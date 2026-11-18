L’impegno contro la cultura dell’abuso e a favore di un nuovo modello di tutela dei minori e delle persone fragili fondato sulla generatività, sull’accoglienza, sulla consapevolezza dei valori in gioco è un lungo e faticoso cammino che la Chiesa italiana da anni sta portando avanti con coraggio e originalità. La VI Giornata nazionale di preghiera per le vittime degli abusi, che si celebra oggi in tutte le comunità, è l’occasione per fare il punto con la psicologa Chiara Griffini, che è presidente del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e delle persone fragili.

Chiara Griffini

Tra le tante iniziative portate a termine per quanto riguarda la formazione e la sensibilizzazione delle comunità, ce n’è una che l’ha particolarmente soddisfatta?

«Sì, le iniziative negli ultimi mesi sono state davvero tante, ma vorrei segnalare soprattutto l’attivazione di momenti di formazione nelle diocesi che hanno coinvolto l’intero popolo di Dio insieme ai movimenti, alle aggregazioni laicali, con Usmi e Cism. Abbiamo davvero attivato un cammino che ha coinvolto tutta la Chiesa e che ha portato le diocesi a mettere in campo tante altre attività. Di profondo significato poi lo spettacolo “Ed io avrò cura di te”, una originale sensibilizzazione culturale che con verità ma con delicatezza, tratta il tema degli abusi. Vogliamo come comunità ecclesiale lasciarci toccare da domande forti e scomode. C’è un passaggio nello spettacolo in cui si dice che le vittime con le loro testimonianze sono “teologia scritta nella carne” e che una comunità davvero evangelica non è quella che protegge le strutture ma custodisce le persone, non tace per convivenza ma parla per giustizia».

Come è nato questo spettacolo?

«È stato costruito sulla scia di una Giornata di preghiera per le vittime di abusi degli scorsi anni e, dopo la presentazione ad aprile, ha visto repliche nelle diocesi di Nuoro e di Piacenza, poi è stato ospitato per una serata nel Comune di Oliveto Citra, nel Salernitano. Ora ci sono richieste da altre diocesi, ma anche dai movimenti. Presto dovremo rendere noto un calendario di appuntamenti».

La Giornata di preghiera di quest’anno si intitola “Ascolto che cura, comunità che ricostruisce”, perché questa scelta?

«Come consulta del Servizio nazionale tutela minori abbiamo lavorato sul Documento di sintesi del cammino sinodale, in particolare sul n.32 – “A fianco di quanto hanno subito abusi in ambito ecclesiale” – che colloca il tema della tutela nel quadro del cammino sinodale. Si ribadisce che la tutela non è delegata a un gruppo di specialisti esterni ma appartiene a tutta la comunità. E, come messo a punto da un gruppo all’interno del Servizio nazionale, “Cura ecclesiale per vittime e loro familiari”, al centro del percorso di tutela, ci dev’essere un buon ascolto, premessa ineludibile di verità, di giustizia e di cura. Senza questo momento di ascolto, come ci dicono le vittime stesse, rischiamo di rendere inefficaci ogni meccanismo che pure ha come obiettivo la verità, la giustizia e la cura».

Tra i materiali forniti dal Servizio pastorale da lei presieduto per la Giornata di oggi c’è la testimonianza struggente di una famiglia vittima degli abusi da parte di un sacerdote. L’altro ieri il “Bambin Gesù” ha però diffuso alcuni nuovi dati sugli abusi nei confronti dei minori in cui si evidenzia che il 97 per cento degli episodi avvengono in famiglia. Vuol dire che è su questo fronte che dovrà spostarsi l’attenzione?

«Con tutto il lavoro di tutela messo in campo, la Chiesa vuole porsi come casa sicura in cui si impara a gestire il rischio di abusi all’interno degli ambienti ecclesiali e, allo stesso tempo, a spezzare le catene di vulnerabilità anche in altri contesti. In questo quadro è la Chiesa che diventa luogo per accogliere e soccorrere situazioni di abusi e gravi disagi esistenziali che si verificano anche in altri ambienti. Per contribuire a questo obiettivo abbiamo tra l’altro pubblicato, a cura del gruppo “Modelli ecclesiali di safeguarding”, il sussidio “Comunità che custodiscono”, tre moduli, in cui si parla anche delle relazioni sicure come forma fondamentale di prevenzione agli abusi. Proprio il terzo modulo approfondisce le diverse forme di abuso, affinché la comunità non sia soltanto un ambiente sicuro al proprio interno, ma diventi anche un luogo capace di riconoscere e intercettare situazioni di vulnerabilità e abuso provenienti da altri contesti, come appunto la famiglia».

Ma non ritiene che un abuso maturato ed esploso in famiglia, soprattutto se avviene in un nucleo di persone battezzate e magari vicine alla comunità ecclesiale, non sia meno devastante per il cuore della Chiesa rispetto al gesto di un/a consacrato/a?

«L’abuso ovunque accada è devastante, ha conseguenze diverse in rapporto a fattori legati ai soggetti coinvolti e al contesto. Quando avviene a opera di consacrati/e, al tradimento della fiducia si somma il tradimento del Vangelo e della Chiesa, luogo di salvezza e comunione, una distorsione della paternità di Dio, della sua Parola usata per giustificare l’ingiustificabile. A ciò potrebbero aggiungersi opacità, disattenzione verso le vittime e minimizzazione di quanto loro subito. Ma anche quando accade in famiglia non è meno grave e non dà luogo a sofferenze meno lievi».

Se pensiamo alla complessità sociale e culturale del fenomeno abusi, vediamo che gli ambiti coinvolti sono numerosi. A livello di uffici pastorali Cei qual è il livello di integrazione e di collaborazione per fare davvero fronte comune contro la mentalità abusante e a favore di una cultura generativa?

«Il nostro livello di integrazione è andato crescendo negli anni, coinvolgendo via via insegnanti di religione, pastorale giovanile, vocazionale, pastorale per le persone disabili e Caritas, che tra l’altro quest’anno ha collaborato alla preparazione del testo della Veglia di preghiera. Con la stessa Caritas abbiamo avviato nuovi moduli formativi e abbiamo progetti simili con la pastorale della salute e con quella delle persone con disabilità. Stiamo collaborando inoltre con i cappellani delle carceri mentre ci sono cinque uffici Cei coinvolti nel progetto che stiamo mettendo a punto sul tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità».

Scorrendo l’elenco delle comunità impegnate in questa Veglia 2026 ci si accorge che il livello di adesione e di consapevolezza è straordinariamente cresciuto in pochi anni da Nord a Sud. Se dovesse indicare tre ambiti su cui concentrare gli sforzi nell’immediato futuro su cosa punterebbe?

«Innanzitutto l’impegno con i centri di ascolto – di cui non mi stanco di sottolineare l’importanza – grazie anche al vademecum pubblicato a cui vogliamo dare maggiore impulso e diffusione. Poi il lavoro sull’abuso di autorità e di coscienza, tema su cui stiamo lavorando con un gruppo di studio. Infine la grande questione del digitale, problema enorme su cui dobbiamo moltiplicare conoscenze e consapevolezza. Siamo di fronte a un rischio vastissimo anche per la questione abusi, che tocca in modo diverso ma non meno grave giovani e adulti, sacerdoti e consacrati, genitori e figli. Una grande sfida interdisciplinare su cui, come Servizio nazionale, pubblicheremo a breve un nuovo studio».