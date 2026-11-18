Il racconto del viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù è stato al centro della catechesi dell’udienza generale di oggi di Leone XIV, che prima di congedarsi dai fedeli presenti in piazza San Pietro ha anche rivolto due significativi appelli: uno in vista della Giornata Mondiale della pesca del 21 novembre e l’altro per la Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi celebrata oggi in Italia. Il Papa, in particolare, ha espresso vicinanza ai pescatori «esposti alla guerra, alla pirateria e alla prigionia», ha ricordato quanti hanno perso la vita in mare, i lavoratori migranti sfruttati e le comunità costiere minacciate dai cambiamenti climatici e dall’impoverimento degli ecosistemi marini. Quindi ha richiamato l’impegno della Chiesa nella prevenzione e nel contrasto degli abusi, sottolineando come l’ascolto delle persone ferite, la ricerca della verità e della giustizia e i percorsi di ricostruzione comunitaria siano parte integrante della conversione evangelica.

E proprio questo richiamo alla dignità della persona e alla cura dei più fragili e vulnerabili è stato il filo rosso che ha tenuto assieme il bilancio del viaggio apostolico appena concluso, nel quale il Pontefice ha individuato un itinerario spirituale che lega tra loro le tre tappe visitate. Un percorso che passa dall’annuncio della fede alla missione e conduce infine all’apertura del cuore all’azione dello Spirito.

Accolto calorosamente nelle tre nazioni sudamericane da 14 milioni di persone accorse agli eventi, il Papa ha spiegato che il viaggio si è aperto in Uruguay, «dove i cattolici vivono una condizione di minoranza». Non è stato un dettaglio secondario: proprio lì Leone XIV ha voluto riportare l’attenzione all’essenziale dell’esperienza cristiana. Il motto «Vi annuncio una grande gioia», tratto dal Vangelo di Luca, evocava infatti l’annuncio della nascita di Cristo ai pastori di Betlemme. In quel contesto il Pontefice ha ricordato «quanto è importante la fede in Dio» e «quanto valore ha la vita umana», evidenziando come la fede aiuti ad affrontare le prove dell’esistenza e a diventare costruttori di pace.

La seconda tappa, in Argentina, rappresenta invece il passaggio dall’annuncio alla missione. Nel motto «Benvenuti tutti. Andate e annunciate!» Leone XIV ha riconosciuto l’eco del magistero di papa Francesco, definendolo l’espressione di una Chiesa «accogliente, aperta a tutti» e nello stesso tempo «tutta missionaria». Una comunità nella quale ciascuno possa sentirsi ascoltato, riconosciuto nella propria dignità e valorizzato, ma che trova la sua gioia nell’evangelizzazione. Nel Paese natale del predecessore il Papa ha inoltre invitato a coltivare la comunione nella ricchezza delle diversità e a promuovere una società più giusta e solidale secondo i principi della Dottrina sociale della Chiesa.

Il cammino trova infine il suo compimento in Perù, il Paese nel quale l’attuale Pontefice ha trascorso molti anni come missionario e poi come vescovo. Qui il motto era «Apriamo il cuore!». Per seguire Cristo, ha spiegato, occorre aprirsi all’azione dello Spirito Santo sull’esempio di figure come san Toribio di Mogrovejo, santa Rosa da Lima, san Francesco Solano, san Martino de Porres e san Juan Macías. Attraverso la loro testimonianza si sono diffusi il rispetto della dignità umana, la sacralità della vita, la riconciliazione e la pace, contribuendo a edificare quella che il Papa ha definito la «civiltà dell’amore».

Proprio nei tre motti del viaggio, ha lasciato intendere Leone XIV, si può leggere la vera "anima" dell’intera visita: annunciare Cristo, diventare una Chiesa in uscita e lasciarsi trasformare interiormente dallo Spirito. Un dinamismo che continua a rendere viva la presenza cristiana nel continente latinoamericano e che il Pontefice ha potuto toccare con mano visitando comunità diverse tra loro ma unite dalla stessa fede.

Nella parte conclusiva della catechesi il Papa ha allargato lo sguardo al significato dei viaggi apostolici, attraverso i quali il Successore di Pietro può contemplare «la bellezza del Popolo di Dio in cammino». Ovunque, ha osservato, lo Spirito Santo aiuta la Chiesa a essere «segno e strumento di unità» nell’ascolto della Parola, nella celebrazione dei santi Misteri e nel servizio della carità. Una presenza costante lungo tutte le tappe del viaggio è stata inoltre quella della Vergine Maria, alla cui intercessione il Pontefice ha affidato i popoli visitati e i frutti della missione.