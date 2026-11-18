Dal 19 al 22 novembre, la sedicesima edizione di Milano AutoClassica riunisce grandi marchi internazionali, musei ufficiali, scuderie storiche e i più prestigiosi club di marca con anteprime assolute e indimenticabili classiche nei padiglioni di Fiera Milano (Rho). Per la prima volta, la manifestazione anticipa la sua apertura con una giornata di Preview, accessibile con uno speciale biglietto d’ingresso a tiratura limitata, disponibile sul sito ufficiale del Salone. L'evento vedrà la partecipazione delle principali federazioni automobilistiche, affiancate da scuderie storiche, club di marca e musei ufficiali. L'edizione di quest'anno registra la partecipazione di Bentley, Lamborghini Milano, Maserati Classiche, McLaren, MG, Musei Ferrari, Omoda&Jaecoo, Rossocorsa Ferrari Classiche, Stellantis (con Lancia Classiche). Completano il quadro delle partecipazioni la presenza di BMW Auto Club Italia, Broad Arrow Auctions, Club Storico Peugeot Citroen Italia, Porsche Club e registri.

Gli esemplari che faranno battere il cuore agli appassionati sono moltissimi e interessanti: impossibile citarli tutti; ma i marchi che abbiamo ricordato sono lì a testimoniare la qualità della rassegna. Tra i tanti esemplari esposti ci piace ricordare la Bentley Continental GTC S nella livrea Extreme Silver, una Gran Turismo Cabriolet che unisce l'eleganza della guida a cielo aperto a una tecnologia di prim'ordine; Lamborghini Milano presenta in anteprima due delle novità ibride più attese, la cui consegna sul mercato globale è prevista nel 2027: la Revuelto SV e la Urus SE Performante, oltre ad uno sguardo al passato con la Miura nella livrea Giallo Triplo Strato, storicamente considerata la madre delle moderne supercar e frutto del genio ingegneristico di Paolo Dallara per la parte tecnica, Gian Paolo Stanzani per il propulsore e Marcello Gandini (per la Carrozzeria Bertone) per lo stile. Maserati torna a Milano Autoclastica nell’anno celebrativo del centenario del suo iconico logo: si potranno ammirare la Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo e la nuova GranCabrio da 490 CV.

McLaren Milano – Gruppo Fassina si presenta con la McLaren 750S Spider e la 750S Coupé. La Ferrari 275 GTB4 e la Ferrari F430 si confermano protagoniste d’eccezione nei percorsi espositivi dei Musei Ferrari, raccontando due capitoli fondamentali della storia di Maranello: la 275 GTB conquistò celebri artisti, tra cui il leggendario jazzista Miles Davis, mentre la Ferrari F430 del 2005 è quella autografata da Michael Schumacher e donata nel 2026 a "The Ferrari Foundation". BMW Auto Club Italia celebra i quarant’anni della BMW M3 con gli esemplari più significativi di questa autentica dinastia di sportive. Per orari, date, biglietti e le informazioni su come raggiungere Fiera Milano Rho, sui parcheggi e sui collegamenti con i mezzi pubblici basterà consultare il sito ufficiale www.milanoautoclassica.com per acquistarli on line o direttamente alle casse della manifestazione. Da non dimenticare il 19 novembre l’evento (ore 18:00–21:00) con light dinner firmato da Carlo Cracco e DJ set di Radio Monte Carlo, con accesso esclusivo tramite l’acquisto di uno dei pacchetti VIP Experience.