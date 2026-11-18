Nella città di Shenzhen è intanto atterrato l'Air Force One di Donald Trump. Domani il trilaterale Usa, Cina, Russia. Il presidente russo: le sanzioni dell'Occidente contro di noi hanno perso efficacia

È durato due ore l’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin avvenuto a Shenzhen a margine della riunione dei Paesi che fanno parte della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Nella città cinese è anche atterrato l’Air Force One del presidente statunitense Donald Trump, che domani incontrerà Xi e Putin. Secondo l’agenzia Ria Novosti lo zar e il tycoon dovrebbero vedersi anche stasera a un ricevimento di gala.

Durante il faccia a faccia con Putin, il presidente cinese Xi – così ha ricostruito l’agenzia di stampa Xinhua – ha sollecitato un rafforzamento dei rapporti politici e militari tra Cina e Russia. «I due Paesi dovrebbero sfruttare i meccanismi di scambio tra i governi, gli organi legislativi, le forze armate e i partiti politici», ha sottolineato il leader assicurando che il consenso raggiunto dai rispettivi capi di Stato venga «attuato efficacemente». Del resto, ha aggiunto, le relazioni tra le due parti sono «incrollabili come una montagna».

Putin, da parte sua, ha dichiarato che i rapporti tra Russia e Cina stanno procedendo «verso l’alto» a beneficio dei popoli dei due Paesi. Il leader del Cremlino ha osservato come Russia e Cina adottino «un approccio costruttivo alla formazione di un ordine mondiale multipolare più equo». Lo zar ha assicurato a Pechino che gli scambi commerciali reciproci mostreranno forti tendenze di crescita nel 2026, confermando il rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi.

Putin ha colto l’occasione per spiegare che le sanzioni occidentali imposte alla Russia «hanno perso efficacia», spingendo anzi Mosca a rafforzare progressivamente la propria sovranità tecnologica e a sviluppare una produzione nazionale di beni ad alta tecnologia fino a diventare un Paese all’avanguardia nella trasformazione digitale globale, con piattaforme nazionali di commercio online tra le prime dieci al mondo. Il presidente russo ha inoltre indicato il tasso di disoccupazione al 2,3%, definendolo un livello basso, e ha precisato che la regione Asia-Pacifico rappresenta attualmente il 53% del commercio estero russo. Putin ha infine espresso l’aspettativa di ottenere sostegno alla candidatura di Mosca per assumere la presidenza dell’Apec nel 2035.

All’incontro a porte chiuse hanno partecipato anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, e il consigliere presidenziale per la politica estera, Yury Ushakov. Durante il colloquio ci sarebbe stato anche «un accenno» al processo di pace in Ucraina.