Passa anche alla Camera con 147 voti contro 93 (e cinque astenuti nel Pd) il ddl Antisemitismo, che diventa così legge. La giornata parlamentare è lunga. Nel mezzo del pomeriggio, i riformisti dem sono ancora indecisi sul da farsi, spiega in Transatlantico uno di loro, l’ex sindaco di Bologna Virginio Merola: la loro corrente al Senato aveva votato sì (mentre il Pd si era astenuto, sperando in una successiva mediazione), ora scelgono invece l’astensione, con il partito schierato per il no. Un altro riformista, Piero Fassino, ricorda l’appello (andato a vuoto) di Liliana Segre a trovare una soluzione condivisa, anche cambiando il testo. Si spacca anche Più Europa: Benedetto Della Vedova, pur capendo le critiche alla nozione dell’Ihra, rivendica il suo sì. Il segretario del suo partito, Riccardo Magi, non vota. Italia viva sostiene il ddl perché, spiega Mauro Del Barba, «in tre anni gli episodi di antisemitismo si sono quadruplicati». Favorevole anche Azione, mentre vota no gran parte del Pd, Avs e M5s, oltre a Futuro nazionale. Le opposizioni contestano infatti la definizione dell’Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto) adottata dal testo per i suoi esempi applicativi, accusati di limitare la possibilità di critica a Israele. Per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), invece, con questa legge «gli anticorpi democratici nella società civile italiana sono più forti».

Tensione altissima nel dibattito in Aula: dai banchi della minoranza si cita a più riprese il «genocidio di Gaza» e il deputato di FdI, Mauro Malaguti, ritiene opportuno opporre queste argomentazioni: «Secondo le stime del ministero della Salute di Gaza, in mano a Hamas – spiega – il rapporto tra nascite e morti nella Striscia è in positivo, con una crescita dell’1,2% nell’ultimo anno».

Parole che, come prevedibile, fanno insorgere le opposizioni. Il primo a prendere la parola è Nicola Fratoianni di Avs che invita il collega meloniano a «osservare almeno il limite della decenza». Dopo la pausa a rispondere è il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, che fa sua la tesi di Malaguti ripetendo come «nel 2025, dice Hamas, a Gaza ci sono state 52mila nascite e 24mila decessi». A quel punto, uno dei più furenti nel centrosinistra è il deputato dem Enzo Amendola, che inizia a urlare contro Marattin. Qualche minuto dopo essere stato richiamato per l’eccesso di foga dal presidente dell’Aula, il forzista Giorgio Mulè, lo stesso Amendola interviene per scusarsi della reazione, ma anche per tenere il punto: «Quello che accade a Gaza, Bucha o in altri teatri di guerra ci deve far muovere il sangue. Non è possibile che venite qui a fare la contabilità dei morti. Io chiedo scusa per gli insulti, ma se qualcuno in quest’Aula non si scalda davanti a dei bambini morti non so cosa ci stia facendo qui dentro». L’intervento è tanto appassionato che, una volta terminato, Amendola si accascia per un attimo sul seggio.

Il pentastellato Dario Carotenuto, nei mesi scorsi sulla Flotilla, accusa la maggioranza di voler «zittire chi intende muovere legittime critiche al governo di Israele». La forzista Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, ricorda come la definizione dell’Ihra sia stata votata nel 2017 anche da Elly Schlein (quando era eurodeputata) e nel 2020 dal governo Conte. «Questa legge non limita la libertà, ma tutela la convivenza, il rispetto e i valori democratici», dice Mariastella Gelmini (Noi moderati), definendo «incomprensibile l’atteggiamento della sinistra».

Futuro nazionale contesta invece il ddl Antisemitismo ma “da destra”, ritenendolo in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione e paragonandolo al ddl Zan contro l’omofobia (bocciato nel 2020). Poi il vannacciano Rossano Sasso loda Giovanni Gentile (ministro dell’Istruzione durante il fascismo) e se la prende con i «partigiani che dopo la guerra hanno vigliaccamente ucciso italiani». Parole che scatenano, come prevedibile, il centrosinistra. Il dem Gianni Cuperlo, di fronte alle urla tra i banchi della maggioranza, esplode: «State zitti fascisti», venendo richiamato ancora da Mulè («Non può definire i colleghi fascisti»). Alfonso Colucci (M5s) attacca invece il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per le sue recenti parole sul fascismo che salì al potere per via elettorale. L’ex Avs, Aboubakar Soumahoro (oggi nel Gruppo misto) cita Nelson Mandela, ricordando la sua posizione sulla questione israelo-palestinese. Il meloniano Malaguti, dopo aver accusato l’opposizione di voler coccolare le piazze pro-Pal, ricorda il sostegno di parte della sinistra alla rivoluzione khomeinista in Iran che scalzò lo Scià nel 1979. Nella bagarre incrociata, i contenuti del ddl Antisemitismo, insomma, rimangono per lunghi tratti sullo sfondo.