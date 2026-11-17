Alla fine, il centrodestra sembra risolvere parte delle controversie: smussa gli angoli sul condono (riguarderà solo gli abusi passati), rinvia al Parlamento il nodo dell’adeguamento delle pensioni e probabilmente rimodulerà al rialzo i fondi per la sanità. Forse è il fronte opposto ad arrivare in affanno alla scadenza per gli emendamenti alla manovra (ieri alle 18), con una prima impuntatura di Giuseppe Conte sugli extraprofitti, poi risolta, e il muro finale di Avs sulla patrimoniale, senza la quale, giurano i due co-leader Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, non ci sarà né un programma comune né le primarie. In ogni caso, sono circa 6.600 le proposte di modifica depositate (record per la legislatura), 2mila della maggioranza, il resto delle opposizioni, e il campo largo ne porta comunque a casa 18 unitari.

Intendiamoci: la coalizione di Governo non ha certo trovato la quadra definitiva, ma la direzione venuta fuori dal vertice di maggioranza di ieri mattina sembra condivisa. I leader di coalizione si sono sentiti da remoto e i ben informati raccontano di un vertice interlocutorio: sarà il Parlamento a svelare le reali distanze o identità di vedute tra i partiti. Tuttavia c’è l’obiettivo comune di dare «attenzione prioritaria» all’adeguamento delle pensioni, al fondo sanitario, alla scuola e al comparto sicurezza. In che modo farlo resta da vedere, specie sulle pensioni e sulla sanità. Di certo Giorgia Meloni ha fissato i suoi paletti: vuole i conti in ordine, niente voli pindarici, e pretende che gli alleati marcino uniti durante l’iter.

Arriva il condono, ma solo per gli abusi passati

Sia il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, sia il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, assicurano che la sanatoria, alla fine, non riguarderà nuovi abusi ma solo condoni già aperti in passato. Si tratta, spiega Lupi, «di dare certezza a quelle famiglie che da dieci, venti, trent'anni stanno aspettando che i Comuni diano risposte». Gli interventi si muovono su due fronti: da una parte si chiede di introdurre l'obbligo per i Comuni di completare entro il 30 giugno 2028 le istruttorie e rilasciare i titoli edilizi in sanatoria relativi alle istanze ancora pendenti dei condoni del 1985, 1994 e 2003, salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico; dall’altra di dare alle Regioni la possibilità di riaprire i termini per condoni passati, come quello del 2003 in Campania. Più un’ulteriore misura per consentire alle amministrazioni di regolarizzare piccoli interventi non strutturali.

Pensioni e sanità, questioni ancora aperte

Sulle pensioni resta in piedi l’ipotesi di alzare la soglia per la rivalutazione piena degli assegni, fino a 3mila euro. Dovrebbero esserci emendamenti da più parti della maggioranza su questo. E anche gli 850 milioni per Quota 64 potrebbero crescere. Per inciso, Azione ha depositato una proposta di modifica per cancellarli. Anche sulla sanità il percorso della maggioranza non è chiaro. Ma è ancora Lupi a garantire che il Governo si «concentrerà» per aumentare il fondo dedicato.

Le altre proposte della maggioranza

Il nodo spinoso dello spalmacrediti del Superbonus dovrebbe essere risolto con una dilazione meno pesante per banche e imprese: si parla di scendere da 10 a 5 anni. E l’altra questione aperta in maggioranza, l’Exit tax, potrebbe chiudersi con un innalzamento della soglia del patrimonio oltre la quale scatta, ora di 800mila euro, fino a 4-5 milioni. La Lega propone di esentare startup e Pmi innovative. Non si esclude un intervento anche sulla Tobin tax, che il testo della manovra raddoppia, scontentando Borsa Italiana e operatori di mercato, che si sono fatti sentire con l’esecutivo. Tra gli altri emendamenti si segnala quello di FdI, che propone un fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2027 per le “culle per la vita”: punti d'accoglienza con sistemi di climatizzazione, videosorveglianza non identificativa e allarmi collegati ai servizi sanitari. Non manca un emendamento per la previdenza delle Forze dell’ordine, questione cara a Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani chiede anche di destinare le maggiori entrate derivanti dalla web tax al finanziamento del Fondo per l'editoria, rafforzando il sostegno al settore senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La proposta prevede inoltre interventi a favore delle televisioni locali attraverso il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e punta anche ad abrogare la disposizione che prevedeva la soppressione del Fondo per l’editoria, introdotta dall'ex sottosegretario all'Editoria Vito Crimi.

Il campo largo e lo scontro sulla patrimoniale

Nel campo largo la giornata vive tra alti e bassi. Un primo confronto si arena sulla richiesta del Movimento 5 stelle per un intervento sugli extraprofitti dei colossi energetici. Poi l’ impasse sembra sbloccarsi. La capogruppo del Pd, Chiara Braga, fa capire che c’è l’accordo anche su quello. Ma in serata a frenare gli entusiasmi è Avs. L’oggetto del contendere è ancora la patrimoniale. Dopo un nuovo tavolo nel tardo pomeriggio Fratoianni avverte Conte: «Se non c'è la patrimoniale, non c'è la coalizione. Da molti anni Avs propone una tassazione sui patrimoni. Ci siamo noi con la proposta Oxfam per patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro. Poi c'è il Pd che è sostanzialmente sulla nostra linea, anche se propone 100 milioni di patrimonio, e francamente mi sembra un po' troppo. Ma possiamo discutere. Quello che non posso accettare è che la proposta venga accantonata». Tuttavia, come detto, sulle proposte di modifica le convergenze non mancano: dal salario minimo alla sanità, dalla ricerca a Opzione donna. Spazio anche per i congedi paritari e la rivalutazione delle pensioni, così come il sostegno al fondo affitti, la norma sugli inquilini morosi incolpevoli e il turn over nella pubblica amministrazione. Ci sono poi la start tax (agevolazioni Irpef per i lavoratori giovani), il contrasto al fiscal drag e lo spostamento verso la scuola degli investimenti previsti per gli armamenti. Infine misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e la mitigazione del rischio idrogeologico.