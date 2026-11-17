«Gli unici che non possono attendere sono i poveri». Le parole con cui Leone XIV si è congedato dal Perù, nell’ultima Messa, costituiscono la cartina di tornasole del suo viaggio nel Nuovo mondo. Un percorso lungo – oltre 31mila chilometri –, attraverso Paesi, culture e geografie differenti, in cui Robert Prevost ha incarnato, con gesti semplici quanto potenti, quell’opzione preferenziale per gli ultimi che costituisce uno dei pilastri della Chiesa latinoamericana di cui s’è fatto figlio. «La sua presenza, attenta e autentica, nelle Ande come alla periferia di Montevideo o fra i carcerati e i disabili di Buenos Aires, è stato un continuo ribadire con tutto il suo essere: “Sono al vostro fianco. Siete al centro del Vangelo e chiave di volta per l’umanità”. Un capovolgimento rispetto alla prospettiva dominante che esclude chi non ha potere, risorse, forza materiale», sottolinea l’agostiniano John Joseph Lydon McHugh, canadese di nascita e peruviano d’adozione come il confratello Papa, con cui ha vissuto e lavorato a stretto contatto a Trujillo negli anni Novanta. Teologo specializzato sulla Dottrina sociale della Chiesa, padre Juan, come lo chiamano a sud del Rio Bravo, è stato centrale nella formazione dell’attuale Papa. Tanto che quest’ultimo, ormai prefetto del Dicastero per i Vescovi, ha scritto la prefazione del suo libro – La Dottrina sociale della Chiesa , appunto –, pubblicato in spagnolo nel 2024 e rieditato in Italia da Castelvecchi l’anno scorso.

Il Papa mentre osserva una danza tradizionale durante la vista a una casa di accoglienza per anziani vulnerabili a Callao, in Perù / ANSA

I poveri, gli esclusi, i marginali sono, dunque, il filo conduttore del primo viaggio latinoamericano, da Papa, di Leone XIV?

«Proprio così. Ha mostrato loro un’attenzione speciale in ognuno dei tre Paesi in cui si è recato. Non solo vi ha fatto riferimento costante nei discorsi. Ha messo in gioco tutto se stesso con loro. È andato nel Barrio Borro della capitale uruguayana e nel Piccolo Cottolengo che ospita persone con gravi disabilità in un’area di grande emarginazione, la sterminata cintura urbana di Buenos Aires. In Perù, soprattutto, ha compiuto un atto dal forte valore simbolico. Nonostante il recente intervento al polmone, ha rifiutato di cancellare la sosta a Cuzco, a oltre 3.300 metri d’altitudine, e a Pucallpa, in Amazzonia, dove l’umidità è particolarmente intensa. Ed è stato in entrambe proprio nel decimo anniversario della Giornata mondiale dei poveri, indetta da papa Francesco: un segno di continuità con il magistero del predecessore che egli reinterpreta con il suo modo peculiare. Non poteva essere più chiaro nella sua scelta di mettersi a fianco di quanti “non contano”, in base al paradigma imperante. Un altro gruppo sociale a cui il Papa ha espresso particolare vicinanza sono i giovani. I grandi incontri sono stati un modo per esprimere loro la sua fiducia. Per infondere speranza, aprire orizzonti. Troppo spesso la gioventù viene definita superficiale e indifferente rispetto ai richiami spirituali e religiosi. I ragazzi, in realtà, hanno una brama profonda di senso. E quando sentono parole autentiche, rispondono, come abbiamo visto a Buenos Aires o a Chiclayo».

Ha citato le parole. Ce ne sono alcune espresse in questo viaggio dal Pontefice che l’hanno colpita in modo particolare?

«Il primo messaggio pronunciato a Lima di fronte alle autorità. In quell’occasione, il Papa ha rivolto un messaggio fondamentale sul valore della democrazia: “Gli avvenimenti del passato meritano di essere trattati con giustizia e sensibilità, lasciando spazio affinché cresca la concordia e le differenze possano essere affrontate con rispetto. La vita democratica implica riconoscere che nessuno possiede tutte le risposte e che le differenze non impediscono di condividere una sincera preoccupazione per il bene del Paese. Vorrei incoraggiare tutti a coltivare l’onestà, la rettitudine e la disponibilità all’incontro, qualità che sostengono la fiducia tra le persone e danno solidità alla vita delle istituzioni”. Niente di nuovo, in apparenza. Per comprendere il significato profondo di queste parole, però, occorre inserirle nel contesto in cui sono state dette: il Perù. Il “dove” non è solo scenario bensì chiave di volta del contenuto. La nazione ha cambiato sette presidenti nell’arco di un decennio e buona parte di loro sono finiti in carcere con l’accusa di corruzione. L’impasse attuale segue una stagione durissima, negli anni Novanta, di violenza e abusi dei diritti umani. Tutto questo ha creato nei cittadini una sfiducia diffusa nei confronti della politica. Per uscire dal labirinto, a quest’ultima – nel palazzo della nunziatura –, Leone XIV ha chiesto di tornare alla propria ragion d’essere: garantire il bene comune e non il proprio interesse e profitto personale. È uno dei principi fondativi della Dottrina sociale della Chiesa. Ripeterlo in un Paese in crisi, però, significa avere il coraggio di entrare nelle pieghe più buie della realtà. Per farvi entrare squarci di luce. La gente lo ha colto benissimo».

Ovunque – non solo nel “suo” Perù – abbiamo visto bagni di folle per salutare Leone XIV. Agli eventi hanno partecipato anche tantissimi non cattolici. Che cosa, in particolare, ha conquistato le persone?

«La sua capacità di offrire, con dolcezza e umanità, una bussola spirituale per affrontare i drammi del nostro tempo. Di ispirare la politica affinché persegua davvero il bene dei popoli. Ciò a cui la gente davvero anela».

Se dovesse sintetizzare questo viaggio in un’immagine quale sceglierebbe?

«Leone XIV che canta l’inno nazionale peruviano e si emoziona. Da naturalizzato, so cosa significa “scegliere” un Paese d’adozione. In quel gesto c’era tutto il suo essere latinoamericano, come uomo e come pastore».