camera per le elezioni del 2027. «Il 1° dicembre lanceremo ufficialmente la mobilitazione con un sit in a Montecitorio», annuncia il promotore Yari Russo, napoletano di 26 anni, già coordinatore della campagna per il diritto di voto agli studenti fuorisede, che ha portato quest’anno all’approvazione di una disciplina stabile per garantire questo diritto.

Che cosa non funziona oggi nella selezione della classe dirigente?

Siamo davanti a un vero e proprio cortocircuito. Spesso ci si chiede se la scarsa presenza dei giovani in politica dipenda dal fatto che partecipano poco oppure se sia il contrario. Io credo che le due cose si alimentino a vicenda. Se i giovani non vedono persone della propria generazione nei luoghi in cui si decide, finiscono per sentirsi sempre più lontani dalla politica istituzionale. E questa distanza produce a sua volta meno partecipazione elettorale e meno coinvolgimento nei partiti. È un circolo vizioso che da troppo tempo non riusciamo a interrompere.

Eppure i giovani continuano a mobilitarsi…

Assolutamente sì. Per questo trovo sbagliata la narrazione secondo cui i giovani sarebbero disinteressati alla cosa pubblica. Vediamo ogni giorno esperienze di volontariato, associazionismo, attivismo civico e mobilitazione sui territori. I giovani partecipano eccome. Il problema è che spesso restano esclusi dai luoghi dove si prendono le decisioni. E quando una generazione non si sente rappresentata nelle istituzioni, è inevitabile che aumenti la sfiducia verso la politica tradizionale.

Quali sono le cause di questa sottorappresentazione?

Ce ne sono diverse. Sicuramente c’è una scarsa permeabilità della classe dirigente. Entrare nei meccanismi decisionali resta molto difficile per chi è giovane. Inoltre il taglio del numero dei parlamentari ha ridotto ulteriormente gli spazi disponibili. Quando i posti diminuiscono, i partiti tendono a puntare sulle figure più consolidate piuttosto che sul ricambio. Il risultato è che l’accesso delle nuove generazioni diventa ancora più complicato.

Quali temi volete portare al centro del dibattito politico?

Vorrei evitare una semplificazione. I giovani non sono un blocco monolitico. Non esiste una piattaforma unica valida per tutti. Certamente esistono questioni che riguardano da vicino le nuove generazioni: il diritto all’abitare, il lavoro, i salari, la sostenibilità ambientale, la salute mentale. Ma le risposte a questi problemi possono essere molto diverse a seconda delle sensibilità politiche. La nostra forza sta proprio nel riconoscere questa pluralità e nel chiedere che trovi spazio nelle istituzioni.

Quindi non proponete uno scontro generazionale…

Esattamente. Noi non contrapporremo mai giovani e anziani. Al contrario, immaginiamo un incontro generazionale. Nuove competenze, nuove visioni e nuovi linguaggi devono dialogare con l’esperienza di chi già oggi ricopre ruoli di responsabilità. La politica migliore nasce proprio dall’incontro tra innovazione ed esperienza.

Che risposte avete ricevuto finora dalla politica?

In questa fase stiamo soprattutto costruendo consapevolezza attorno alla campagna. Hanno già aderito numerose organizzazioni e altre si aggiungeranno nei prossimi mesi. Da parte dei partiti registriamo interesse e attenzione. Molti leader dichiarano pubblicamente di voler dare più spazio ai giovani. Adesso però serve passare dalle parole ai fatti. Per questo nelle prossime settimane avvieremo un confronto diretto con le forze politiche.

Con quale obiettivo concreto?

Chiederemo un impegno chiaro: candidare una quota di under 35 pari almeno al loro peso nell’elettorato, cioè il 20%. Non chiediamo privilegi né corsie preferenziali. Chiediamo semplicemente una rappresentanza più equilibrata e più aderente alla realtà del Paese.

Se nel 2027 entrasse davvero in Parlamento una pattuglia significativa di giovani eletti, che cosa cambierebbe?

Credo cambierebbe innanzitutto l’approccio. Avere giovani nelle commissioni e nelle aule significherebbe portare direttamente dentro il processo decisionale lo sguardo di una generazione che oggi spesso viene raccontata ma raramente ascoltata. E poi mi auguro che si affermi un principio di equità intergenerazionale. Pensiamo alla legge di bilancio: ogni scelta di spesa dovrebbe essere valutata anche in base agli effetti che produce sulle generazioni future. È un interesse che va oltre gli schieramenti. Se vogliamo costruire un Paese più giusto, dobbiamo iniziare a considerare sistematicamente l’impatto delle politiche pubbliche sui giovani e su chi verrà dopo di noi».