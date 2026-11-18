A causa di «mail che annunciavano un ordigno, decine di aerei in Italia e in Europa sono stati oggetto di falsi allarmi e alcuni nel nostro spazio aereo sono stati scortati fino all'atterraggio dai caccia dell'Aeronautica militare. Bambini fatti uscire dalle aule, genitori costretti a lasciare il lavoro, passeggeri atterrati altrove. Gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo, che richiama stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato. Non c'era nessuna bomba per fortuna, ma è bastata una mail a creare il caos. Questa è una delle forme della guerra cognitiva». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'informativa urgente del Governo alla Camera sulla guerra ibrida e cognitiva.

Si tratta, ha detto, di una «minaccia combina azioni coordinate su più piani, militare, economico, diplomatico, informativo condotte da Stati direttamente o attraverso gruppi intermediari al di sotto della soglia del conflitto armato e quindi quasi sempre negabili. Il suo obiettivo è dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche. Tra i suoi strumenti indicavo le campagne di disinformazione mirate a condizionare le percezioni e le convenzioni di cittadini e istituzioni e indicavano l'intelligenza artificiale uno degli acceleratori di questa minaccia perché rende sempre più difficile distinguere un'informazione autentica da una costruita ad arte. Oggi siamo entrati in una fase nuova più evoluta, più pervasiva, più insidiosa di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli. Non si tratta soltanto di generare timori e paure. La guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero e attraverso il pensiero i comportamenti di un singolo di un gruppo di un'intera popolazione. Ci suggerisce cosa pensare, quali idee fare nostre di chi fidarci di chi di fidare e conseguenze ai nostri comportamenti e lo fa in modo che quelle idee ci sembrino nate da noi possono condurla a stati, gruppi organizzati e persino singoli. Il bersaglio non è un ponte o una centrale elettrica o un reparto militare, è la mente delle persone. Il modo con cui ciascuno di noi percepisce la realtà interpreta ciò che accade e prende le proprie decisioni e chi la subisce non se ne accorge anzi convinto di scegliere liberamente. Passa stare verso gli strumenti che usiamo ogni giorno a cominciare dai telefoni che abbiamo in tasca a noi e i nostri figli. Lì viaggiano contenuti costruiti apposta per dividere e condizionare diffusi da profili, account senza che chi li riceve sappia da dove arrivano e sono gli algoritmi a scegliere cosa vediamo».