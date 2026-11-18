L'uomo aveva denunciato l'utilizzo improprio della sua identità digitale anche all'Ambasciata italiana a Washington ed era stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce agli istituti scolastici. Secondo l'Fbi non c'è alcun coinvolgimento nella vicenda di casa nostra

È stato identificato negli Usa l'uomo che utilizzava online lo pseudonimo di "Mikhail Andropov". L'individuazione è stata ad opera della polizia per la sicurezza cibernetica, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, nell'ambito delle indagini sugli allarmi bomba che hanno interessato anche le scuole italiane.

Tutto è nato da una mail arrivata anche dall'Ambasciata italiana a Washington, in cui l'uomo denunciava l'utilizzo improprio della sua identità digitale e di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole. L'Fbi ha smentito qualsiasi suo coinvolgimento nell'invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani.

Un importante elemento investigativo è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, ha approfondito il contenuto di una Pec, ricevuta anche dall'Ambasciata italiana a Washington D.C., con la quale il mittente denunciava l'utilizzo improprio della sua identità digitale. Nella comunicazione, la persona, presentatosi come G. B., dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo Mikhail Andropov per ragioni di sicurezza personale.

Riferiva, inoltre, di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole, precisando di essere completamente estraneo ai fatti. Gli elementi investigativi acquisiti dal Centro Operativo di Napoli hanno consentito di attivare tempestivamente i canali di cooperazione internazionale di polizia. Infatti, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è riuscito a identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo a Phoenix, in Arizona (Usa).

L'individuazione di G.B. è stata resa possibile anche grazie al fondamentale scambio informativo e operativo in materia di cooperazione di polizia con le autorità statunitensi assicurato dallo Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del ministero dell'Interno. L'uomo, sentito dall'Fbi e da personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato di aver inoltrato l'e-mail all'ambasciata italiana a Washington e al Cosc di Napoli, nonché di utilizzare online lo pseudonimo ''Mikhail Andropov''. L'Fbi ha smentito qualsiasi coinvolgimento di G.B.