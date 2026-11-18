La Corte dell’Aja: «Almasri è libero e incontra le milizie». Non c'è nessuna prova della detenzione in Libia

La Corte dell’Aja: «Almasri è libero e incontra le milizie». Non c'è nessuna prova della detenzione in Libia

Il generale Almasri non è in carcere e probabilmente non c’è mai stato. È libero di muoversi per Tripoli dove incontra liberamente e senza limitazioni anche esponenti delle autorità. Secondo i media e fonti vicine al governo italiano, Almasri era stato condannato a sette anni e quattro mesi per crimini vari, giustificando così il suo rimpatrio a Tripoli dopo l’arresto a Torino il 19 gennaio 2025 e il rimpatrio nella capitale libica a bordo di un aereo dei servizi segreti italiani.

Secondo informazioni giudicate credibili dalla Procura della Corte penale internazionale «Osama Almasri Njeem sarebbe libero di circolare in Libia e di incontrare esponenti delle forze statali e delle milizie». Emerge dal rapporto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, relativo alle indagini da maggio a novembre 2026 su torture, stupri e schiavitù nelle carceri libiche.

Il 21 giugno la Procura generale di Tripoli aveva annunciato la condanna dell’ex direttore del carcere di Mitiga, ricercato dalla Cpi dal gennaio 2025. Ma l’Ufficio del Procuratore dell’Aja afferma di non aver ricevuto gli atti d’indagine, né la sentenza né le prove della detenzione. Le autorità libiche non hanno mai risposto alle richieste ufficiali. La Corte giudica la cooperazione della Procura generale libica «inferiore alle aspettative» e riferisce che Almasri «resta in libertà» nel Paese. Nel frattempo, il generale accusato di torture, stupri, riduzione in schiavitù e svariati altri crimini internazionali avrebbe incontrato esponenti delle forze statali e delle milizie regionali anche dopo la condanna.

La difesa sostiene che sia detenuto dal novembre 2025 e già perseguito in Libia per gli stessi fatti. Il 2 novembre, tuttavia, la Camera preliminare ha respinto all’unanimità la sua eccezione sulla giurisdizione della Cpi: la Corte è competente sulla base della risoluzione Onu del 2011 e dell’accettazione della sua giurisdizione da parte della Libia. Resta aperta la questione dell’ammissibilità del caso, sulla quale la difesa potrà depositare nuovi elementi entro il 29 gennaio 2027. Per la Procura, l’obbligo della Libia di consegnare i ricercati resta in vigore.

Le accuse nei confronti di Almasri comprendono omicidi, torture, stupri, violenze sessuali, detenzioni arbitrarie e persecuzioni a Mitiga dal febbraio 2015. Il rapporto riferisce anche delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti il 30 ottobre contro Almasri e la moglie, per il loro presunto coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui lavori forzati e persecuzione di cristiani e altre minoranze.

Intanto si prepara il primo processo della Corte per i crimini commessi in Libia dopo il deferimento del 2011. Il 4 maggio 2027 comparirà davanti ai giudici Khaled El Hishri, detto “Al Buti”, già alto esponente della forza Rada. A luglio sono stati confermati tutti i 17 capi d’imputazione per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi secondo l’accusa principalmente a Mitiga tra il 2014 e il 2020. Le contestazioni includono omicidio, tortura, stupro, schiavitù e persecuzione. Per i giudici della fase preliminare, la riduzione in schiavitù sarebbe stata «istituzionalizzata e sistematica», parte di un piano comune di maltrattamenti. Migranti africani sarebbero stati costretti a lavori pericolosi e persino a torturare altri detenuti.

La Procura segnala che almeno due destinatari di mandati della Corte penale internazionale sono detenuti a Mitiga dalle autorità libiche per indagini nazionali, senza essere stati consegnati alla Corte. La cooperazione sugli arresti è definita insoddisfacente, mentre milizie e gruppi armati restano in parte fuori dalla portata della magistratura locale. Altri mandati potrebbero essere richiesti, ma le eventuali iniziative rimangono riservate. Le sanzioni statunitensi contro la Corte, inoltre, potrebbero rallentare le indagini aumentando i rischi per vittime e testimoni.



