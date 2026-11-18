Se in mare si tenta il tutto per tutto con i libici che, su imbarcazioni (anche in dotazione dall’Italia) sono a caccia di migranti con tanto di armi, sulla terraferma si gioca l’hub in un altro continente per fermare l’immigrazione irregolare. Ma il “piano Ruanda”, un centro per ospitare i migranti respinti dall’Europa, fa storcere il naso a non pochi. E l’Onu lancia l’allarme. «Sebbene non siamo a conoscenza del testo della proposta, nutriamo preoccupazione per i rischi in termini di diritti umani - ha commentato l’Alto Commissario Onu per i diritti umani Volker Türk - sollevati dal previsto trasferimento di persone da cinque paesi dell’Unione europea verso il Ruanda - un Paese con il quale non hanno alcun legame concreto e che deve esso stesso affrontare diverse sfide in materia di diritti umani»- Per l’Alto commissario, vi è bisogno piuttosto di un «approccio globale alla gestione della migrazione, saldamente ancorato ai diritti umani, che preveda, tra l’altro, l’ampliamento dei canali di migrazione regolare e il riconoscimento dell’enorme contributo offerto dai migranti alle società e alle economie europee».

«L’Ue replica gli errori del passato» accusa Amnesty International. «I danni fatti da questo genere di accordi sono ben documentati: da quello tra Italia e Albania ai tentativi del Regno Unito di trasferire forzatamente persone in Ruanda fino al sistema di detenzioni oltremare dell’Australia, espellere persone verso luoghi coi quali non hanno alcuna connessione si è dimostrato illegale, impraticabile e costoso».Il nuovo Regolamento rimpatri dell’Unione europea, sottolinea Amnesty, «consente centri per le espulsioni solo in Stati che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani. Il Ruanda certamente non è tra questi».

Anche Save the Children conferma la preoccupazione, soprattutto per i diritti dei minori. «L’accordo tra Germania, Austria, Grecia, Danimarca e Paesi Bassi desta gravi preoccupazioni per la tutela dei minori». «Sebbene le famiglie con bambini sembrino essere escluse dalla fase iniziale di applicazione del piano, i minori potrebbero, comunque, subirne gli effetti, direttamente o indirettamente, fin dal primo giorno di attuazione di questo meccanismo di rimpatrio». «Un centro di rimpatrio situato al di fuori della giurisdizione dell’Unione Europea renderebbe strutturalmente più difficile per gli organismi indipendenti accedere alle strutture e monitorare il trattamento riservato ai bambini» sottolinea Federica Toscano di Save the Children Europa.

Intanto non si escludono, per ilfuturo, possibili ricorsi urgenti alla alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). «Questa ennesima trovata propagandistica dell’accordo con il Ruanda, fatta per dissuadere persone a partire, come se la scelta di partire fosse una scelta leggera, come una partenza qualsiasi, è contro la legislazione europea e contro i trattati internazionali ed andrà a scontrarsi come sempre e per fortuna contro i tribunali europei e quelli nazionali» dichiara Filippo Miraglia Arci/Tavolo asilo.

Eppoi bisogna fare i conti con la realtà. «Il centro in Ruanda ospiterebbe inizialmente 100 persone (20 per paese), un numero esiguo rispetto alle quasi 500.000 persone nell’Unione europea che nel 2025 hanno ricevuto un ordine di rimpatrio» fa i conti l'Ispi . «Il progetto sembra quindi più utile a guadagnare consensi interni che a risolvere il problema».