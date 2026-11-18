Niente social sotto i 13 anni e fino ai 16 solo account gestiti assieme ai genitori. Divieto totale per gli under13 e divieto "temperato" tra i 13 e i 16 anni. La maggioranza ha deciso di adeguarsi almeno in parte alle linee guida del kids act predisposto da Bruxelles e presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell’Unione, il 16 settembre scorso. Lo strumento scelto per farlo è un emendamento al decreto sicurezza, ora in commissione Giustizia alla Camera. La proposta di modifica trova il favore di tutti i partiti della maggioranza e, assicurano fonti vicine a Palazzo Chigi, sarà aperta anche ai contributi delle forze di opposizione. Del resto a Palazzo Madama c’è già un testo bipartisan che va nella stessa direzione, il ddl Mennuni (FdI), che ricalca il testo gemello presentato alla Camera da Marianna Madia (Iv). Una proposta che l’Italia ha notificato a Bruxelles aprendo un negoziato con l’esecutivo europeo senza il quale Roma sarebbe potuta incorrere nel divieto della Commissione, come accaduto con l’Austria.

La stessa Marianna Madia, però, non è sembrata entusiasta, non tanto del merito quanto del metodo: «Stabilire un'età minima per accedere ai social network è una misura giusta, infatti avevamo un testo di legge pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il Governo ha di fatto osteggiato e fermato in Parlamento. Se oggi la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così, sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza ma, evidentemente, questo governo è capace di andare avanti solo con questi sistemi improvvisati».

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invece accolto la notizia con favore e lo stesso hanno fatto l’Associazione unitaria degli psicologi italiani (Aupi) e diversi esponenti della maggioranza: «Inutile dire che questo emendamento potrebbe costituire una svolta decisiva per i genitori afflitti dalla dipendenza digitale dei loro figli e per i minori verso i quali le grandi piattaforme social hanno adottato algoritmi devastanti per la loro psiche», ha commentato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI), da sempre sensibile al tema.

Perfino Barbara Berlusconi, da tempo impegnata con la sua fondazione in una campagna di sensibilizzazione sulle dipendenze da social, ha voluto dire la sua: «Esprimo il mio pieno sostegno all'iniziativa legislativa, fortemente voluta dall'esecutivo, volta a regolamentare l'accesso dei minori ai social network». Rammaricata è invece apparsa la senatrice M5s Barbara Floridia, che si è detta dispiaciuta per «gli anni persi durante i quali diversi Paesi in Europa e nel mondo hanno fatto passi in questo senso mentre l'Italia è rimasta incomprensibilmente ferma».

I contenuti della proposta di modifica saranno più chiari una volta depositato il testo. Ma da quanto si apprende, si parla di un intervento dell’Agcom (dovrebbe arrivare entro nove mesi), che dovrà stabilire linee guida e procedure alle quali le piattaforme dovranno attenersi per la verifica dell’età degli utenti, oltre alle relative sanzioni previste in caso di violazione. Secondo quanto scrive il Corriere della sera, saranno esclusi dal divieto gli archivi didattici, le enciclopedie online e altre piattaforme a scopo educativo.