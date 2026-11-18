L'intervista al commissario Ue all’Economia, che invita tutti i governi a contenere la spesa e rispettare gli impegni di bilancio e accende i riflettori sulla situazione tedesca, nonostante la ripresa della crescita

Parla Dombrovskis: «Deficit? L'Italia sarà presto fuori dal tunnel. È la Germania a preoccuparci»

Parla Dombrovskis: «Deficit? L'Italia sarà presto fuori dal tunnel. È la Germania a preoccuparci»

Con un deficit al 2,9% quest’anno, appena sotto la soglia del 3%, l’Italia potrebbe essere fuori dalla procedura per deficit eccessivo tra maggio e giugno 2027. Proprio mentre, invece, Bruxelles accende i riflettori sulla Germania, il cui disavanzo è atteso stabilmente sopra il 4% nei prossimi due anni. Il mantra per tutti, però, è lo stesso: ridurre il deficit e tenere a bada la spesa. Lo indica il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, parlando con un ristretto gruppo di testate, tra cui Avvenire, a margine della presentazione delle previsioni economiche d’autunno a Bruxelles. E sull’Ucraina, alla vigilia della presentazione - attesa per oggi - del nuovo prestito da 45 miliardi di euro con cui la Commissione intende colmare l’ulteriore fabbisogno finanziario di Kiev l’anno prossimo, Dombrovskis manda un messaggio ai governi dell’Ue: «Tutti i 27 sostengano questo sforzo». Un anno fa Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia avevano ottenuto l’esenzione dalla partecipazione al fondo: ai tre, adesso, vorrebbe aggiungersi la Bulgaria.

Commissario, l’Italia ha mancato per un decimale l’obiettivo di portare il rapporto deficit-Pil al di sotto del 3% già quest’anno. È fiducioso che l’uscita dalla procedura sia a portata di mano, nonostante il disavanzo sia dato di nuovo stabilmente sopra il 3% tra 2027 e 2028?

Comunicheremo la nostra valutazione nel pacchetto di primavera del semestre europeo. Ma potremo effettivamente chiudere la procedura se i dati a consuntivo del 2026 confermeranno un disavanzo inferiore al 3%, come indicato dalle previsioni, e se il deficit al 3,5% nel 2027 e al 3,2% nel 2028 sarà riconducibile al ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia e dalla flessibilità di bilancio (per difesa ed energia, ndr ).

Nelle vostre stime, crescono invece stabilmente debito e deficit in Germania. Come interverrete?

Nonostante la ripresa della crescita tedesca, il disavanzo continua ad aumentare: l’anno scorso era al 2,9%, mentre quest’anno prevediamo che raggiunga il 4,1% per passare al 4,4% nel successivo. Per questo stiamo preparando anche per la Germania la relazione che valuta l’esistenza di un deficit eccessivo e i fattori rilevanti, tra cui il ricorso alla flessibilità di bilancio che consente di aumentare la spesa per la difesa. Presenteremo le nostre conclusioni la prossima settimana, nell’ambito del pacchetto d’autunno del semestre europeo.

Il 2027 sarà un importante anno elettorale un po’ dappertutto nell’Ue, dalla Francia all’Italia: è preoccupato da un possibile impatto negativo sulla stabilità dei conti?

In un’Unione di 27 democrazie, c’è sempre qualcuno che va al voto. Ciò detto, il nostro messaggio è rivolto ai governi, tanto uscenti quanto entranti: considerati i rischi che gravano sulle prospettive economiche e l’aumento dei tassi d’interesse, è molto importante che gli Stati rimettano in ordine i conti pubblici, rispettino i percorsi di bilancio concordati e adottino le misure di aggiustamento necessarie. In generale, per il 2027, riteniamo appropriato un orientamento di bilancio moderatamente restrittivo.

Il Pnrr è arrivato al suo termine. Teme gli effetti che ciò potrebbe avere in particolare sulle economie dell’Europa meridionale, la cui crescita è stata sostenuta negli ultimi anni proprio dal piano di ripresa?

Non tutti gli investimenti previsti sono stati già realizzati. Ce ne sono alcuni, ad esempio, le cui risorse sono state trasferite in strumenti finanziari, che proseguiranno quest’anno e anche il prossimo, mentre assistiamo a un aumento dell’assorbimento dei fondi tradizionali della politica di coesione. Questi due fattori contribuiranno ad attenuare e a rendere più graduale la transizione.

Mentre la disoccupazione complessiva diminuisce, quella giovanile aumenta. Quanto siete preoccupati?

Registriamo un lieve aumento dei livelli di disoccupazione rispetto ai minimi storici raggiunti nel 2024. Nel complesso, però, il mercato del lavoro continua a essere piuttosto solido e resiliente, anche se l’andamento della disoccupazione giovanile merita attenzione. Dobbiamo capire se esiste un legame tra l’adozione dell’intelligenza artificiale e la contrazione dell’occupazione: è ancora troppo presto per stabilirlo, ma occorre monitorare attentamente l’impatto sui posti destinati a chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro.

A tal proposito, nelle vostre stime dite che la crescita Ue è stata sostenuta in una certa misura dagli investimenti nell’IA, che però si concentrano altrove nel mondo. In che modo beneficiano l’Europa?

È vero, gli investimenti nell’IA realizzati nell’Ue nel 2025 hanno rappresentato circa il 5% del totale globale, mentre negli Stati Uniti sono stati l’80%. Tuttavia, le imprese europee contribuiscono alle catene di approvvigionamento globali dell’IA e, di conseguenza, le esportazioni legate a questa tecnologia stanno crescendo rapidamente, soprattutto quelle di beni destinati ai data center, come hardware, sistemi di archiviazione e capacità di rete. Resta da vedere quanto a lungo potrà durare questo boom degli investimenti e se non finirà per spingere al rialzo i tassi d’interesse sottraendo risorse ad altri investimenti.